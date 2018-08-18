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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 гру, 2021 21:57
drevlyanin написав:
Поддержу-такой рост цен носит больше психологический характер. Типа все дорожает, значит и моя прелесть должна подняться в цене
а это Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке. Одному дорого, другому надо где-то жить
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vitaliian
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Додано: Пон 06 гру, 2021 21:58
drevlyanin написав:
Насколько обратим процесс-ХЗ,
но если сильно не сократят предложение денег
, ИМХО сколько нибудь существенного снижения цен ожидать не стоит.
Так а что за предложение денег? Где выдают 100 000 дол. в руки наличными?
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BIGor
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Додано: Пон 06 гру, 2021 21:58
BIGor написав: foxluck написав: Успіх написав:
В моєму будинку продають на 7му поверсі такий же метраж, як і в мене
Хочешь я в твоем доме буду продавать такую же по 50000?
И не важно что я не во Львове и квартиры у меня там нет, если мне дадут 50000 (ну ОК, 49000 с торгом) то я твоему соседу дам 30000 и будет мне маленький навар
Заодно и цена твоей квартиры поднимется до 50000 по такой логике
Знакомый так делал, только когда продавал свое авто. Покупается 5-7 дешевых кнопочных телефонов с СИМ-ками, создается 10-14 обьявлений квартир схожих с продаваемой в своем или соседним домом с завышенным ценником, и вуаля - твоя прелесть уже для реального покупателя не такая уже и дорогая.
От!
От як би тут, на форумі, був дружній колектив)) то ми б в такий спосіб одне одному допомагали б!))
- треба бучанські підвали підняти в ціні - всі форумчани подали олошення по космічним цінам...))
- треба Максову прєлєсть з прихованими плінтусами підняти в ціні - і всі знову по старій схемі
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Додано: Пон 06 гру, 2021 21:59
vitaliian написав: drevlyanin написав:
Поддержу-такой рост цен носит больше психологический характер. Типа все дорожает, значит и моя прелесть должна подняться в цене
а это Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке. Одному дорого, другому надо где-то жить
Рынок, это когда сделка совершается
. А этой информации у нас очень мало.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:03
vitaliian написав: drevlyanin написав:
Поддержу-такой рост цен носит больше психологический характер. Типа все дорожает, значит и моя прелесть должна подняться в цене
а это Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке
. Одному дорого, другому надо где-то жить
"цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой
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baraka
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:08
у Evergrande продажи квартир за год упали в 50 раз, что стало причиной безпятиминут банкроства
сент-окт 2020 было 182 млрд юаней
сент-кот 2021 стало 3,65 млрд юаней
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Grand Touring
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:12
Grand Touring написав:
у Evergrande продажи квартир за год упали в 50 раз, что стало причиной безпятиминут банкроства
сент-окт 2020 было 182 млрд юаней
сент-кот 2021 стало 3,65 млрд юаней
Похоже, в какой-то момент инвесторы прозрели, что они перекупили квартир и остались одни на рынке без подержки от народа
удалите,пжлст,Баксик не получит разрыв шаблона,пока не ощутит разрыв в себе,но срaч начнет и тут опять
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:13
baraka написав:
"цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой
А як дізнатись - продалась та, чи інша квартира по такому то прайсу, чи її просто зняли з оголошення/продавець передумав продавати?
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Додано: Пон 06 гру, 2021 22:13
baraka написав: vitaliian написав: drevlyanin написав:
Поддержу-такой рост цен носит больше психологический характер. Типа все дорожает, значит и моя прелесть должна подняться в цене
а это Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке
. Одному дорого, другому надо где-то жить
"цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой
Ну вы из всех продавцов идиотов не делайте, кому надо продать выставляет реальную цену, которая впрочем вам тоже может не понравиться. Откуда уверенность что сделок нет? Прямо все продавцы сговорились чтобы вас подурачить.
Поднять цену очень непросто и одних хотелок здесь мало, если б было так как вы говорите хлеб бы стоил 100 а колбаса за 1000
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 06 гру, 2021 22:19, всього редагувалось 2 разів.
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