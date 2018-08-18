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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 гру, 2021 12:59
Успіх написав: Чукча2 написав:
Не Сержик.
Он что то притих, видать тоже ох...ет.
Та я от теж останнім часом охреніваю від своїх доходів!
Наче, ще не так давно мацав 20К/міс..... - а тут бац! - все подорожчало.... - а в мене таке враження (бо точно не підраховував) що почав мацати 15К!
Чукча2 написав:
Простому смертному, без помощи из вне (родители, родичи и т.д.), ипотеки, большой удачи, взяток, откатов и т.д. накопить на своё - это долгий путь
А хто казав, що буде легко?
Так, світ не справедливий - але...." хочеш жить - умєй вєртєтса"©®™
дик, зробив разом ... возрадуйся ... з 1го січня касові апарати
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:00
flyman написав:
Ніби власна квартира в Києві якийсь символ успішної успішності.
А якщо в оренді - то лошарний лох.
Ну да, а сами окружаете Киев кавалирками.
Когда ж парапланирование?
Или оно только на графиках ЗРадио?
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:04
Чукча2 написав: flyman написав:
Ніби власна квартира в Києві якийсь символ успішної успішності.
А якщо в оренді - то лошарний лох.
Ну да, а сами окружаете Киев кавалирками.
Когда ж парапланирование?
Или оно только на графиках ЗРадио?
ФРС тільки от почала тейперінг,
глянь який лаг був у 2008-2009 та 2014-2005 від початку кризи.
щодо оточення, може докладаю зусиль, не скіглю, що ой да ай, все пропало, ціни ростуть, інфляція поїдає заощадження, хеджуюся як можу ...
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:25
flyman написав:
дик, зробив разом ... возрадуйся ... з 1го січня касові апарати
Нічо))
Швидше дадуть "копняка" - швидше порину в нерухомість з руками/ногами і головою)))
Є ж стільки способів заробити на нерухомості!!!
✓Перепродаж по переуступці
✓Перепрожаж з ремонтомтом
✓Оренда
✓Суборенда
✓Ділення великого на мале, а тоді в оренду, чи на перепродаж
✓✓✓✓✓✓✓✓
Коротше -
ДумаЮ!
ДіЮ!
БагатіЮ!©®™👍😃😁
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:29
Чукча2 написав: flyman написав:
Ніби власна квартира в Києві якийсь символ успішної успішності.
А якщо в оренді - то лошарний лох.
Ну да, а сами окружаете Киев кавалирками.
Когда ж парапланирование?
Или оно только на графиках ЗРадио?
Вы бы тоже пока купили что то в пригороде, а когда разбогатеете тогда переедете на Крещатик. А местных успешных слушать можно ещё в ремонт 100 куе вложить. Здесь же кто больше потратил тот и круче.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:35
airmax78 написав:
До НГ можете расслабиться. Ничего страшного не случится. Я не успеваю переехать. Вот после Нового года советую пристегнуть ремни и надеть памперсы.
Так переезд означает, что не будете пытаться продать? Это ж как с новой машиной - выехал с салона и сразу же -10% с цены, так как уже БУ.
С ремонтом так же +-
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:44
Libo написав:
Доллар только за один этот год обесценивается на 10%
На 6%, и это первый такой год с начала 90-х. CAGR инфляции доллара - ниже 2%
Libo написав:
т.е. на него можешь купить на 1/10 меньше, чем в прошлом году, в т.ч. и квадратуры бетона
Смотря где купить. В Киеве, например, в 2021-м на доллар можно купить в 1,9 раз больше бетона, чем в 2008-м и в 1,3 раза больше, чем в 2013-м, несмотря на инфляцию доллара в США, соответственно, 34% и 21%
Libo написав:
Начальник доллара Пауэлл обещает в следующем году чуть снизить темпы обесценения, но эта задача им часто не удается
По результатам прошлого тейперинга доллар взлетел ко всему - к сырью, к другим валютам и всем их активам, включая недвижимость и фондовые рынки. Даже к золоту. Не дрогнула лишь сама экономика США. Учи матчасть и не вводи людей в заблуждение
Libo написав:
В 2018-м фед попытался ограничить саплай и чуть не обвалил экономику в штопор кризиса
Чушь. Немного остудил спекуляции, подрезав крылья быкам. Это все. Мы же в это время вынуждены были занимать на внешних рынках под 11-12%, а на внутреннем - под 18-20%, и это, увы, повторится
Libo написав:
Поэтому все страны договорились - печатаем свои новые деньги в строгом соответствии с темпами роста долларовой массы
Из какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? То, что НБУ обсели лоббисты импорта, ограничивающие гривневую массу в ущерб реальному сектору, еще не значит, что в мире наступил паритет курсов. Впрочем, даже с дорогой национальной валютой в средне- и долгосрочном периоде бетон не растет быстрее выпуска. Доказано японской болезнью - если йена не падает к доллару, значит недвижимость падает к йене
Libo написав:
Но об этих планах мировой закулисы я расскажу вам чуть позже.
Ждем не дождемся. Не пропадай. Даешь КВН каждый день
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:54
striped написав:
В Вене, как, похоже, и во всей Австрии, не существует заторов автотранспорта. Максимум несколько минут на светофоре — и автомобиль «летит» дальше. Причин несколько.
Вот вам и доказательство, что Виталик тут не Европу строит, а коррупционно-шизоидный бандустан.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:03
unicdima написав: striped написав:
В Вене, как, похоже, и во всей Австрии, не существует заторов автотранспорта. Максимум несколько минут на светофоре — и автомобиль «летит» дальше. Причин несколько.
Вот вам и доказательство, что Виталик тут не Европу строит, а коррупционно-шизоидный бандустан.
Да ну, перестаньте, велосипеды наше все! Сегодня одного даже живьем видел на Бессарабке. С остальной толпой, которая в разы растет из года в год, наверное разминулись просто.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:10
kbadoo написав:
..
Да ну, перестаньте, велосипеды наше все! Сегодня одного даже живьем видел на Бессарабке. С остальной толпой, которая в разы растет из года в год, наверное разминулись просто.
остальная толпа лисапедистов на шипованной резине по уши в говне и реагентах поехали искать велопарковки по 2 евро за час ))
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