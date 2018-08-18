Поэтому в областных центрах выходит строить 9-этажки по 500-600 уе/м2 с прибылью, а в Киеве 24-этажки за 1500 уе/м2 - строят в убыток (это при количестве квартир на площадь земельного участка больше в 3 раза)?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 20:31
Поэтому в областных центрах выходит строить 9-этажки по 500-600 уе/м2 с прибылью, а в Киеве 24-этажки за 1500 уе/м2 - строят в убыток (это при количестве квартир на площадь земельного участка больше в 3 раза)?
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:31
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ниасилил стока букав
так допускаете, чи не?
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
[HIGH VOLTAGE SIGN]️У Києві стабільно зростають надходження від оплат за паркування.
В листопаді водії Києва сплатили за паркування 2 635,8 млн грн. Це на 50% більше ніж у серпні й на 15% більше ніж у жовтні. З них 2 441,2 млн грн сплачено за паркування у І зоні.
Більше 2 405 млн грн надійшло через «Київ цифровий». При цьому на 73% збільшилися оплати через Parking UA. Також кияни почали більше користуватися «Приват 24».
Зросла і загальна сума штрафів. У листопаді їх сплатили на 5 752,3 млн грн., це на 1 195,1 млн грн більше за жовтень.
Кількість постанов про правопорушення, винесених за листопад, – 19 406.
Загалом у місті збільшується кількість паркувальних сесій. У листопаді їх майже на 6000 разів більше ніж у жовтні. Культура паркування зростає.
І рекорди.
Найбільша сума за паркування, сплачена однією особою, – 7 600 грн.
Рекордсмен за кількістю штрафів отримав за листопад 11 постанов на загальну суму 3740 грн.
Паркуйтеся правильно! Це економно (с) Костянтин Усов
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40
так, чекаю неминучий обвал
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:40
Ожиданно.
На стройматериалы, ресурсы и энергию цены стремительно растут, з/п и доходы растут, инфляция и обесценение бумажных денег широко шагают по планете ...
Цены на макарошки и картофан, шмотки и яхты растут, и это нормально, и при этом они хотят, чтоб на недвижимость падали. Так не работает.
Я уже тут писал, что это не цены на всё растут, а это обесцениваются фиатные деньги. В долларах цена недвижимости за последние 100 лет выросла в 70 раз, а снизилась в цене только относительно золота - с 300 унций за дом до 220 унций.
Поэтому, если вы ориентируетесь на цены в бумажных деньгах, то будет только дорожать. Только за последний год доллар обесценивается примерно на 10%. На все цены можете смело накидывать эти 10%, в т.ч. и на недвижимость.
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну так в том и дело, что и по цене на уровне МХЗ брали, и на более высоких уровнях тоже. По цене условных 800 долл проглотят не один миллион метров.
Если предположить, что по цене 1,5куе жилье доступно 200к человек, то простое умножение на средний метраж, например, 70м2 - превысит вводимый в эксплуатацию метраж за много лет.
Радует, что вы слышали про закон спроса, но имхо вы спрос очень недооцениваете. Строят то, объективно, тоже мизер
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
100%
а кто строит - тех регулярно кошмарят
это вам не времена кровожадного шоколадного барыги
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
9-этажки в обл центрах по 500-600 (кстати, уже не факт, что такие цены есть) - это совсем не то, что в Киеве предлагается по 1500,даже с учётом всех недостатков градостроения в Киеве.
А что-то симпатичное и современное даже в обл центрах - хорошо выше 1500 уе, и дешевле киевского в основном за счёт наличия некоторого запаса по инженерным коммуникациям, нагрузка на которые не так велика, как в Киеве, и в них почти не вкладывают, и куда меньшая коррупционная составляющая и стоимость выделения участка
Додано: Чет 02 гру, 2021 20:58
Тоже думал что ерунда, но сейчас прописывается много нюансов, согласно которым можно попасть на штраф, включая разговор хозяина с покупателем напрямую. То есть продавец сознательно сужает количество потенциальных покупанов. А риелторы красиво наваливают, что будут рекламировать объект по своимп мифическим базам. Короче, такой себе вариант снять с себя ответственность. В общем после общения с 95% риелторов появляется неукротимое желание их кинуть, даже если этого желания не было. Один вообще нацелился сбить 5% с продавцов + с покупателей. Выяснилось случайно при просмотре))
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