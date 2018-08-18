Додано: Чет 02 гру, 2021 20:27

Итак, решил заглянуть на РН, тк последнее время выпал (отчасти из за цен). Ну что сказать, ценники переписали в сторону увеличения...но вот очень сомневаюсь, что проходят хоть какие то сделки. Цены оторваны от реальности, и я сейчас говорю про квартиры от трёх комнат, которые не годятся для спекуляций и аренды. При этом владельцы квартир в домах 20+ лет в большем неадеквате, чем владельцы относительно новых построек. Некоторые квартиры висят более года, но цена поднимается согласно рынку. Не понимаю логику владельцев, сказывается впечатление, что сами риэлторы наворачивают цену. Был случай, когда риэлтор прямым текстом говорит, что продавать за сентябрьскую цену хозяин не собирается. При этом квартира болтается с весны прошлого года и прибавляет по 15 куе в квартал)).



Отдельно хочется заметить наличие эксклюзивных договоров с агентствами недвиги согласно которым хозяин бесправное существо. Я вообще в шоке от того что люди подписывают.



Теперь по брокерам. Они недовольны, что их кидают....бгг, так как их не кидать если приходя на просмотр ничего не знают, вообще ничего. То есть человек приходит и мычит на все вопросы. Блё, ну это же не трудно узнать стандартные характеристики объекта. А у тех у кого эксклюзив вообще на все класть.



Один хозяин вообще истерику устроил, что на него вышли в обход брокера))