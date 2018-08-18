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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:08
hume написав:
Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.
Так и жизнь пролетит! Ждать нет возможности, есть нюансы. Как же грустно смотреть на всё это(
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Чукча2
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:10
hume написав:
Слушай, долярчик, тут в Киеве столько хотелок неадекватных, правда у тебя преимущество - нижний сегмент (в плане цены), поэтому есть шанс неплохо слить. Не думаю, что нужно коллекционировать такое жилье. Какое его преимущество? Дупа Львова, смарт, вокруг такие же смарты и ТД. Была бы полноценная однушка - тогда да, в ремонт ее. А смарт лучше переуступи
нуждающимся.
А я цей варіант (переуступки) розцінюю на рівні з варіантом "зробити ремонт і здати в оренду" - тобто 50/50.
Ще думаю до весни...
Але от ще всіх аргументів не назбирав проти третього варіанту - "зробити ремонт і продати"?🤔
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:13
Чукча2 написав: zРадио написав:
Еще один китайский застройщик допустил дефолт по корпоративному долгу. Ситуация ухудшается по мере роста стоимости заимствований в связи с массовым снижением кредитных рейтингов и ростом стоимости доллара в мире
Вы скажите, когда уже парапланирование? Цены растут просто по часам, это какой то психоз(Руки просто опускаются
Цены растут на падающих объемах - вы сами знаете, чем это закончится. Даже главрыл понял, что это тренд против денег, и бьет тревогу
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:14
Чукча2 написав:
Так и жизнь пролетит! Ждать нет возможности
hume написав:
Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.
, есть нюансы. Как же грустно смотреть на всё это(
Якщо вам пече і терпіти "нема мочі" - добирайте невистачаючу суму іпотекою!
Вона - гривнева, що вигідно👍
Заодно, можна дивитись/вчитись на різних відосиках, які як мінімум - підбадьорюють!👍
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:21
Успіх написав:
Якщо вам пече і терпіти "нема мочі" - добирайте невистачаючу суму іпотекою!
Ипотека без вариантов надо, на пол суммы!
Зачем этих шарлатанов и млядей смотреть, тошнит от этих видосиков
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Чукча2
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:26
zРадио написав:
Цены растут на падающих объемах - вы сами знаете, чем это закончится.
Так гребут шо дурные, а продавцы ...два просмотра и сразу цену поднимают ...какой то психоз(
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Чукча2
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:27
Чукча2 написав: Успіх написав:
Якщо вам пече і терпіти "нема мочі" - добирайте невистачаючу суму іпотекою!
Ипотека без вариантов надо, на пол суммы!
Беріть щось "скромніше" і в іпотеку.
Бо, згадуючи себе, коли я скирдував на свою першу квартиру - то ціни теж втікали, як і гарні варіанти з-під носа!
І ця б перша квартира моя - втікла б, якщо б я її не схопив за розтермінування від забудовника на півроку!
(а то кошти були розмазані по різних депозитах)
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:29
zРадио написав:
Даже главрыл понял, что это тренд против денег, и бьет тревогу
Парапланирование на октябрь анонсировалось, а уже новый год на носу.
Графики ваши, фигня все, в жизни всё иначе
А где там Сержик?
Притих...
Пойду банк еб..., хоть здохну как мужик
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:36
Чукча2 написав:
Зачем этих шарлатанов и млядей смотреть, тошнит от этих видосиков
Там попадаються розумні думки))
Правда, в основному, переважно розраховаі поради на НЕ сімейних людей))
Наприклад:
Взяти велику однуху з правильним плануванням/трьома вікнами і розділити на 3 студії!
В одній жити самому, а дві - здавати.
По їхній логіці/розрахунках - ці дві здані студії мають приносити дохід +/- такий самий, як і платіж по іпотеці!
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:37
Чукча2 написав:
Парапланирование на октябрь анонсировалось, а уже новый год на носу.
Не на октябрь, а в 12-месячный период с октября
Чукча2 написав:
Графики ваши, фигня все, в жизни всё иначе
Как скажете
Чукча2 написав:
Пойду банк еб..., хоть здохну как мужик
Утро вечера мудренее. Завтра вас попустит
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