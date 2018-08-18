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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8999900090019002

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 122
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:13

  sequence написав:
  kbadoo написав:..
Да ну, перестаньте, велосипеды наше все! Сегодня одного даже живьем видел на Бессарабке. С остальной толпой, которая в разы растет из года в год, наверное разминулись просто.

остальная толпа лисапедистов на шипованной резине по уши в говне и реагентах поехали искать велопарковки по 2 евро за час ))

решта сидить дома як миші і не піпі.
хоча я ще той лісапєдіст на дачу, не в Київ, а нє, вна Жуляни від Пост-Волинського і назад педалив, згадував найкращими словами найліпшого мера всіх часів та народів.
на Жулянах реально якщо в дощ/сніг то бути "по уши в говне"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:20

  sequence написав:
  kbadoo написав:..
Да ну, перестаньте, велосипеды наше все! Сегодня одного даже живьем видел на Бессарабке. С остальной толпой, которая в разы растет из года в год, наверное разминулись просто.

остальная толпа лисапедистов на шипованной резине по уши в говне и реагентах поехали искать велопарковки по 2 евро за час ))

Неужели вы хотите сказать, что истерия с постройкой везде велодорожек это коррупция и маразм?
Кстати, вы видели чего они учудили на выезде с Лысенко на Яр.Вал? Тупо на самом выезде влепили площадку с бордюрами разделяющую полосу авто и велодорожку, теперь кроме отслеживания постоянно лазящих там пешеходов надо еще смотреть чтоб не влететь на тот бордюр.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:31

  unicdima написав:..
Кстати, вы видели чего они учудили на выезде с Лысенко на Яр.Вал? Тупо на самом выезде влепили площадку с бордюрами разделяющую полосу авто и велодорожку.

та ну бох миловал. В центр езжу на авто по крайней нужде. Время дорого
sequence
 
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