Додано: Пон 06 гру, 2021 00:08

Чукча2 написав: Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток уже

Тут все успешные, не поймут.

В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём.

Каждому свой крест. Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток ужеТут все успешные, не поймут.В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём.Каждому свой крест.

Слушайте, тут многие 40-50+, пережили 90-е, когда единицы не нуждались, все мы человеки.Семья распадается - это серьезно. Но спасет-ли от этого покупка квартиры?Или квартира нужна именно для завершения "распада" семьи?Если стесненные условия, и это вносит нервозность, кроме случая когда в одной квартире живет 2-3 семьи, то рецепт прост - сдать свою квартиру и снять другую с небольшой доплатой. Условно, вы живете вчетвером в 1 к, которую можно сдать за условно 10 кгрн. Сдаете, снимаете 3 к (они обычно сдаются по цене 2к, а зачастую и дешевле) за ксловно 12-15 кгрн.Если-же живете с родителями и "яростно скирдуете" на свое, но из-за этого "семья распадается", то опять аренда. Купите свое позже. Семья дороже денег.Я тоже снимал пока не появиласт возможность купить. Ни со своими родителями ни с родителями жены ни на секунду не допускал мысли жить вместе."Любовь к теще прямо пропорциональна квадрату расстояния до нее. В километрах." Это аксиома.