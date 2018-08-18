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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8996899789988999>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 121
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
13%
16
6. 1401 - 1500
17%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:38

  Чукча2 написав:
  hume написав:Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.


Так и жизнь пролетит! Ждать нет возможности, есть нюансы. Как же грустно смотреть на всё это(


Ну тогда или алкоголь или чего позабористее. И время пролетит незаметно и грусть пройдет. 8)
Не можеш поменять обстоятельства-поменяй своё отношение к ним.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток уже
Тут все успешные, не поймут.
В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём.
Каждому свой крест.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:51

  Чукча2 написав:
  hume написав:Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.


Так и жизнь пролетит! Ждать нет возможности, есть нюансы. Как же грустно смотреть на всё это(


НЕ знаю, что у Вас за "нюансы" и сколько Вам лет, что "жизнь проходит", но если-бы у меня был вопрос в чем жить, не было-бы суммы на то что хочу, но есть доход, то при нынешнем сочетании цен на продажу и аренду, совершенно спокойно снял-бы квартиру и жил в ней. Или для "нюансов".
Если-же есть где жить и как здесь говорят "надо припарковать бабки", то 10 раз подумал делать ли это.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:55

  Чукча2 написав:Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток уже
Тут все успешные, не поймут.
В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём.
Каждому свой крест.


Не хотелось бы сыпать соль на рану, но, говорят, если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Главное - не столкнуться с чем-то необратимым. Бодрячком!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:59

  Чукча2 написав:Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток уже
Тут все успешные, не поймут.
В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём.
Каждому свой крест.

А я що, не з аналогічної дупи видерся????!
Я тут вже 100500раз описував, як я жив на 9м2 в трьох! Карл!!! В трьох на 9м2!!!!! А потім перебрався в іншу кімнату 12м2!!!
І так загалом, майже, 9 років ТАК прожив!!!
Де, як я вже писав, навіть, в туалет зранку в черзі стоїш, бо всім треба/всі збираються на роботу/школу...(7чел на 3-х кімнатній тіснились)
А ви кажете...

НЕ ЗДАВАТИСЬ!!!
ВЗЯТИ СЕБЕ В РУКИ!!!
ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ!!!👍
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:08

  Чукча2 написав:Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток уже
Тут все успешные, не поймут.
В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём.
Каждому свой крест.


Слушайте, тут многие 40-50+, пережили 90-е, когда единицы не нуждались, все мы человеки.
Семья распадается - это серьезно. Но спасет-ли от этого покупка квартиры?
Или квартира нужна именно для завершения "распада" семьи?
Если стесненные условия, и это вносит нервозность, кроме случая когда в одной квартире живет 2-3 семьи, то рецепт прост - сдать свою квартиру и снять другую с небольшой доплатой. Условно, вы живете вчетвером в 1 к, которую можно сдать за условно 10 кгрн. Сдаете, снимаете 3 к (они обычно сдаются по цене 2к, а зачастую и дешевле) за ксловно 12-15 кгрн.
Если-же живете с родителями и "яростно скирдуете" на свое, но из-за этого "семья распадается", то опять аренда. Купите свое позже. Семья дороже денег.
Я тоже снимал пока не появиласт возможность купить. Ни со своими родителями ни с родителями жены ни на секунду не допускал мысли жить вместе.
"Любовь к теще прямо пропорциональна квадрату расстояния до нее. В километрах." Это аксиома.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:18

как-то тут был вопрос как собирается стата в официальную статистику страны.

искал другое, случайно нарыл на домике официальный ответ от минюста

https://domik.ua/images/orig/full/00006138be783888c0f5
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:29

  drevlyanin написав:
  Чукча2 написав:
  hume написав:Все будет, но попозже. Хомячим доллары, наблюдаем за ситуацией.


Так и жизнь пролетит! Ждать нет возможности, есть нюансы. Как же грустно смотреть на всё это(


Ну тогда или алкоголь или чего позабористее. И время пролетит незаметно и грусть пройдет. 8)
Не можеш поменять обстоятельства-поменяй своё отношение к ним.

Или просто поспать
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 00:53

  baraka написав:как-то тут был вопрос как собирается стата в официальную статистику страны.

искал другое, случайно нарыл на домике официальный ответ от минюста

https://domik.ua/images/orig/full/00006138be783888c0f5


То есть, вообще ниочем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 01:42

  Чукча2 написав:Пойду банк еб..., хоть здохну как мужик 8)

Скоро война
Будут раздавать автоматы
Чего с голыми руками идти?
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