Ну тогда или алкоголь или чего позабористее. И время пролетит незаметно и грусть пройдет.
Не можеш поменять обстоятельства-поменяй своё отношение к ним.
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:38
Ну тогда или алкоголь или чего позабористее. И время пролетит незаметно и грусть пройдет.
Не можеш поменять обстоятельства-поменяй своё отношение к ним.
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток уже
Тут все успешные, не поймут.
В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём.
Каждому свой крест.
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:51
НЕ знаю, что у Вас за "нюансы" и сколько Вам лет, что "жизнь проходит", но если-бы у меня был вопрос в чем жить, не было-бы суммы на то что хочу, но есть доход, то при нынешнем сочетании цен на продажу и аренду, совершенно спокойно снял-бы квартиру и жил в ней. Или для "нюансов".
Если-же есть где жить и как здесь говорят "надо припарковать бабки", то 10 раз подумал делать ли это.
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:55
Не хотелось бы сыпать соль на рану, но, говорят, если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Главное - не столкнуться с чем-то необратимым. Бодрячком!
Додано: Нед 05 гру, 2021 23:59
А я що, не з аналогічної дупи видерся????!
Я тут вже 100500раз описував, як я жив на 9м2 в трьох! Карл!!! В трьох на 9м2!!!!! А потім перебрався в іншу кімнату 12м2!!!
І так загалом, майже, 9 років ТАК прожив!!!
Де, як я вже писав, навіть, в туалет зранку в черзі стоїш, бо всім треба/всі збираються на роботу/школу...(7чел на 3-х кімнатній тіснились)
А ви кажете...
НЕ ЗДАВАТИСЬ!!!
ВЗЯТИ СЕБЕ В РУКИ!!!
ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!!!👍
Додано: Пон 06 гру, 2021 00:08
Слушайте, тут многие 40-50+, пережили 90-е, когда единицы не нуждались, все мы человеки.
Семья распадается - это серьезно. Но спасет-ли от этого покупка квартиры?
Или квартира нужна именно для завершения "распада" семьи?
Если стесненные условия, и это вносит нервозность, кроме случая когда в одной квартире живет 2-3 семьи, то рецепт прост - сдать свою квартиру и снять другую с небольшой доплатой. Условно, вы живете вчетвером в 1 к, которую можно сдать за условно 10 кгрн. Сдаете, снимаете 3 к (они обычно сдаются по цене 2к, а зачастую и дешевле) за ксловно 12-15 кгрн.
Если-же живете с родителями и "яростно скирдуете" на свое, но из-за этого "семья распадается", то опять аренда. Купите свое позже. Семья дороже денег.
Я тоже снимал пока не появиласт возможность купить. Ни со своими родителями ни с родителями жены ни на секунду не допускал мысли жить вместе.
"Любовь к теще прямо пропорциональна квадрату расстояния до нее. В километрах." Это аксиома.
Додано: Пон 06 гру, 2021 00:18
как-то тут был вопрос как собирается стата в официальную статистику страны.
искал другое, случайно нарыл на домике официальный ответ от минюста
Додано: Пон 06 гру, 2021 00:29
Или просто поспать
Додано: Пон 06 гру, 2021 00:53
То есть, вообще ниочем.
Додано: Пон 06 гру, 2021 01:42
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