Додано: Вів 07 гру, 2021 06:01

zРадио написав: Libo написав: flyman написав: може Закон 5600? останній вагон може Закон 5600? останній вагон



Не упускать свой шанс.

За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости.

Сейчас в Америке 16% всей недвиги используется как инвестиционная - сдается лордами или приобретена для спекуляции. Около трети населения живет в съемном жилье.

И нормально.

И у нас тоже будет нормально.

Обогащайтесь и не слушайте лузеров и вату. Не упускать свой шанс.За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости.Сейчас в Америке 16% всей недвиги используется как инвестиционная - сдается лордами или приобретена для спекуляции. Около трети населения живет в съемном жилье.И нормально.И у нас тоже будет нормально.Обогащайтесь и не слушайте лузеров и вату.



Сегодня - 10%, а не 90%. Тебе мало сидеть в луже по шею - ты решил еще и пузырьки пускать.



See below for the full list of the top 10 industries in which billionaires made their fortunes.



Top 10 Industries for 2019:



1. Finance & Investments

306 billionaires

14% of the list



2. Fashion & Retail

230 billionaires

11% of the list



3. Real Estate

223 billionaires

10% of the list



4. Technology

214 billionaires

10% of the list



5. Manufacturing

188 billionaires

9% of the list



6. Diversified

188 billionaires

9% of the list



7. Food & Beverage

171 billionaires

8% of the list



8. Healthcare

135 billionaires

6% of the list



9. Energy

85 billionaires

4% of the list



10. Media & Entertainment

71 billionaires

3% of the list







https://www.forbes.com/sites/willyakowi ... t-so-rich/ Сегодня - 10%, а не 90%. Тебе мало сидеть в луже по шею - ты решил еще и пузырьки пускать.

Народ, лимон в США - не такие уж огромные деньги.Чтобы немного прозрели, один знакомый делал шунтирование сосудов ног и в одну ногу стенд поставил.К нас-бы это назвали операцией, там это называют процедурой. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе. нЕ считая "небольших" сумм за первичную консультацию и ультрасаунд (узи). И при этом пациент провел в офисе около 3-х часов в один раз и часа 4 второй. При этом была очередь и доктор принимал других пациентов. Медсестра вводила наркоз и наблюдала за отходом от него, доктор делал процедуру в одном случае 40 минут, во втором полтора часа.Таких частных офисов - море. И везде очереди и нельзя приехать и попасть на прием на то время, на которое записан. Обычный терапевт ведет одновременно прием в 2-х 3-х кабинетах, тратя на одного пациента минут 15 от силы. И за эти 15 минут он чаржит со страховой 200-250 баксов минимум. То есть, штуцер в час.