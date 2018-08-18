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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 899489958996899789988999>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 121
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 17:55

  Faceless написав:[Точно пацана? Может, кисельной принцессы, все эти рюшечки-цветочки-скатерти, и вообще званый обед с ароматом выхлопов - ням-ням :mrgreen:

Современные пацаны они разные :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 18:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:Современные пацаны они разные :mrgreen:


та да
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:52

Зробити всіх разом!©)))

  flyman написав:як для львівських зарплат, то дорого,

А це нічо, що зараз, взагалі, тупо 10грн платиш(в чорну) і не чирікаєш? :shock:
А тут вже цивілізація буде - е-квиток! 8)

І, якщо я правильно все зрозумів з тарифів, то купивши річний квиток - я зекономлю, майже, вдвічі!!!
(так як їзджу 28 днів/міс)
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:23

Все буде УСПІХ!©

  flyman написав:
  Успіх написав:В мене здача смарту запланована до початку літа.
А зараз/вже йдуть пропозиції переуступки аналогічних смартів в першій черзі(здача до кінця року) пА 26-27-28К!
То що - ціни впадуть за пів року?

Тому я пишу ціни наближені до РЕАЛЬНИХ!

Вистав дві об"яви, одну на оренду, другу на продаж, напишеш нам про кількість дзівнків

"Ви просили - ми зробили!©
(а точніше, вже за мене зробили)😁
  Успіх написав:1куй/М2 -
як з куща!©®™
А є і дорожче! :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gotova ... MXeiY.html
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А тепер увага :!:
Готові?
Точно готові? :mrgreen:
В моєму будинку продають на 7му поверсі такий же метраж, як і в мене :!:
Тож як тобі таке, Ілон Маск? :mrgreen:
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Опис під цим оголошенням:
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https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NrErw.html
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:50

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:В мене здача смарту запланована до початку літа.
А зараз/вже йдуть пропозиції переуступки аналогічних смартів в першій черзі(здача до кінця року) пА 26-27-28К!
То що - ціни впадуть за пів року?

Тому я пишу ціни наближені до РЕАЛЬНИХ!

Вистав дві об"яви, одну на оренду, другу на продаж, напишеш нам про кількість дзівнків

"Ви просили - ми зробили!©
(а точніше, вже за мене зробили)😁
  Успіх написав:1куй/М2 -
як з куща!©®™
А є і дорожче! :lol:
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gotova ... MXeiY.html
Зображення

А тепер увага :!:
Готові?
Точно готові? :mrgreen:
В моєму будинку продають на 7му поверсі такий же метраж, як і в мене :!:
Тож як тобі таке, Ілон Маск? :mrgreen:
Зображення
Опис під цим оголошенням:
Зображення
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NrErw.html

Скільки дзвінків отримав? Завдаток дають?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Скільки дзвінків отримав? Завдаток дають?

Це☝️ мого сусіда по будинку - а я своє виставлю(може) навесні ;)
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:01

  Успіх написав:
  flyman написав:Скільки дзвінків отримав? Завдаток дають?

Це☝️ мого сусіда по будинку - а я своє виставлю(може) навесні ;)

Ти не спригуй з теми.
Хоч один двінок був?
Що сказали?
Провіритися на Кульпарківській?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Еще один китайский застройщик допустил дефолт по корпоративному долгу. Ситуация ухудшается по мере роста стоимости заимствований в связи с массовым снижением кредитных рейтингов и ростом стоимости доллара в мире


Вы скажите, когда уже парапланирование? Цены растут просто по часам, это какой то психоз(Руки просто опускаются
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слушай, долярчик, тут в Киеве столько хотелок неадекватных, правда у тебя преимущество - нижний сегмент (в плане цены), поэтому есть шанс неплохо слить. Не думаю, что нужно коллекционировать такое жилье. Какое его преимущество? Дупа Львова, смарт, вокруг такие же смарты и ТД. Была бы полноценная однушка - тогда да, в ремонт ее. А смарт лучше переуступи нуждающимся.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:05

  Чукча2 написав:
  zРадио написав:Еще один китайский застройщик допустил дефолт по корпоративному долгу. Ситуация ухудшается по мере роста стоимости заимствований в связи с массовым снижением кредитных рейтингов и ростом стоимости доллара в мире


Вы скажите, когда уже парапланирование? Цены растут просто по часам, это какой то психоз(Руки просто опускаются

Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.
hume
 
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