Глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита заявил о том, что на рынке недвижимости наблюдается снижение спроса.



По данным эксперта, до конца 2021 года не ожидается повышения спроса на жилье. Прежде всего, по той причине, что в стране значительно выросли цены на квадратные метры. Стоимость квартир и частных домов уже превысила ожидания и финансовые возможности потенциальных покупателей.



"Даже психологические особенности ряда покупателей, которые намерены купить недвижимость именно в этом году, чтобы не переносить решение на следующий, существенно не повлияют на уровень спроса", – уверен Пита.



Рост цен на недвижимость привел к снижению количества сделок по купле-продаже жилья. А дополнительные источники пополнения спроса в Украине до сих пор не заработали. Речь идет об ипотечных программах. Которые должны обеспечивать минимум 15-20% сделок на рынке недвижимости, но в Украине их количество едва достигает 7% в год, с учетом госпрограммы "Доступное жилье".



