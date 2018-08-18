Ну если вам или мне не выдали(и вряд ди выдадут) , сие не означает, что не выдают никому.
Нужно было не на аудитора учится, а профессию свадебного фотографа осваивать Злые языки утверждают, что отдельным регулярно выдают, в одном здании в центре..
Или например: вследствие известных событий поднялась цена на кукурузу и условный украинский агрохолдинг хорошо в плюсе. Какой то процент этих денег получит руководство и даже возможно часть сотрудников, и "толику" припаркует в бетоне.
На самом деле примеров-вагон и маленькая тележка, главное информационный фон: доллар фсе,
контроль за расходами сильно усилят, все дорожает-спасайся кто может и т.п.