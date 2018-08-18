Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
в определении отсылка к оценке подобного имущества у меня отсылка к тому что сделка должна быть выгодна обеим сторонам. Тогда цена рыночная.
не-не
вот такое ваше определение было: "Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке."
как всем видно - ничего общего с тем, что привёл BIGor
серьезно, вы не улавливаете взаимосвязь "есть ли аналоги дешевле" с тем "выгодна ли обеим сторонам сделка?" Дальше общаться не о чем, простите. Тем более свое "правильное" определение рыночной цены вы так и не надумали, не имея своего мнения спорите с моим, отсылясь на то что нагуглил BIGor. В ЧС.
Дому 55 лет, при проектном сроке 75. То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет. Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести. Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.
«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!» Ну естественно, это очень и очень! за атмосфЭру нужно платить. Сто тысяч долларов (100 000 у.е.) И плюс ещё комиссия 3%.
Дому 55 лет, при проектном сроке 75. То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет. Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести. Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.
«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!» Ну естественно, это очень и очень! за атмосфЭру нужно платить. Сто тысяч долларов (100 000 у.е.) И плюс ещё комиссия 3%.
Дому 55 лет, при проектном сроке 75. То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет. Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести. Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.
«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!» Ну естественно, это очень и очень! за атмосфЭру нужно платить. Сто тысяч долларов (100 000 у.е.) И плюс ещё комиссия 3%.
Паноптикум
Забавно, если глянуть 14 и 15 фото. То ли бойлер есть, то ли нет
Всем привет! Принял решение частично выйти из бетона. В пятницу сделка на 180м2. Если все будет ок- отпишусь. Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
5396669 написав:Всем привет! Принял решение частично выйти из бетона. В пятницу сделка на 180м2. Если все будет ок- отпишусь. Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
Правда и кое что покупаю в другом ЖК, который ещё строится (название не пишу, а то опять скажут - ОП в работе).
Отдельно позднее распишу за свой опыт инвестиций в паркинг. Сдал все места в аренду даже не встречаясь с арендаторами. Реально пассивный бизнес.
5396669 написав:Всем привет! Принял решение частично выйти из бетона. В пятницу сделка на 180м2. Если все будет ок- отпишусь. Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
Правда и кое что покупаю в другом ЖК, который ещё строится (название не пишу, а то опять скажут - ОП в работе).
Отдельно позднее распишу за свой опыт инвестиций в паркинг. Сдал все места в аренду даже не встречаясь с арендаторами. Реально пассивный бизнес.