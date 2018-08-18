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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9009901090119012>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 122
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:16

  baraka написав:
  vitaliian написав:
  BIGor написав:Нашел официальное определение.
в определении отсылка к оценке подобного имущества у меня отсылка к тому что сделка должна быть выгодна обеим сторонам. Тогда цена рыночная.


не-не

вот такое ваше определение было: "Неважно, есть аналоги дешевле? Если нету значит цена в рынке."

как всем видно - ничего общего с тем, что привёл BIGor
серьезно, вы не улавливаете взаимосвязь "есть ли аналоги дешевле" с тем "выгодна ли обеим сторонам сделка?" Дальше общаться не о чем, простите. Тем более свое "правильное" определение рыночной цены вы так и не надумали, не имея своего мнения спорите с моим, отсылясь на то что нагуглил BIGor. В ЧС.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:24

  Libo написав:
  zРадио написав:Раз так, то ладно. Но оставляй соответствующий дисклеймер для тех, кто не в курсе :lol:


А вот тебе самому и твоим родителям за тебя должно быть стыдно.
Лучше иметь дочку проститутку, чем сына зрадия.
Учили-учили, а оно выросло бестолочью и бессовестным. :(


Откуда такие наблюдения - воспитываешь дочку-проститутку и имеешь возможность сравнить? :roll:

PS: Первый, как там А136 - передержал / не передержал / или просто языком молол?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрите, продають двушку чешку 1966 года

https://fn.ua/view.php?ad_id=15568399

Дому 55 лет, при проектном сроке 75.
То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет.
Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести.
Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.

«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!»
Ну естественно, это очень и очень!
за атмосфЭру нужно платить.
Сто тысяч долларов (100 000 у.е.)
И плюс ещё комиссия 3%.

Паноптикум
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:44

  Voistov написав:Посмотрите, продають двушку чешку 1966 года

https://fn.ua/view.php?ad_id=15568399

Дому 55 лет, при проектном сроке 75.
То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет.
Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести.
Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.

«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!»
Ну естественно, это очень и очень!
за атмосфЭру нужно платить.
Сто тысяч долларов (100 000 у.е.)
И плюс ещё комиссия 3%.

Паноптикум

Якраз за 20 років відіб"ється на оренді.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:47

  Voistov написав:Посмотрите, продають двушку чешку 1966 года

https://fn.ua/view.php?ad_id=15568399

Дому 55 лет, при проектном сроке 75.
То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет.
Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести.
Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.

«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!»
Ну естественно, это очень и очень!
за атмосфЭру нужно платить.
Сто тысяч долларов (100 000 у.е.)
И плюс ещё комиссия 3%.

Паноптикум

Забавно, если глянуть 14 и 15 фото. То ли бойлер есть, то ли нет :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:49

  Faceless написав:Забавно, если глянуть 14 и 15 фото. То ли бойлер есть, то ли нет :mrgreen:


Бойлер Шредингера. Квантовая прелесть. Надабрать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет!
Принял решение частично выйти из бетона.
В пятницу сделка на 180м2.
Если все будет ок- отпишусь.
Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
5396669
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:Всем привет!
Принял решение частично выйти из бетона.
В пятницу сделка на 180м2.
Если все будет ок- отпишусь.
Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
Правда и кое что покупаю в другом ЖК, который ещё строится (название не пишу, а то опять скажут - ОП в работе).

Отдельно позднее распишу за свой опыт инвестиций в паркинг. Сдал все места в аренду даже не встречаясь с арендаторами. Реально пассивный бизнес.
5396669
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:30

Voistov вы хотели расшириться, прикупили себе что-то?
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:00

  5396669 написав:
5396669 написав:Всем привет!
Принял решение частично выйти из бетона.
В пятницу сделка на 180м2.
Если все будет ок- отпишусь.
Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
Правда и кое что покупаю в другом ЖК, который ещё строится (название не пишу, а то опять скажут - ОП в работе).

Отдельно позднее распишу за свой опыт инвестиций в паркинг. Сдал все места в аренду даже не встречаясь с арендаторами. Реально пассивный бизнес.


2-ой абзац заинтересовал, можно подробнее?
kwon
 
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