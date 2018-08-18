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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 900790089009901090119012>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 122
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:19

  flyman написав:
  Voistov написав:Мне показалось, что в последние несколько недель увеличилось предложение консервов.
Квартир без ремонта, после строителей, в домах сданных больше 8-10 лет назад.
Если это так, то интересно, что же это значит, о чем свидетельствует

може Закон 5600? останній вагон


Не упускать свой шанс.
За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости.
Сейчас в Америке 16% всей недвиги используется как инвестиционная - сдается лордами или приобретена для спекуляции. Около трети населения живет в съемном жилье.
И нормально.
И у нас тоже будет нормально.
Обогащайтесь и не слушайте лузеров и вату. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:22

  vitaliian написав:
  baraka написав:
"цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой :)

Ну вы из всех продавцов идиотов не делайте, кому надо продать выставляет реальную цену, которая впрочем вам тоже может не понравиться. Откуда уверенность что сделок нет? Прямо все продавцы сговорились чтобы вас подурачить.


я вообще не уверен - есть сделки или их нет, в контексте беседы с вами - это не важно :)

но я уверен в том, что вы намеренно искажаете понятие рыночной цены и держите всех читателей за идиотов
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:29

  baraka написав:я вообще не уверен - есть сделки или их нет :)


Вот таких баранов не надо тут ни в чем переубеждать. Он не уверен, доказывайте ему, а он будет все опровергать ... Нет чтобы самому посмотреть статистику сделок, пообщаться с участниками рынка. Только срать на форумах. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:29

  baraka написав:
  vitaliian написав:
  baraka написав:
"цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой :)

Ну вы из всех продавцов идиотов не делайте, кому надо продать выставляет реальную цену, которая впрочем вам тоже может не понравиться. Откуда уверенность что сделок нет? Прямо все продавцы сговорились чтобы вас подурачить.


я вообще не уверен - есть сделки или их нет, в контексте беседы с вами - это не важно :)

но я уверен в том, что вы намеренно искажаете понятие рыночной цены и держите всех читателей за идиотов

А Рыночная цена это та что вам нравится? Дайте ей определение. Зачем мне намеренно что то искажать, я вам и никому из форумчан ничего не продаю. И даже свои сайты не продвигаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Рыночная цена это та что вам нравится? Дайте ей определение.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144 ... D0%BF#Text
ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;

Нашел официальное определение.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:33

  Libo написав:За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости.
можно ссылку на источник или источником была ваш риелтор тетя Циля?
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:34

  Libo написав:
  flyman написав:
  Voistov написав:Мне показалось, что в последние несколько недель увеличилось предложение консервов.
Квартир без ремонта, после строителей, в домах сданных больше 8-10 лет назад.
Если это так, то интересно, что же это значит, о чем свидетельствует

може Закон 5600? останній вагон


Не упускать свой шанс.
За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости.
Сейчас в Америке 16% всей недвиги используется как инвестиционная - сдается лордами или приобретена для спекуляции. Около трети населения живет в съемном жилье.
И нормально.
И у нас тоже будет нормально.
Обогащайтесь и не слушайте лузеров и вату. 8)


Сегодня - 10%, а не 90%. Тебе мало сидеть в луже по шею - ты решил еще и пузырьки пускать.

See below for the full list of the top 10 industries in which billionaires made their fortunes.

Top 10 Industries for 2019:

1. Finance & Investments
306 billionaires
14% of the list

2. Fashion & Retail
230 billionaires
11% of the list

3. Real Estate
223 billionaires
10% of the list

4. Technology
214 billionaires
10% of the list

5. Manufacturing
188 billionaires
9% of the list

6. Diversified
188 billionaires
9% of the list

7. Food & Beverage
171 billionaires
8% of the list

8. Healthcare
135 billionaires
6% of the list

9. Energy
85 billionaires
4% of the list

10. Media & Entertainment
71 billionaires
3% of the list



https://www.forbes.com/sites/willyakowi ... t-so-rich/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:36

  Grand Touring написав:
  Libo написав:За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости.
можно ссылку на источник или источником была ваш риелтор тетя Циля?


90% of the World’s Millionaires Do This to Create Wealth
Updated: October 24, 2021 By Jonathan Yates

https://thecollegeinvestor.com/11300/90 ... s-do-this/
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:37

К сожалению, как я и ожидал, никаких работ по демонтажу халабуды не ведётся:
Зображення
Хуже того, со стороны переулка лепят какое-то надгробие над этим всем из газоблока.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:39



Thecollegeinvestor - это как в простонародье? Мамкин инвестор? :mrgreen: Очень авторитетно. Ты еще ссылочку на ТГ-канал горе-трейдера какого-нубудь дай ))

Форбс тебя чем не устраивает - много фактов и мало конспирологии?
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 06 гру, 2021 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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