Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Мне показалось, что в последние несколько недель увеличилось предложение консервов. Квартир без ремонта, после строителей, в домах сданных больше 8-10 лет назад. Если это так, то интересно, что же это значит, о чем свидетельствует
може Закон 5600? останній вагон
Не упускать свой шанс. За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости. Сейчас в Америке 16% всей недвиги используется как инвестиционная - сдается лордами или приобретена для спекуляции. Около трети населения живет в съемном жилье. И нормально. И у нас тоже будет нормально. Обогащайтесь и не слушайте лузеров и вату.
baraka написав: "цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой
Ну вы из всех продавцов идиотов не делайте, кому надо продать выставляет реальную цену, которая впрочем вам тоже может не понравиться. Откуда уверенность что сделок нет? Прямо все продавцы сговорились чтобы вас подурачить.
я вообще не уверен - есть сделки или их нет, в контексте беседы с вами - это не важно
но я уверен в том, что вы намеренно искажаете понятие рыночной цены и держите всех читателей за идиотов
baraka написав:я вообще не уверен - есть сделки или их нет
Вот таких баранов не надо тут ни в чем переубеждать. Он не уверен, доказывайте ему, а он будет все опровергать ... Нет чтобы самому посмотреть статистику сделок, пообщаться с участниками рынка. Только срать на форумах.
baraka написав: "цена в рынке" - если по этой цене берут, дарагой
Ну вы из всех продавцов идиотов не делайте, кому надо продать выставляет реальную цену, которая впрочем вам тоже может не понравиться. Откуда уверенность что сделок нет? Прямо все продавцы сговорились чтобы вас подурачить.
я вообще не уверен - есть сделки или их нет, в контексте беседы с вами - это не важно
но я уверен в том, что вы намеренно искажаете понятие рыночной цены и держите всех читателей за идиотов
А Рыночная цена это та что вам нравится? Дайте ей определение. Зачем мне намеренно что то искажать, я вам и никому из форумчан ничего не продаю. И даже свои сайты не продвигаю.
ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
Voistov написав:Мне показалось, что в последние несколько недель увеличилось предложение консервов. Квартир без ремонта, после строителей, в домах сданных больше 8-10 лет назад. Если это так, то интересно, что же это значит, о чем свидетельствует
може Закон 5600? останній вагон
Не упускать свой шанс. За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости. Сейчас в Америке 16% всей недвиги используется как инвестиционная - сдается лордами или приобретена для спекуляции. Около трети населения живет в съемном жилье. И нормально. И у нас тоже будет нормально. Обогащайтесь и не слушайте лузеров и вату.
Сегодня - 10%, а не 90%. Тебе мало сидеть в луже по шею - ты решил еще и пузырьки пускать.
See below for the full list of the top 10 industries in which billionaires made their fortunes.
Top 10 Industries for 2019:
1. Finance & Investments 306 billionaires 14% of the list
2. Fashion & Retail 230 billionaires 11% of the list
3. Real Estate 223 billionaires 10% of the list
4. Technology 214 billionaires 10% of the list
5. Manufacturing 188 billionaires 9% of the list
6. Diversified 188 billionaires 9% of the list
7. Food & Beverage 171 billionaires 8% of the list
8. Healthcare 135 billionaires 6% of the list
9. Energy 85 billionaires 4% of the list
10. Media & Entertainment 71 billionaires 3% of the list