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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 гру, 2021 17:55
Faceless написав:
[Точно пацана? Может, кисельной принцессы, все эти рюшечки-цветочки-скатерти, и вообще званый обед
с ароматом выхлопов - ням-ням
Современные пацаны они разные
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Додано: Нед 05 гру, 2021 21:52
flyman написав:
як для львівських зарплат, то дорого,
А це нічо, що зараз, взагалі, тупо 10грн платиш(в чорну) і не чирікаєш?
А тут вже цивілізація буде - е-квиток!
І, якщо я правильно все зрозумів з тарифів, то купивши річний квиток - я зекономлю, майже, вдвічі!!!
(так як їзджу 28 днів/міс)
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Додано: Нед 05 гру, 2021 22:23
flyman написав:
Вистав дві об"яви, одну на оренду, другу на продаж
Успіх написав:
В мене здача смарту запланована до початку літа.
А зараз/вже йдуть пропозиції переуступки аналогічних смартів в першій черзі(здача до кінця року) пА 26-27-28К!
То що - ціни впадуть за пів року?
Тому я пишу ціни наближені до РЕАЛЬНИХ!
, напишеш нам про кількість дзівнків
"Ви просили - ми зробили!©
(а точніше, вже за мене зробили)😁
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Додано: Нед 05 гру, 2021 22:50
Успіх написав: flyman написав:
Вистав дві об"яви, одну на оренду, другу на продаж
Успіх написав:
В мене здача смарту запланована до початку літа.
А зараз/вже йдуть пропозиції переуступки аналогічних смартів в першій черзі(здача до кінця року) пА 26-27-28К!
То що - ціни впадуть за пів року?
Тому я пишу ціни наближені до РЕАЛЬНИХ!
, напишеш нам про кількість дзівнків
"Ви просили - ми зробили!©
(а точніше, вже за мене зробили)😁
Скільки дзвінків отримав? Завдаток дають?
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:01
Успіх написав: flyman написав:
Скільки дзвінків отримав? Завдаток дають?
Це☝️ мого сусіда по будинку - а я своє виставлю(може) навесні
Ти не спригуй з теми.
Хоч один двінок був?
Що сказали?
Провіритися на Кульпарківській?
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:02
zРадио написав:
Еще один китайский застройщик допустил дефолт по корпоративному долгу. Ситуация ухудшается по мере роста стоимости заимствований в связи с массовым снижением кредитных рейтингов и ростом стоимости доллара в мире
Вы скажите, когда уже парапланирование? Цены растут просто по часам, это какой то психоз(Руки просто опускаются
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Чукча2
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:03
Слушай, долярчик, тут в Киеве столько хотелок неадекватных, правда у тебя преимущество - нижний сегмент (в плане цены), поэтому есть шанс неплохо слить. Не думаю, что нужно коллекционировать такое жилье. Какое его преимущество? Дупа Львова, смарт, вокруг такие же смарты и ТД. Была бы полноценная однушка - тогда да, в ремонт ее. А смарт лучше переуступи нуждающимся.
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:05
Чукча2 написав: zРадио написав:
Еще один китайский застройщик допустил дефолт по корпоративному долгу. Ситуация ухудшается по мере роста стоимости заимствований в связи с массовым снижением кредитных рейтингов и ростом стоимости доллара в мире
Вы скажите, когда уже парапланирование? Цены растут просто по часам, это какой то психоз(Руки просто опускаются
Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.
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