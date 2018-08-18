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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:07
Faceless написав:
Ну так в том и дело, что и по цене на уровне МХЗ брали, и на более высоких уровнях тоже
В меньших объемах. Аргумент про уменьшение предложения не мой - практиков
Faceless написав:
Если предположить, что по цене 1,5куе жилье доступно 200к человек, то простое умножение на средний метраж, например, 70м2 - превысит вводимый в эксплуатацию метраж за много лет
Кек. Доступно, но его у них еще нет? Или всем, кому доступно, тому обязательно надо второе? Вычеркните меня из этих 200к - будем считать, что я единственный такой, а остальные точно возьмут еще. Хорошие же сапоги. И вторые, и третьи, и так далее
Faceless написав:
Радует, что вы слышали про закон спроса
Слышал? То громко сказано. Так, подслушивал. А риелторы то изучали
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:10
Faceless написав:
Радует, что вы слышали про закон спроса, но имхо вы спрос очень недооцениваете. Строят то, объективно, тоже мизер
Пищевая цепочка на рынке недвижимости:
1. Приехал провинциал в Киев, нашел работу, снял жилье абы було койкоместо.
2. С работой получилось, підлатався, піднакопив, тато пару кабанів вигодовували, взял хрущик.
3. Получился карьерный рост, появился гонор, переметнулся в однуху в современном жк.
4. Влюбился в блондинку со свистком, женился/съехались, сжились, решили удивить всех ее подруг и эксов, переехали ну совсем в крутое, с уан-бедрум и с койкой кинг-сайз.
5. Размножились, нужны пару детских... тоже ведь надо современную, просторную в новом жк.
6. В семье растет пара балуванных чад, с современными запросами. Предки чешут репу, надо и им по однушке, чтоб по чердкам не шурхались.
Одна семья - он и она - и примерно шесть вступлений на рынок недвижимости за жизненный цикл.
И еще эти детки ... Но с ними... это уже совсем другая история ...
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:18
Libo написав: Faceless написав:
Радует, что вы слышали про закон спроса, но имхо вы спрос очень недооцениваете. Строят то, объективно, тоже мизер
Пищевая цепочка на рынке недвижимости:
1. Приехал провинциал в Киев, нашел работу, снял жилье абы було койкоместо.
2. С работой получилось, підлатався, піднакопив, тато пару кабанів вигодовували, взял хрущик.
3. Получился карьерный рост, появился гонор, переметнулся в однуху в современном жк.
4. Влюбился в блондинку со свистком, женился/съехались, сжились, решили удивить всех ее подруг и эксов, переехали ну совсем в крутое, с уан-бедрум и с койкой кинг-сайз.
5. Размножились, нужны пару детских... тоже ведь надо современную, просторную в новом жк.
6. В семье растет пара балуванных чад, с современными запросами. Предки чешут репу, надо и им по однушке, чтоб по чердкам не шурхались.
Одна семья - он и она - и примерно шесть вступлений на рынок недвижимости за жизненный цикл.
И еще эти детки ... Но с ними... это уже совсем другая история ...
П.2 совсем не обязателен, п.4 скорее даже абсурден в плане мотивации, это совсем надо от комплекса неполноценности страдать
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:21
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
9-этажки в обл центрах по 500-600 (кстати, уже не факт, что такие цены есть) - это совсем не то, что в Киеве предлагается по 1500
,даже с учётом всех недостатков градостроения в Киеве.
А что-то симпатичное и современное даже в обл центрах - хорошо выше 1500 уе, и дешевле киевского в основном за счёт наличия некоторого запаса по инженерным коммуникациям, нагрузка на которые не так велика, как в Киеве, и в них почти не вкладывают, и куда меньшая коррупционная составляющая и стоимость выделения участка
Вот именно, видел недавно такой кирпичный дом в областном центре (цена 500-600 баксов), с кирпичными
внутренними перегородками. Куда там пенопластовой Республике или Файна-тауну.
Один в один - теплый ламповый хрущик?
Не понял, какой ламповый хрущик?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:22
Libo
описанная цепочка предполагает демографический рост, а не естественную убыль. Ты фантазируешь откуда-то издалека. Подобные кейсы имеют место быть, и они даже множественные, но в генеральной совокупности преобладают другие, о которых ты предпочитаешь умалчивать. В среднем 2 киевлянина рожают менее 2-х будущих киевлян, а провинциалы как кролики тоже не размножаются (там коэффициент воспроизводства еще ниже, ближе к 1) - их где-то постоянно брать нужно
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:32
Faceless написав:
П.2 совсем не обязателен, п.4 скорее даже абсурден в плане мотивации, это совсем надо от комплекса неполноценности страдать
Я встречал успешные молодые пары, которые по п.4 меняли 2-3 квартиры. Я восхищался их энергией, стремлением к совершенству и отсутствием у них лени.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:44
kingkongovets написав:
remark написав:Стабільність та розвиток вважаю за нормальне, але те що відбувається за зеленого, це все псевдо. Про нинішні ціни не мріяв, вважаю їх надутими за рахунок жадібності забудовників, інвесторів-перекупів, рієлторів.
то есть допускаете сюжет, когда цены на киевскую недвигу снижаются, а экономика при этом растет?
а якщо економіка не росте (відносно 2019) а ціни ростуть, то нормально?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 21:48
Libo написав: Faceless написав:
Радует, что вы слышали про закон спроса, но имхо вы спрос очень недооцениваете. Строят то, объективно, тоже мизер
Пищевая цепочка на рынке недвижимости:
1. Приехал провинциал в Киев, нашел работу, снял жилье абы було койкоместо.
2. С работой получилось, підлатався, піднакопив, тато пару кабанів вигодовували, взял хрущик.
3. Получился карьерный рост, появился гонор, переметнулся в однуху в современном жк.
4. Влюбился в блондинку со свистком, женился/съехались, сжились, решили удивить всех ее подруг и эксов, переехали ну совсем в крутое, с уан-бедрум и с койкой кинг-сайз.
5. Размножились, нужны пару детских... тоже ведь надо современную, просторную в новом жк.
6. В семье растет пара балуванных чад, с современными запросами. Предки чешут репу, надо и им по однушке, чтоб по чердкам не шурхались.
Одна семья - он и она - и примерно шесть вступлений на рынок недвижимости за жизненный цикл.
И еще эти детки ... Но с ними... это уже совсем другая история ...
де в цій історії платоспроможний попит?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:02
Libo написав: Faceless написав:
П.2 совсем не обязателен, п.4 скорее даже абсурден в плане мотивации, это совсем надо от комплекса неполноценности страдать
Я встречал успешные молодые пары, которые по п.4 меняли 2-3 квартиры. Я восхищался их энергией, стремлением к совершенству и отсутствием у них лени.
П
Покупать не для себя, а для понтов перед кем-то - не стремление к совершенству, а глубокие психологические травмы закомплексованного человека, который все время чувствует себя нищим, даже с деньгами
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:32
Libo написав:
Пищевая цепочка на рынке недвижимости:
1. Приехал провинциал в Киев, нашел работу, снял жилье абы було койкоместо.
2. С работой получилось, підлатався, піднакопив, тато пару кабанів вигодовували, взял хрущик.
3. Получился карьерный рост, появился гонор, переметнулся в однуху в современном жк.
4. Влюбился в блондинку со свистком, женился/съехались, сжились, решили удивить всех ее подруг и эксов, переехали ну совсем в крутое, с уан-бедрум и с койкой кинг-сайз.
5. Размножились, нужны пару детских... тоже ведь надо современную, просторную в новом жк.
6. В семье растет пара балуванных чад, с современными запросами. Предки чешут репу, надо и им по однушке, чтоб по чердкам не шурхались.
Одна семья - он и она - и примерно шесть вступлений на рынок недвижимости за жизненный цикл.
И еще эти детки ... Но с ними... это уже совсем другая история ...
как лаконично и метко подмечена цепочка киевлянина! браво! а еще добавим ежесезонная покупка брендовых шмоток, смена автомобиля раз в два года, рестораны и золото для блондинки со свистком, частные школы для детей, пятизвездочный отдых, гувернантки, гулянки с друзьями и вуаля, полный портрет типичного киевлянина готов!
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