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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90069007900890099010 ... 9012>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 122
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Поддержу-такой рост цен носит больше психологический характер. Типа все дорожает, значит и моя прелесть должна подняться в цене
а это Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке. Одному дорого, другому надо где-то жить
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Насколько обратим процесс-ХЗ,
но если сильно не сократят предложение денег
, ИМХО сколько нибудь существенного снижения цен ожидать не стоит.

Так а что за предложение денег? Где выдают 100 000 дол. в руки наличными?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:58

В єдності - сила народу!©®™

  BIGor написав:
  foxluck написав:
  Успіх написав:В моєму будинку продають на 7му поверсі такий же метраж, як і в мене

Хочешь я в твоем доме буду продавать такую же по 50000?
И не важно что я не во Львове и квартиры у меня там нет, если мне дадут 50000 (ну ОК, 49000 с торгом) то я твоему соседу дам 30000 и будет мне маленький навар :)
Заодно и цена твоей квартиры поднимется до 50000 по такой логике :)

Знакомый так делал, только когда продавал свое авто. Покупается 5-7 дешевых кнопочных телефонов с СИМ-ками, создается 10-14 обьявлений квартир схожих с продаваемой в своем или соседним домом с завышенным ценником, и вуаля - твоя прелесть уже для реального покупателя не такая уже и дорогая.

От!
От як би тут, на форумі, був дружній колектив)) то ми б в такий спосіб одне одному допомагали б!))
- треба бучанські підвали підняти в ціні - всі форумчани подали олошення по космічним цінам...))
- треба Максову прєлєсть з прихованими плінтусами підняти в ціні - і всі знову по старій схемі ;)
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:59

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:Поддержу-такой рост цен носит больше психологический характер. Типа все дорожает, значит и моя прелесть должна подняться в цене
а это Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке. Одному дорого, другому надо где-то жить

Рынок, это когда сделка совершается. А этой информации у нас очень мало.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:02

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  flyman написав:про таких долярчик ще писав: приходять магазин, задають 100500 дурних питань, торгуються і ... нічого не купують, тільки морочать голову
  alter написав:Конечно смогут, прокатать структурной краской ворсистым валиком, можно даже дважды, ну и далее по тексту

Панове, бачу ви мої вислови/ідеї в цитатник виписуєте?! :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:03

  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:Поддержу-такой рост цен носит больше психологический характер. Типа все дорожает, значит и моя прелесть должна подняться в цене
а это Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке. Одному дорого, другому надо где-то жить


"цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:08

у Evergrande продажи квартир за год упали в 50 раз, что стало причиной безпятиминут банкроства
сент-окт 2020 было 182 млрд юаней
сент-кот 2021 стало 3,65 млрд юаней
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:12

  Grand Touring написав:у Evergrande продажи квартир за год упали в 50 раз, что стало причиной безпятиминут банкроства
сент-окт 2020 было 182 млрд юаней
сент-кот 2021 стало 3,65 млрд юаней

Похоже, в какой-то момент инвесторы прозрели, что они перекупили квартир и остались одни на рынке без подержки от народа

удалите,пжлст,Баксик не получит разрыв шаблона,пока не ощутит разрыв в себе,но срaч начнет и тут опять
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:"цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой

А як дізнатись - продалась та, чи інша квартира по такому то прайсу, чи її просто зняли з оголошення/продавець передумав продавати?
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:13

  baraka написав:
  vitaliian написав:
  drevlyanin написав:Поддержу-такой рост цен носит больше психологический характер. Типа все дорожает, значит и моя прелесть должна подняться в цене
а это Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке. Одному дорого, другому надо где-то жить


"цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой :)

Ну вы из всех продавцов идиотов не делайте, кому надо продать выставляет реальную цену, которая впрочем вам тоже может не понравиться. Откуда уверенность что сделок нет? Прямо все продавцы сговорились чтобы вас подурачить.

Поднять цену очень непросто и одних хотелок здесь мало, если б было так как вы говорите хлеб бы стоил 100 а колбаса за 1000
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 гру, 2021 22:19, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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