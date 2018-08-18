RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8980898189828983

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 121
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:33

  Faceless написав:Покупать не для себя, а для понтов перед кем-то - не стремление к совершенству, а глубокие психологические травмы закомплексованного человека, который все время чувствует себя нищим, даже с деньгами


Мы все жертвы одной травмы по имени совдепия. А теперь появилась вожможность жить в добротном жилье, ездить на шикарном авто, ездить по закордонам, одеваться и выглядеть как звезда голливуда. Это не так уж и плохо. И хотят так все, у всех есть такая возможность, но не у всех пока есть на это деньги. И тут не всё так плохо. Когда есть возможность, но нет денег, появляется мотивация - больше учиться, лучше работать, больше получать. :!: Процесс обогащения нации займет определенное время. Посмотрите сколько укропов стали за последнее время жить лучше. Прогресс на лицо. Великий мыслитель современности Ден Сяо Пин когда-то нас учил, что для того, чтобы не было бедных, сначала должны появиться богатые... Они у нас уже появились и их число растет с каждым днём. Самое время дерзать. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10441
З нами з: 14.11.11
Подякував: 402 раз.
Подякували: 4293 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киев дороже Москвы. Рейтинг самых дорогих городов.
https://korrespondent.net/world/4423236 ... kh-horodov

Цена на железную руду снизилась более чем вдвое – в Китае уменьшается потребность в сырье

https://censor.net/ru/n3303018
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 03.12.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:55

  Libo написав:
  Faceless написав:Покупать не для себя, а для понтов перед кем-то - не стремление к совершенству, а глубокие психологические травмы закомплексованного человека, который все время чувствует себя нищим, даже с деньгами


Мы все жертвы одной травмы по имени совдепия. А теперь появилась вожможность жить в добротном жилье, ездить на шикарном авто, ездить по закордонам, одеваться и выглядеть как звезда голливуда. Это не так уж и плохо. И хотят так все, у всех есть такая возможность, но не у всех пока есть на это деньги. И тут не всё так плохо. Когда есть возможность, но нет денег, появляется мотивация - больше учиться, лучше работать, больше получать. :!: Процесс обогащения нации займет определенное время. Посмотрите сколько укропов стали за последнее время жить лучше. Прогресс на лицо. Великий мыслитель современности Ден Сяо Пин когда-то нас учил, что для того, чтобы не было бедных, сначала должны появиться богатые... Они у нас уже появились и их число растет с каждым днём. Самое время дерзать. 8)

не ми, а ви
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27000
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:56

  Чукча2 написав:Киев дороже Москвы. Рейтинг самых дорогих городов.
https://korrespondent.net/world/4423236 ... kh-horodov

https://censor.net/ru/n3303018
обосновано - высокий уровень зароботков киевлян, уникальный климат, богатая завоеваниями и победами история города приводит к высокому уровню жизни и стремлению людей со всех уголков мира попасть в эту колыбель цивиллизации
Grand Touring
 
Повідомлень: 879
З нами з: 23.03.20
Подякував: 288 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:18

  flyman написав:
  Libo написав:Мы все жертвы одной травмы по имени совдепия.

не ми, а ви


Вуйко, я не знаю сколько тебе лет и жил ли ты при москалях и совдепии, но точно знаю, что родимые пятна этой черной страницы нашей истории будут еще и на наших с тобой внуках. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10441
З нами з: 14.11.11
Подякував: 402 раз.
Подякували: 4293 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:19

  Faceless написав:
zРадио написав:
  Faceless написав:Даже для местных - уровень обеспечения жильём очень низкий, это видно по количеству м2 на человека. Плюс есть тенденция улучшения качества жилья, потому видим такую сегментацию на "хрущи и бабушатники" и что-то получше.
А все эти "если вдруг все решат продавать и все арендаторы свалят" будут справедливы для любого города в любой стране, вот только с чего вдруг все понаехи должны исчезнуть и всю недвижимость вдруг решат продавать?


Дело не в этом. Концепция нехватки жилья без учета платежеспособности и есть ключевой причиной циклического надувания и обвала цен на него. К счастью, или несчастью, рынок не работает по принципу "от каждого по способностям - каждому по потребностям". Поэтому всегда нужно задавать вопрос: по какой цене не хватает жилья? По цене 800 долларов за м2 его не хватает, скажем, 1 миллиону киевлян, по цене 1500 - 200 тысячам, по цене 2500 - 50 тысячам. Экономика давно ответила на эти вопросы, в частности в трудах Маршалла и Хикса. Не хватает, какой бы ни была цена - это пресловутый вечнодаражай, который всегда заканчивается одинаково... соплями и пОтом


Ну так в том и дело, что и по цене на уровне МХЗ брали, и на более высоких уровнях тоже. По цене условных 800 долл проглотят не один миллион метров.
Если предположить, что по цене 1,5куе жилье доступно 200к человек, то простое умножение на средний метраж, например, 70м2 - превысит вводимый в эксплуатацию метраж за много лет.
Радует, что вы слышали про закон спроса, но имхо вы спрос очень недооцениваете. Строят то, объективно, тоже мизер

Нічого собі - мізер!
Всі окраїни Києва, всі пустирі і поля біля в'їзду в Київ - забудовані 25-поверховими пінопластовими "неохрущовками"!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22476
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1416 раз.
Подякували: 2347 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 8980898189828983
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2165, 2166, 2167
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21667 4029717
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 19:50
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 70, 71, 72
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
716 382879
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 01:25
drevlyanin
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2709)
02.12.2021 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.