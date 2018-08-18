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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 90089009901090119012>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 122
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:39

  BIGor написав:
  vitaliian написав:Рыночная цена это та что вам нравится? Дайте ей определение.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/144 ... D0%BF#Text
ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;

Нашел официальное определение.
в определении отсылка к оценке подобного имущества у меня отсылка к тому что сделка должна быть выгодна обеим сторонам. Тогда цена рыночная.
  vitaliian написав:Цена может меняться быстрее, чем люди успевают к ней привыкнуть, оценка должна быть всего одна, сделка либо выгодна вам либо нет, остальное - лирика.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 06 гру, 2021 22:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:39

zРадио

Дурныку, ты пошарься где они взяли свой первый велосипед, а не уже made their fortunes. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:42

  Libo написав:zРадио

Дурныку, ты пошарься где они взяли свой первый велосипед, а не уже made their fortunes. :wink:


Красиво сливаешься. И так со всеми своими, прости господи, аргументами - попытка выехать на общей эрудиции, но так как околовсяческие знания сильно переоценены, разоблачается все при минимальном углублении в вопрос

PS: на владении и ренте недвижимости заработать состояние тяжелее всего, поскольку эта наиболее капиталоемкая индустрия, требующая минимум идей и максимум денег. Там преуспеет любая посредственность с начальными деньгами и не преуспеет - гений без оных. Другое дело - проектирование, строительство и дизайн. Тут уже требуются талант, знания и опыт
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:52

Libo эту фразу сказал Андрей Карнеги в бородатые годы и вероятно всего под шафе, никакой статистики там нет, а ты принял за чистую монету
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:54

  zРадио написав:Красиво сливаешься. И так со всеми своими, прости господи, аргументами - попытка выехать на общей эрудиции, но так как околовсяческие знания сильно переоценены, разоблачается все при минимальном углублении в вопрос


Мне простительно. Я полжизни отпрыгал с парашютом и приземлялся на твердую поверхность со скоростью 7 м/сек, плюс дважды контужен. :shock: Ты должен прощать мне все мои неточности и мелкие огрехи. :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:06

  BIGor написав:
  foxluck написав:
  Успіх написав:В моєму будинку продають на 7му поверсі такий же метраж, як і в мене

Хочешь я в твоем доме буду продавать такую же по 50000?
И не важно что я не во Львове и квартиры у меня там нет, если мне дадут 50000 (ну ОК, 49000 с торгом) то я твоему соседу дам 30000 и будет мне маленький навар :)
Заодно и цена твоей квартиры поднимется до 50000 по такой логике :)

Знакомый так делал, только когда продавал свое авто. Покупается 5-7 дешевых кнопочных телефонов с СИМ-ками, создается 10-14 обьявлений квартир схожих с продаваемой в своем или соседним домом с завышенным ценником, и вуаля - твоя прелесть уже для реального покупателя не такая уже и дорогая.

вечер акуительных историй в разгаре
всегда смешно почитать советы теоретиков не продавших ни одной квартиры :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:07

  Libo написав:
  zРадио написав:Красиво сливаешься. И так со всеми своими, прости господи, аргументами - попытка выехать на общей эрудиции, но так как околовсяческие знания сильно переоценены, разоблачается все при минимальном углублении в вопрос


Мне простительно. Я полжизни отпрыгал с парашютом и приземлялся на твердую поверхность со скоростью 7 м/сек, плюс дважды контужен. :shock: Ты должен прощать мне все мои неточности и мелкие огрехи. :lol: :lol: :lol:


Раз так, то ладно. Но оставляй соответствующий дисклеймер для тех, кто не в курсе :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:09

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Нашел официальное определение.
в определении отсылка к оценке подобного имущества у меня отсылка к тому что сделка должна быть выгодна обеим сторонам. Тогда цена рыночная.


не-не

вот такое ваше определение было: "Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке."

как всем видно - ничего общего с тем, что привёл BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:10

Навіяло:-)

ЗРадіо красавчик:-)

Аднака настрадамус:-)


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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:14

  zРадио написав:Раз так, то ладно. Но оставляй соответствующий дисклеймер для тех, кто не в курсе :lol:


А вот тебе самому и твоим родителям за тебя должно быть стыдно.
Лучше иметь дочку проститутку, чем сына зрадия.
Учили-учили, а оно выросло бестолочью и бессовестным. :(
Libo
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