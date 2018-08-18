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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 121
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.


Так и жизнь пролетит! Ждать нет возможности, есть нюансы. Как же грустно смотреть на всё это(
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:10

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  hume написав:Слушай, долярчик, тут в Киеве столько хотелок неадекватных, правда у тебя преимущество - нижний сегмент (в плане цены), поэтому есть шанс неплохо слить. Не думаю, что нужно коллекционировать такое жилье. Какое его преимущество? Дупа Львова, смарт, вокруг такие же смарты и ТД. Была бы полноценная однушка - тогда да, в ремонт ее. А смарт лучше переуступи нуждающимся.

А я цей варіант (переуступки) розцінюю на рівні з варіантом "зробити ремонт і здати в оренду" - тобто 50/50.
Ще думаю до весни...
Але от ще всіх аргументів не назбирав проти третього варіанту - "зробити ремонт і продати"?🤔
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:13

  Чукча2 написав:
  zРадио написав:Еще один китайский застройщик допустил дефолт по корпоративному долгу. Ситуация ухудшается по мере роста стоимости заимствований в связи с массовым снижением кредитных рейтингов и ростом стоимости доллара в мире


Вы скажите, когда уже парапланирование? Цены растут просто по часам, это какой то психоз(Руки просто опускаются


Цены растут на падающих объемах - вы сами знаете, чем это закончится. Даже главрыл понял, что это тренд против денег, и бьет тревогу
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:14

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.3

  Чукча2 написав:
  hume написав:Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.


Так и жизнь пролетит! Ждать нет возможности, есть нюансы. Как же грустно смотреть на всё это(

Якщо вам пече і терпіти "нема мочі" - добирайте невистачаючу суму іпотекою!
Вона - гривнева, що вигідно👍
Заодно, можна дивитись/вчитись на різних відосиках, які як мінімум - підбадьорюють!👍 :D

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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Якщо вам пече і терпіти "нема мочі" - добирайте невистачаючу суму іпотекою!


Ипотека без вариантов надо, на пол суммы!
Зачем этих шарлатанов и млядей смотреть, тошнит от этих видосиков
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Цены растут на падающих объемах - вы сами знаете, чем это закончится.


Так гребут шо дурные, а продавцы ...два просмотра и сразу цену поднимают ...какой то психоз(
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:27

  Чукча2 написав:
  Успіх написав:Якщо вам пече і терпіти "нема мочі" - добирайте невистачаючу суму іпотекою!


Ипотека без вариантов надо, на пол суммы!

Беріть щось "скромніше" і в іпотеку.
Бо, згадуючи себе, коли я скирдував на свою першу квартиру - то ціни теж втікали, як і гарні варіанти з-під носа!
І ця б перша квартира моя - втікла б, якщо б я її не схопив за розтермінування від забудовника на півроку!
(а то кошти були розмазані по різних депозитах)
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Даже главрыл понял, что это тренд против денег, и бьет тревогу


Парапланирование на октябрь анонсировалось, а уже новый год на носу.

Графики ваши, фигня все, в жизни всё иначе

А где там Сержик?
Притих...

Пойду банк еб..., хоть здохну как мужик 8)
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:36

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©ч.4

  Чукча2 написав:Зачем этих шарлатанов и млядей смотреть, тошнит от этих видосиков

Там попадаються розумні думки))
Правда, в основному, переважно розраховаі поради на НЕ сімейних людей))
Наприклад:
Взяти велику однуху з правильним плануванням/трьома вікнами і розділити на 3 студії!
В одній жити самому, а дві - здавати.
По їхній логіці/розрахунках - ці дві здані студії мають приносити дохід +/- такий самий, як і платіж по іпотеці!
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:37

  Чукча2 написав:
Парапланирование на октябрь анонсировалось, а уже новый год на носу.


Не на октябрь, а в 12-месячный период с октября

  Чукча2 написав:Графики ваши, фигня все, в жизни всё иначе


Как скажете

  Чукча2 написав:Пойду банк еб..., хоть здохну как мужик 8)


Утро вечера мудренее. Завтра вас попустит
zРадио
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