Додано: Пон 06 гру, 2021 13:44

Libo написав: Доллар только за один этот год обесценивается на 10% Доллар только за один этот год обесценивается на 10%

Libo написав: т.е. на него можешь купить на 1/10 меньше, чем в прошлом году, в т.ч. и квадратуры бетона т.е. на него можешь купить на 1/10 меньше, чем в прошлом году, в т.ч. и квадратуры бетона

Libo написав: Начальник доллара Пауэлл обещает в следующем году чуть снизить темпы обесценения, но эта задача им часто не удается Начальник доллара Пауэлл обещает в следующем году чуть снизить темпы обесценения, но эта задача им часто не удается

Libo написав: В 2018-м фед попытался ограничить саплай и чуть не обвалил экономику в штопор кризиса В 2018-м фед попытался ограничить саплай и чуть не обвалил экономику в штопор кризиса

Libo написав: Поэтому все страны договорились - печатаем свои новые деньги в строгом соответствии с темпами роста долларовой массы Поэтому все страны договорились - печатаем свои новые деньги в строгом соответствии с темпами роста долларовой массы

Libo написав: Но об этих планах мировой закулисы я расскажу вам чуть позже. Но об этих планах мировой закулисы я расскажу вам чуть позже.

На 6%, и это первый такой год с начала 90-х. CAGR инфляции доллара - ниже 2%Смотря где купить. В Киеве, например, в 2021-м на доллар можно купить в 1,9 раз больше бетона, чем в 2008-м и в 1,3 раза больше, чем в 2013-м, несмотря на инфляцию доллара в США, соответственно, 34% и 21%По результатам прошлого тейперинга доллар взлетел ко всему - к сырью, к другим валютам и всем их активам, включая недвижимость и фондовые рынки. Даже к золоту. Не дрогнула лишь сама экономика США. Учи матчасть и не вводи людей в заблуждениеЧушь. Немного остудил спекуляции, подрезав крылья быкам. Это все. Мы же в это время вынуждены были занимать на внешних рынках под 11-12%, а на внутреннем - под 18-20%, и это, увы, повторитсяИз какой ноздри ты это выковырял - правой, или левой? То, что НБУ обсели лоббисты импорта, ограничивающие гривневую массу в ущерб реальному сектору, еще не значит, что в мире наступил паритет курсов. Впрочем, даже с дорогой национальной валютой в средне- и долгосрочном периоде бетон не растет быстрее выпуска. Доказано японской болезнью - если йена не падает к доллару, значит недвижимость падает к йенеЖдем не дождемся. Не пропадай. Даешь КВН каждый день