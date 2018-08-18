Додано: Чет 02 гру, 2021 22:33

Faceless написав: Покупать не для себя, а для понтов перед кем-то - не стремление к совершенству, а глубокие психологические травмы закомплексованного человека, который все время чувствует себя нищим, даже с деньгами Покупать не для себя, а для понтов перед кем-то - не стремление к совершенству, а глубокие психологические травмы закомплексованного человека, который все время чувствует себя нищим, даже с деньгами

Мы все жертвы одной травмы по имени совдепия. А теперь появилась вожможность жить в добротном жилье, ездить на шикарном авто, ездить по закордонам, одеваться и выглядеть как звезда голливуда. Это не так уж и плохо. И хотят так все, у всех есть такая возможность, но не у всех пока есть на это деньги. И тут не всё так плохо. Когда есть возможность, но нет денег, появляется мотивация - больше учиться, лучше работать, больше получать.Процесс обогащения нации займет определенное время. Посмотрите сколько укропов стали за последнее время жить лучше. Прогресс на лицо. Великий мыслитель современности Ден Сяо Пин когда-то нас учил, что для того, чтобы не было бедных, сначала должны появиться богатые... Они у нас уже появились и их число растет с каждым днём. Самое время дерзать.