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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9009901090119012

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 122
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:02

  BIGor написав:
  drevlyanin написав:Насколько обратим процесс-ХЗ,
но если сильно не сократят предложение денег
, ИМХО сколько нибудь существенного снижения цен ожидать не стоит.

Так а что за предложение денег? Где выдают 100 000 дол. в руки наличными?


Ну если вам или мне не выдали(и вряд ди выдадут) :( , сие не означает, что не выдают никому.
Нужно было не на аудитора учится, а профессию свадебного фотографа осваивать Злые языки утверждают, что отдельным регулярно выдают, в одном здании в центре..
Или например: вследствие известных событий поднялась цена на кукурузу и условный украинский агрохолдинг хорошо в плюсе. Какой то процент этих денег получит руководство и даже возможно часть сотрудников, и "толику" припаркует в бетоне.
На самом деле примеров-вагон и маленькая тележка, главное информационный фон: доллар фсе,
контроль за расходами сильно усилят, все дорожает-спасайся кто может и т.п.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:28

  Voistov написав:Посмотрите, продають двушку чешку 1966 года

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Дому 55 лет, при проектном сроке 75.
То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет.
Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести.
Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.

«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!»
Ну естественно, это очень и очень!
за атмосфЭру нужно платить.
Сто тысяч долларов (100 000 у.е.)
И плюс ещё комиссия 3%.

Паноптикум


А есть аналоги-точно такие же и в том же доме, но дешевле? Что нету? Значит цена в рынке! Т.м. "vitaliian"
drevlyanin
 
Повідомлень: 660
З нами з: 01.04.20
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  #<1 ... 9009901090119012
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