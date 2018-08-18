RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8978897989808981

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 121
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:31

  sequence написав:да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.

Поэтому в областных центрах выходит строить 9-этажки по 500-600 уе/м2 с прибылью, а в Киеве 24-этажки за 1500 уе/м2 - строят в убыток (это при количестве квартир на площадь земельного участка больше в 3 раза)?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 19.09.10
Подякував: 927 раз.
Подякували: 1203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:Звичайно можна помріяти і припустити, що почала зростати економіка у всіх галузях, а саме для будівництва за рахунок: введення нових високопродуктивних технологій,що в свою чергу збільшить обсяги випуску за короткі терміни та при гарній якості, прихід конкурентних забудовників на ринок, то якщо товару виробляється більше і він має меншу собівартість, то чому він повинен коштувати стільки, скільки коштував при низькопродуктивній праці, а до всього прозорі закони від зелених сприяють викоріненню корупції, так що чиновникам не прийдеться давати хабарі, що ще значно знизить собівартість для забудовників.

ниасилил стока букав
так допускаете, чи не?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10100
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[HIGH VOLTAGE SIGN]️У Києві стабільно зростають надходження від оплат за паркування.

В листопаді водії Києва сплатили за паркування 2 635,8 млн грн. Це на 50% більше ніж у серпні й на 15% більше ніж у жовтні. З них 2 441,2 млн грн сплачено за паркування у І зоні.

Більше 2 405 млн грн надійшло через «Київ цифровий». При цьому на 73% збільшилися оплати через Parking UA. Також кияни почали більше користуватися «Приват 24».

Зросла і загальна сума штрафів. У листопаді їх сплатили на 5 752,3 млн грн., це на 1 195,1 млн грн більше за жовтень.

Кількість постанов про правопорушення, винесених за листопад, – 19 406.

Загалом у місті збільшується кількість паркувальних сесій. У листопаді їх майже на 6000 разів більше ніж у жовтні. Культура паркування зростає.

І рекорди.

Найбільша сума за паркування, сплачена однією особою, – 7 600 грн.

Рекордсмен за кількістю штрафів отримав за листопад 11 постанов на загальну суму 3740 грн.

Паркуйтеся правильно! Це економно (с) Костянтин Усов

https://www.facebook.com/groups/AvtoKie ... 906257836/
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10100
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40

  kingkongovets написав:
remark написав:Звичайно можна помріяти і припустити, що почала зростати економіка у всіх галузях, а саме для будівництва за рахунок: введення нових високопродуктивних технологій,що в свою чергу збільшить обсяги випуску за короткі терміни та при гарній якості, прихід конкурентних забудовників на ринок, то якщо товару виробляється більше і він має меншу собівартість, то чому він повинен коштувати стільки, скільки коштував при низькопродуктивній праці, а до всього прозорі закони від зелених сприяють викоріненню корупції, так що чиновникам не прийдеться давати хабарі, що ще значно знизить собівартість для забудовників.

ниасилил стока букав
так допускаете, чи не?


так, чекаю неминучий обвал
remark
 
Повідомлень: 867
З нами з: 25.12.15
Подякував: 151 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40

  kingkongovets написав:РІЗКИЙ СТРИБОК: ЯК ЗМІНИЛАСЯ ЦІНА КВАДРАТНОГО МЕТРА В НОВОБУДОВАХ КИЄВА ЗА ЛИСТОПАД 2021

https://3m2.ua/analitika/rizkyj-strybok ... i9s6hb3jr8


Ожиданно.
На стройматериалы, ресурсы и энергию цены стремительно растут, з/п и доходы растут, инфляция и обесценение бумажных денег широко шагают по планете ...
Цены на макарошки и картофан, шмотки и яхты растут, и это нормально, и при этом они хотят, чтоб на недвижимость падали. Так не работает.
Я уже тут писал, что это не цены на всё растут, а это обесцениваются фиатные деньги. В долларах цена недвижимости за последние 100 лет выросла в 70 раз, а снизилась в цене только относительно золота - с 300 унций за дом до 220 унций.
Поэтому, если вы ориентируетесь на цены в бумажных деньгах, то будет только дорожать. Только за последний год доллар обесценивается примерно на 10%. На все цены можете смело накидывать эти 10%, в т.ч. и на недвижимость. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10437
З нами з: 14.11.11
Подякував: 402 раз.
Подякували: 4293 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:Даже для местных - уровень обеспечения жильём очень низкий, это видно по количеству м2 на человека. Плюс есть тенденция улучшения качества жилья, потому видим такую сегментацию на "хрущи и бабушатники" и что-то получше.
А все эти "если вдруг все решат продавать и все арендаторы свалят" будут справедливы для любого города в любой стране, вот только с чего вдруг все понаехи должны исчезнуть и всю недвижимость вдруг решат продавать?


Дело не в этом. Концепция нехватки жилья без учета платежеспособности и есть ключевой причиной циклического надувания и обвала цен на него. К счастью, или несчастью, рынок не работает по принципу "от каждого по способностям - каждому по потребностям". Поэтому всегда нужно задавать вопрос: по какой цене не хватает жилья? По цене 800 долларов за м2 его не хватает, скажем, 1 миллиону киевлян, по цене 1500 - 200 тысячам, по цене 2500 - 50 тысячам. Экономика давно ответила на эти вопросы, в частности в трудах Маршалла и Хикса. Не хватает, какой бы ни была цена - это пресловутый вечнодаражай, который всегда заканчивается одинаково... соплями и пОтом


Ну так в том и дело, что и по цене на уровне МХЗ брали, и на более высоких уровнях тоже. По цене условных 800 долл проглотят не один миллион метров.
Если предположить, что по цене 1,5куе жилье доступно 200к человек, то простое умножение на средний метраж, например, 70м2 - превысит вводимый в эксплуатацию метраж за много лет.
Радует, что вы слышали про закон спроса, но имхо вы спрос очень недооцениваете. Строят то, объективно, тоже мизер
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7332 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:Строят то, объективно, тоже мизер


100%
а кто строит - тех регулярно кошмарят
это вам не времена кровожадного шоколадного барыги
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10100
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1315 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  sequence написав:да ниче нихера не подешевеет. Сырье и энергия дорогое, строить в убыток никто не будет.

Поэтому в областных центрах выходит строить 9-этажки по 500-600 уе/м2 с прибылью, а в Киеве 24-этажки за 1500 уе/м2 - строят в убыток (это при количестве квартир на площадь земельного участка больше в 3 раза)?


9-этажки в обл центрах по 500-600 (кстати, уже не факт, что такие цены есть) - это совсем не то, что в Киеве предлагается по 1500,даже с учётом всех недостатков градостроения в Киеве.
А что-то симпатичное и современное даже в обл центрах - хорошо выше 1500 уе, и дешевле киевского в основном за счёт наличия некоторого запаса по инженерным коммуникациям, нагрузка на которые не так велика, как в Киеве, и в них почти не вкладывают, и куда меньшая коррупционная составляющая и стоимость выделения участка
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30508
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7332 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 20:58

  Faceless написав:]Итак, решил заглянуть на РН, тк писулька о "эксклюзиве" хоть что-то стоит?

Тоже думал что ерунда, но сейчас прописывается много нюансов, согласно которым можно попасть на штраф, включая разговор хозяина с покупателем напрямую. То есть продавец сознательно сужает количество потенциальных покупанов. А риелторы красиво наваливают, что будут рекламировать объект по своимп мифическим базам. Короче, такой себе вариант снять с себя ответственность. В общем после общения с 95% риелторов появляется неукротимое желание их кинуть, даже если этого желания не было. Один вообще нацелился сбить 5% с продавцов + с покупателей. Выяснилось случайно при просмотре))
hume
 
Повідомлень: 8306
З нами з: 27.12.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 1615 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8978897989808981
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2165, 2166, 2167
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21667 4029643
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 19:50
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 382857
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30351
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.