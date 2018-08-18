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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 гру, 2021 15:13
sequence написав: kbadoo написав:
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Да ну, перестаньте, велосипеды наше все! Сегодня одного даже живьем видел на Бессарабке. С остальной толпой, которая в разы растет из года в год, наверное разминулись просто.
остальная толпа лисапедистов на шипованной резине по уши в говне и реагентах поехали искать велопарковки по 2 евро за час ))
решта сидить дома як миші і не піпі.
хоча я ще той лісапєдіст на дачу, не в Київ, а нє, вна Жуляни від Пост-Волинського і назад педалив, згадував найкращими словами найліпшого мера всіх часів та народів.
на Жулянах реально якщо в дощ/сніг то бути "по уши в говне"
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:20
sequence написав: kbadoo написав:
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Да ну, перестаньте, велосипеды наше все! Сегодня одного даже живьем видел на Бессарабке. С остальной толпой, которая в разы растет из года в год, наверное разминулись просто.
остальная толпа лисапедистов на шипованной резине по уши в говне и реагентах поехали искать велопарковки по 2 евро за час ))
Неужели вы хотите сказать, что истерия с постройкой везде велодорожек это коррупция и маразм?
Кстати, вы видели чего они учудили на выезде с Лысенко на Яр.Вал? Тупо на самом выезде влепили площадку с бордюрами разделяющую полосу авто и велодорожку, теперь кроме отслеживания постоянно лазящих там пешеходов надо еще смотреть чтоб не влететь на тот бордюр.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:31
unicdima написав:
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Кстати, вы видели чего они учудили на выезде с Лысенко на Яр.Вал? Тупо на самом выезде влепили площадку с бордюрами разделяющую полосу авто и велодорожку.
та ну бох миловал. В центр езжу на авто по крайней нужде. Время дорого
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