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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:13
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striped
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:20
Faceless написав:
Даже для местных - уровень обеспечения жильём очень низкий, это видно по количеству м2 на человека. Плюс есть тенденция улучшения качества жилья, потому видим такую сегментацию на "хрущи и бабушатники" и что-то получше.
А все эти "если вдруг все решат продавать и все арендаторы свалят" будут справедливы для любого города в любой стране, вот только с чего вдруг все понаехи должны исчезнуть и всю недвижимость вдруг решат продавать?
Дело не в этом. Концепция нехватки жилья без учета платежеспособности и есть ключевой причиной циклического надувания и обвала цен на него. К счастью, или несчастью, рынок не работает по принципу "от каждого по способностям - каждому по потребностям". Поэтому всегда нужно задавать вопрос: по какой цене не хватает жилья? По цене 800 долларов за м2 его не хватает, скажем, 1 миллиону киевлян, по цене 1500 - 200 тысячам, по цене 2500 - 50 тысячам. Экономика давно ответила на эти вопросы, в частности в трудах Маршалла и Хикса. Не хватает, какой бы ни была цена - это пресловутый вечнодаражай, который всегда заканчивается кровью, соплями и потом (с)
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