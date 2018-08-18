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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8978897989808981>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 121
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:41

  Frant написав:І не обов,язково простим людям жити в хоромах 75-100 м2, з модними МОПами.
Є обширний ринок "вторинки", з немодними МОПами і без індивідуальних дупогрійок. :mrgreen:


Ты так говоришь пока ты голозадый. Дай тебе работу, хорошую з/п, блондинку со свистком, она мигом сориентирует тебя на модные мопы с индивидуальными дупогрійками. Всё по дедушке Фройду - сексуальные помыслы двигатель человеческого прогресса и улучшения жилищных условий. :oops: 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Libo написав:Ты так говоришь пока ты голозадый. Дай тебе работу, хорошую з/п, блондинку со свистком, она мигом сориентирует тебя на модные мопы с индивидуальными дупогрійками. Всё по дедушке Фройду - сексуальные помыслы двигатель человеческого прогресса и улучшения жилищных условий. :oops: 8)


+1
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:48

  flyman написав:
  kingkongovets написав:РІЗКИЙ СТРИБОК: ЯК ЗМІНИЛАСЯ ЦІНА КВАДРАТНОГО МЕТРА В НОВОБУДОВАХ КИЄВА ЗА ЛИСТОПАД 2021

https://3m2.ua/analitika/rizkyj-strybok ... i9s6hb3jr8

останній стрибок раненої кішки, перед новорічними акціями. Хіхі

ауга хихикай дальше
КГС уже анонсировал "предновогодние акции", с 24.12. повышение цен
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:51

  kingkongovets написав:
remark написав:Мрія запакованих бетоном, ніколи не повернутись до цін 2015-17років.
мрия запакованных бетоном - мир, стабильность и развитие
считаете это ненормальным и постыдным?
расскажите о чем мечтаете вы


Стабільність та розвиток вважаю за нормальне, але те що відбувається за зеленого, це все псевдо. Про нинішні ціни не мріяв, вважаю їх надутими за рахунок жадібності забудовників, інвесторів-перекупів, рієлторів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:57

  striped написав:20 лет 205 квадратов в засоле - интересно какая была идея владельца?

http://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-kvartira-kiev-goloseevskiy-antonovicha-ulitsa-19978732.html

може нарешті валютну іпотеку погасив
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:01

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:РІЗКИЙ СТРИБОК: ЯК ЗМІНИЛАСЯ ЦІНА КВАДРАТНОГО МЕТРА В НОВОБУДОВАХ КИЄВА ЗА ЛИСТОПАД 2021

https://3m2.ua/analitika/rizkyj-strybok ... i9s6hb3jr8

останній стрибок раненої кішки, перед новорічними акціями. Хіхі

ауга хихикай дальше
КГС уже анонсировал "предновогодние акции", с 24.12. повышение цен

це тим хто на гачку "рассрачки"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:Стабільність та розвиток вважаю за нормальне, але те що відбувається за зеленого, це все псевдо. Про нинішні ціни не мріяв, вважаю їх надутими за рахунок жадібності забудовників, інвесторів-перекупів, рієлторів.


то есть допускаете сюжет, когда цены на киевскую недвигу снижаются, а экономика при этом растет?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак, решил заглянуть на РН, тк последнее время выпал (отчасти из за цен). Ну что сказать, ценники переписали в сторону увеличения...но вот очень сомневаюсь, что проходят хоть какие то сделки. Цены оторваны от реальности, и я сейчас говорю про квартиры от трёх комнат, которые не годятся для спекуляций и аренды. При этом владельцы квартир в домах 20+ лет в большем неадеквате, чем владельцы относительно новых построек. Некоторые квартиры висят более года, но цена поднимается согласно рынку. Не понимаю логику владельцев, сказывается впечатление, что сами риэлторы наворачивают цену. Был случай, когда риэлтор прямым текстом говорит, что продавать за сентябрьскую цену хозяин не собирается. При этом квартира болтается с весны прошлого года и прибавляет по 15 куе в квартал)).

Отдельно хочется заметить наличие эксклюзивных договоров с агентствами недвиги согласно которым хозяин бесправное существо. Я вообще в шоке от того что люди подписывают.

Теперь по брокерам. Они недовольны, что их кидают....бгг, так как их не кидать если приходя на просмотр ничего не знают, вообще ничего. То есть человек приходит и мычит на все вопросы. Блё, ну это же не трудно узнать стандартные характеристики объекта. А у тех у кого эксклюзив вообще на все класть.

Один хозяин вообще истерику устроил, что на него вышли в обход брокера))
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:27

  kingkongovets написав:
remark написав:Стабільність та розвиток вважаю за нормальне, але те що відбувається за зеленого, це все псевдо. Про нинішні ціни не мріяв, вважаю їх надутими за рахунок жадібності забудовників, інвесторів-перекупів, рієлторів.


то есть допускаете сюжет, когда цены на киевскую недвигу снижаются, а экономика при этом растет?


Звичайно можна помріяти і припустити, що почала зростати економіка у всіх галузях, а саме для будівництва за рахунок: введення нових високопродуктивних технологій,що в свою чергу збільшить обсяги випуску за короткі терміни та при гарній якості, прихід конкурентних забудовників на ринок, то якщо товару виробляється більше і він має меншу собівартість, то чому він повинен коштувати стільки, скільки коштував при низькопродуктивній праці, а до всього прозорі закони від зелених сприяють викоріненню корупції, так що чиновникам не прийдеться давати хабарі, що ще значно знизить собівартість для забудовників.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Итак, решил заглянуть на РН, тк последнее время выпал (отчасти из за цен). Ну что сказать, ценники переписали в сторону увеличения...но вот очень сомневаюсь, что проходят хоть какие то сделки. Цены оторваны от реальности, и я сейчас говорю про квартиры от трёх комнат, которые не годятся для спекуляций и аренды. При этом владельцы квартир в домах 20+ лет в большем неадеквате, чем владельцы относительно новых построек. Некоторые квартиры висят более года, но цена поднимается согласно рынку. Не понимаю логику владельцев, сказывается впечатление, что сами риэлторы наворачивают цену. Был случай, когда риэлтор прямым текстом говорит, что продавать за сентябрьскую цену хозяин не собирается. При этом квартира болтается с весны прошлого года и прибавляет по 15 куе в квартал)).

Отдельно хочется заметить наличие эксклюзивных договоров с агентствами недвиги согласно которым хозяин бесправное существо. Я вообще в шоке от того что люди подписывают.

Теперь по брокерам. Они недовольны, что их кидают....бгг, так как их не кидать если приходя на просмотр ничего не знают, вообще ничего. То есть человек приходит и мычит на все вопросы. Блё, ну это же не трудно узнать стандартные характеристики объекта. А у тех у кого эксклюзив вообще на все класть.

Один хозяин вообще истерику устроил, что на него вышли в обход брокера))
Неужели писулька о "эксклюзиве" хоть что-то стоит?
Faceless
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