Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Покупать не для себя, а для понтов перед кем-то - не стремление к совершенству, а глубокие психологические травмы закомплексованного человека, который все время чувствует себя нищим, даже с деньгами
Мы все жертвы одной травмы по имени совдепия. А теперь появилась вожможность жить в добротном жилье, ездить на шикарном авто, ездить по закордонам, одеваться и выглядеть как звезда голливуда. Это не так уж и плохо. И хотят так все, у всех есть такая возможность, но не у всех пока есть на это деньги. И тут не всё так плохо. Когда есть возможность, но нет денег, появляется мотивация - больше учиться, лучше работать, больше получать. Процесс обогащения нации займет определенное время. Посмотрите сколько укропов стали за последнее время жить лучше. Прогресс на лицо. Великий мыслитель современности Ден Сяо Пин когда-то нас учил, что для того, чтобы не было бедных, сначала должны появиться богатые... Они у нас уже появились и их число растет с каждым днём. Самое время дерзать.
Faceless написав:Покупать не для себя, а для понтов перед кем-то - не стремление к совершенству, а глубокие психологические травмы закомплексованного человека, который все время чувствует себя нищим, даже с деньгами
Мы все жертвы одной травмы по имени совдепия. А теперь появилась вожможность жить в добротном жилье, ездить на шикарном авто, ездить по закордонам, одеваться и выглядеть как звезда голливуда. Это не так уж и плохо. И хотят так все, у всех есть такая возможность, но не у всех пока есть на это деньги. И тут не всё так плохо. Когда есть возможность, но нет денег, появляется мотивация - больше учиться, лучше работать, больше получать. Процесс обогащения нации займет определенное время. Посмотрите сколько укропов стали за последнее время жить лучше. Прогресс на лицо. Великий мыслитель современности Ден Сяо Пин когда-то нас учил, что для того, чтобы не было бедных, сначала должны появиться богатые... Они у нас уже появились и их число растет с каждым днём. Самое время дерзать.
обосновано - высокий уровень зароботков киевлян, уникальный климат, богатая завоеваниями и победами история города приводит к высокому уровню жизни и стремлению людей со всех уголков мира попасть в эту колыбель цивиллизации
Faceless написав:Даже для местных - уровень обеспечения жильём очень низкий, это видно по количеству м2 на человека. Плюс есть тенденция улучшения качества жилья, потому видим такую сегментацию на "хрущи и бабушатники" и что-то получше. А все эти "если вдруг все решат продавать и все арендаторы свалят" будут справедливы для любого города в любой стране, вот только с чего вдруг все понаехи должны исчезнуть и всю недвижимость вдруг решат продавать?
Дело не в этом. Концепция нехватки жилья без учета платежеспособности и есть ключевой причиной циклического надувания и обвала цен на него. К счастью, или несчастью, рынок не работает по принципу "от каждого по способностям - каждому по потребностям". Поэтому всегда нужно задавать вопрос: по какой цене не хватает жилья? По цене 800 долларов за м2 его не хватает, скажем, 1 миллиону киевлян, по цене 1500 - 200 тысячам, по цене 2500 - 50 тысячам. Экономика давно ответила на эти вопросы, в частности в трудах Маршалла и Хикса. Не хватает, какой бы ни была цена - это пресловутый вечнодаражай, который всегда заканчивается одинаково... соплями и пОтом
Ну так в том и дело, что и по цене на уровне МХЗ брали, и на более высоких уровнях тоже. По цене условных 800 долл проглотят не один миллион метров. Если предположить, что по цене 1,5куе жилье доступно 200к человек, то простое умножение на средний метраж, например, 70м2 - превысит вводимый в эксплуатацию метраж за много лет. Радует, что вы слышали про закон спроса, но имхо вы спрос очень недооцениваете. Строят то, объективно, тоже мизер
Нічого собі - мізер! Всі окраїни Києва, всі пустирі і поля біля в'їзду в Київ - забудовані 25-поверховими пінопластовими "неохрущовками"!
Frant написав:Всі окраїни Києва, всі пустирі і поля біля в'їзду в Київ - забудовані 25-поверховими пінопластовими "неохрущовками"!
А вот за ними уже пойдет вокруг Киева пояс дорогих таунхаузов, дуплексов и коттеджей, в которых будут жить на природе заможни киевляне. Это уже проходили все столицы государств золотого миллиарда. Не надо ничего гадать и придумывать, всё придумано масонами до нас.