Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40

kingkongovets написав: РІЗКИЙ СТРИБОК: ЯК ЗМІНИЛАСЯ ЦІНА КВАДРАТНОГО МЕТРА В НОВОБУДОВАХ КИЄВА ЗА ЛИСТОПАД 2021



https://3m2.ua/analitika/rizkyj-strybok ... i9s6hb3jr8 РІЗКИЙ СТРИБОК: ЯК ЗМІНИЛАСЯ ЦІНА КВАДРАТНОГО МЕТРА В НОВОБУДОВАХ КИЄВА ЗА ЛИСТОПАД 2021

Ожиданно.На стройматериалы, ресурсы и энергию цены стремительно растут, з/п и доходы растут, инфляция и обесценение бумажных денег широко шагают по планете ...Цены на макарошки и картофан, шмотки и яхты растут, и это нормально, и при этом они хотят, чтоб на недвижимость падали. Так не работает.Я уже тут писал, что это не цены на всё растут, а это обесцениваются фиатные деньги. В долларах цена недвижимости за последние 100 лет выросла в 70 раз, а снизилась в цене только относительно золота - с 300 унций за дом до 220 унций.Поэтому, если вы ориентируетесь на цены в бумажных деньгах, то будет только дорожать. Только за последний год доллар обесценивается примерно на 10%. На все цены можете смело накидывать эти 10%, в т.ч. и на недвижимость.