Успіх
27 кусков и ты ещё думаешь?
или никто не даёт таки?
ИМХО - нужно брать деньги и свозить жену и детей до Египта
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 гру, 2021 02:14
Успіх
27 кусков и ты ещё думаешь?
или никто не даёт таки?
ИМХО - нужно брать деньги и свозить жену и детей до Египта
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