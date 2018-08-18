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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8976897789788979>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 120
1. Не вище 900
14%
17
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
13%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:08

  Damien написав:..
Жилья хватает более чем. Для местных...

я хер его знает, как хватает, когда для киевлян говностат из года в год рисует около 20м2 на рыло, хотя ежегодно выливается сотни тонн бетона, а население города, как мы все знаем уверенно сокращается :)).
надо раскуркуливать лендлордов, аки Швондер - "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу" ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:09

  sequence написав:
  Damien написав:..
Жилья хватает более чем. Для местных...

я хер его знает, как хватает, когда для киевлян говностат из года в год рисует около 20м2 на рыло, хотя ежегодно выливается сотни тонн бетона, а население города, как мы все знаем уверенно сокращается :)).
надо раскуркуливать лендлордов, аки Швондер - "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу" ))

Вы реально недооцениваете коррупционные деньги, не всё закапывается под грушу, загоняется в биткоины и выводится в офшоры. Есть любители скупать квартиры пачками.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:17

  alex_dvornichenko написав:.. Есть любители скупать квартиры пачками.

разумеется есть, как без них? мэр Ирпеня там, депутаты некоторые особо и не скрывали.
Чего я их недооцениваю? Нормальные хлопцы, стройтовары у меня тоннами берут, заметьте, не самые дешевые ) Может лучше, чтобы они все бабло выводили с Украины? Ненене.
Может не продавать им стройтовары - мол, ты же собака наворовал, у тебя на лице написано? )))
А какое отношение это имеет к прочим, 99,9% киевлян?
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:26

  change_pm написав:..
Тільки щось туди підсипати, щоб воно обов"язково жовтіло і відвалювалось :mrgreen:

та ну вы шо? И как он нас потом другим коррупционерам посоветует? Так бизнес не построишь!
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:29

  alex_dvornichenko написав:
  Hotab написав:
  alex_dvornichenko написав:Ну или как вариант жесткий девал, кризис, безработица, низкие зарплаты и понаехи частично ретируются по Польшам,

в маленьких городках вообще будут чупачупс смоктать, и помчат в Киев

Ну не знаю.... по моему там и так большинство это делают + своё хозяйство с огородиком и самогонный аппарат, зачем им тот Киев ?

не всі живуть там не пенсію і ще менше натурообміном,
а за електрику та газ (якщо є), тре платити гривнями.
А ще з 2022 the податок на землю
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:31

  sequence написав:
  change_pm написав:
  sequence написав:да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.

Бро, у тебе є якісь залишки по божеськім цінам?
Ну, там ціна 19 року - (мінус) 50%?

увы, в магазине стройтоваров завхоз регулярно осуществляет инвентаризации и переоценки, в следствии которых неликвидный хлам регулярно реализуется по цене входа, а если и так не возьмут, то утилизируется. Для этого есть управляющие товарными группами, т.н. продукт-манагеры. По этой причине мы практически никогда не занимаемся всякой дичью, вроде "черных 5ницц", "красных суббот" и "зеленых воскресений".
но своим людям всегда что-то подыщем. Например, есть уцененная бытовая техника с витрин, какие-то некомплекты и прочее ))

так що ти тролив до цього часу, тепер знатиму до кого писати в ПП
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:40

  flyman написав:..
так що ти тролив до цього часу, тепер знатиму до кого писати в ПП

не стесняйся.
это же узкий кружок "для своих" - по миру не пойду )).
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:41

  Faceless написав:Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает

Ну нах???
Для кого не вистачає???
Всі, хто бажав купити - давно закупились.
Або в процесі :roll: .
І не обов,язково простим людям жити в хоромах 75-100 м2, з модними МОПами.
Є обширний ринок "вторинки", з немодними МОПами і без індивідуальних дупогрійок. :mrgreen:
Населення Києва скорочується з 2021, тому немає жодного дефіциту житла.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:53

  Frant написав:
  Faceless написав:Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает

Ну нах???
Для кого не вистачає???
Всі, хто бажав купити - давно закупились.
Або в процесі :roll: .
І не обов,язково простим людям жити в хоромах 75-100 м2, з модними МОПами.
Є обширний ринок "вторинки", з немодними МОПами і без індивідуальних дупогрійок. :mrgreen:
Населення Києва скорочується з 2021, тому немає жодного дефіциту житла.

Да ладно прохфессор, можна кавалірки укрупняти до 1 бедрум кожну.
Так сказати, покращувати житлові умови.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Damien написав:
  Faceless написав:
Damien написав:Я смотрю, что вообще никто не допускает мысли, что жилье может продаваться дешевле, чем его стоит построить.
А никто не жил в других городах(причем не самых маленьких) Украины, где вообще не велось строительство жилья, вполне хватало уже построенного и цена на него регулировалась исключительно спросом?


И при чем тут Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает

Жилья хватает более чем. Для местных. Ибо львиная доля жилья в аренде. Если вмиг исчезнут понаехи, то перед владельцами квартир станет выбор - или платить коммуналку за пустую квартиру или продавать по рыночной цене(тому, кто купит и будет сам там жить). А если еще ситуация сложится так, что захотят продать все, кто держал квартиры пустыми как консервы, прочие инвесторы, которые не занимались арендой тоже захотят продать, то цена на рынке просто рухнет и вообще не будет иметь значения себестоимость строительства.Стройки остановятся, уедут сами строители, своим отъездом еще более усилят вакантность арендного жилья, что в свою очередь еще больше опустит цену продажи.
Тут только спусти курок, дальше снежный ком сам разгонится


Даже для местных - уровень обеспечения жильём очень низкий, это видно по количеству м2 на человека. Плюс есть тенденция улучшения качества жилья, потому видим такую сегментацию на "хрущи и бабушатники" и что-то получше.
А все эти "если вдруг все решат продавать и все арендаторы свалят" будут справедливы для любого города в любой стране, вот только с чего вдруг все понаехи должны исчезнуть и всю недвижимость вдруг решат продавать?
Faceless
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