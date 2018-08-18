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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:13
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:20
Faceless написав:
Даже для местных - уровень обеспечения жильём очень низкий, это видно по количеству м2 на человека. Плюс есть тенденция улучшения качества жилья, потому видим такую сегментацию на "хрущи и бабушатники" и что-то получше.
А все эти "если вдруг все решат продавать и все арендаторы свалят" будут справедливы для любого города в любой стране, вот только с чего вдруг все понаехи должны исчезнуть и всю недвижимость вдруг решат продавать?
Дело не в этом. Концепция нехватки жилья без учета платежеспособности и есть ключевой причиной циклического надувания и обвала цен на него. К счастью, или несчастью, рынок не работает по принципу "от каждого по способностям - каждому по потребностям". Поэтому всегда нужно задавать вопрос: по какой цене не хватает жилья? По цене 800 долларов за м2 его не хватает, скажем, 1 миллиону киевлян, по цене 1500 - 200 тысячам, по цене 2500 - 50 тысячам. Экономика давно ответила на эти вопросы, в частности в трудах Маршалла и Хикса. Не хватает, какой бы ни была цена - это пресловутый вечнодаражай, который всегда заканчивается одинаково... соплями и пОтом
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 02 гру, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:24
Глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита заявил о том, что на рынке недвижимости наблюдается снижение спроса.
По данным эксперта, до конца 2021 года не ожидается повышения спроса на жилье. Прежде всего, по той причине, что в стране значительно выросли цены на квадратные метры. Стоимость квартир и частных домов уже превысила ожидания и финансовые возможности потенциальных покупателей.
"Даже психологические особенности ряда покупателей, которые намерены купить недвижимость именно в этом году, чтобы не переносить решение на следующий, существенно не повлияют на уровень спроса", – уверен Пита.
Рост цен на недвижимость привел к снижению количества сделок по купле-продаже жилья. А дополнительные источники пополнения спроса в Украине до сих пор не заработали. Речь идет об ипотечных программах. Которые должны обеспечивать минимум 15-20% сделок на рынке недвижимости, но в Украине их количество едва достигает 7% в год, с учетом госпрограммы "Доступное жилье".
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:40
Frant написав:
Якийсь комунізм, відірваний від життя.
Кожному повнолітньому - персональну квартиру в 18 років???
Житла в Києві повно, немає жодного дефіциту.
Для простих людей - є також Прикиєвські Єпеня - недорогі і з фонтанами.
В підвалах і на горищах - давно ніхто не живе. Ще з 1960-х.
Во-во. Только поговорили, как главрыл Пита сообщает нам, что с ростом цены жилья количество нуждающихся в нем тает
Вроде секрет Полишинеля, но, увы, доступен для понимания не всем
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 02 гру, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:41
flyman написав: Damien написав: Faceless написав:
И при чем тут Киев? Строительство идёт, и жилья как не хватало, так и не хватает
Жилья хватает более чем. Для местных. Ибо львиная доля жилья в аренде. Если вмиг исчезнут понаехи, то перед владельцами квартир станет выбор - или платить коммуналку за пустую квартиру или продавать по рыночной цене(тому, кто купит и будет сам там жить). А если еще ситуация сложится так, что захотят продать все, кто держал квартиры пустыми как консервы, прочие инвесторы, которые не занимались арендой тоже захотят продать, то цена на рынке просто рухнет и вообще не будет иметь значения себестоимость строительства.Стройки остановятся, уедут сами строители, своим отъездом еще более усилят вакантность арендного жилья, что в свою очередь еще больше опустит цену продажи.
Тут только спусти курок, дальше снежный ком сам разгонится
не думаю, що таке станеться, навіть в Донецьку квартири мають якусь вартість, щоб тут не писали "патрійоти",
можливо ріст не буде таким стрімким, як раніше,
ще варіант, як буде "метро на Трою", то Троєщина заграє новими фарбами, а ПОХ стане не модним і почне перетворюватися на гетто
Мне вот интересно - в Донецке строится что-то сейчас или там как раз сложилась та ситуация, что я описал(ничего не строится, цена вторички зависит только от спроса и гораздо ниже себестоимости первички). Но в том же Донецке, я думаю, сейчас спрос поддерживается за счет желающих переехать в него из мелких неподконтрольных Украине городишек, которые практически мертвые. Да и разбомбили много, этим людям надо где-то жить.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:42
смешной дом с советскими лифтами и мопами как в совминах на дарнице, но там много интересных людей жило и живет, из бывших - вакарчук, яма, ренат кузмин
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:42
alex_dvornichenko написав:
Хотя это вряд ли спровоцирует сброс квартир по мусорной цене.
Мрія запакованих бетоном, ніколи не повернутись до цін 2015-17років.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:46
sequence написав: Damien написав:
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Жилья хватает более чем. Для местных...
я хер его знает, как хватает, когда для киевлян говностат из года в год рисует около 20м2 на рыло
, хотя ежегодно выливается сотни тонн бетона, а население города, как мы все знаем уверенно сокращается
).
надо раскуркуливать лендлордов, аки Швондер - "Мы к вам, профессор, и вот по какому делу" ))
Я думаю, что для платежеспособной части населения жилья с переизбытком. А алкашу хоть квадрат по 300 сделай - он его все равно не купит и будет продолжать плохо влиять на статистику, поскольку их там в квартире, еще полученной даром при СССР, целое кодло живет
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:52
remark написав:Мрія запакованих бетоном, ніколи не повернутись до цін 2015-17років.
мрия запакованных бетоном - мир, стабильность и развитие
считаете это ненормальным и постыдным?
расскажите о чем мечтаете вы
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Додано: Чет 02 гру, 2021 19:26
Damien написав:
Если вмиг исчезнут понаехи
Как можно серьезным людям писать такие бредовые фантазии?!
Полетят с папой Маском колонизировать Марс? Тогда почему именно наши понаехи, а не понаехи Мумбаи?
В демографии есть понятие миграционных процессов. "Вдруг исчезнут" было только у динозавров и мамонтов.
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