Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Всем привет! Принял решение частично выйти из бетона. В пятницу сделка на 180м2. Если все будет ок- отпишусь. Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
5396669 написав:Всем привет! Принял решение частично выйти из бетона. В пятницу сделка на 180м2. Если все будет ок- отпишусь. Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
Правда и кое что покупаю в другом ЖК, который ещё строится (название не пишу, а то опять скажут - ОП в работе).
Отдельно позднее распишу за свой опыт инвестиций в паркинг. Сдал все места в аренду даже не встречаясь с арендаторами. Реально пассивный бизнес.
5396669 написав:Всем привет! Принял решение частично выйти из бетона. В пятницу сделка на 180м2. Если все будет ок- отпишусь. Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
Правда и кое что покупаю в другом ЖК, который ещё строится (название не пишу, а то опять скажут - ОП в работе).
Отдельно позднее распишу за свой опыт инвестиций в паркинг. Сдал все места в аренду даже не встречаясь с арендаторами. Реально пассивный бизнес.
, ИМХО сколько нибудь существенного снижения цен ожидать не стоит.
Так а что за предложение денег? Где выдают 100 000 дол. в руки наличными?
Ну если вам или мне не выдали(и вряд ди выдадут) , сие не означает, что не выдают никому. Нужно было не на аудитора учится, а профессию свадебного фотографа осваивать Злые языки утверждают, что отдельным регулярно выдают, в одном здании в центре.. Или например: вследствие известных событий поднялась цена на кукурузу и условный украинский агрохолдинг хорошо в плюсе. Какой то процент этих денег получит руководство и даже возможно часть сотрудников, и "толику" припаркует в бетоне. На самом деле примеров-вагон и маленькая тележка, главное информационный фон: доллар фсе, контроль за расходами сильно усилят, все дорожает-спасайся кто может и т.п.
Дому 55 лет, при проектном сроке 75. То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет. Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести. Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.
«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!» Ну естественно, это очень и очень! за атмосфЭру нужно платить. Сто тысяч долларов (100 000 у.е.) И плюс ещё комиссия 3%.
Паноптикум
А есть аналоги-точно такие же и в том же доме, но дешевле? Что нету? Значит цена в рынке! Т.м. "vitaliian"
Чукча2 написав:Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток уже Тут все успешные, не поймут. В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём. Каждому свой крест.
Слушайте, тут многие 40-50+, пережили 90-е, когда единицы не нуждались, все мы человеки. Семья распадается - это серьезно. Но спасет-ли от этого покупка квартиры? Или квартира нужна именно для завершения "распада" семьи? Если стесненные условия, и это вносит нервозность, кроме случая когда в одной квартире живет 2-3 семьи, то рецепт прост - сдать свою квартиру и снять другую с небольшой доплатой. Условно, вы живете вчетвером в 1 к, которую можно сдать за условно 10 кгрн. Сдаете, снимаете 3 к (они обычно сдаются по цене 2к, а зачастую и дешевле) за ксловно 12-15 кгрн. Если-же живете с родителями и "яростно скирдуете" на свое, но из-за этого "семья распадается", то опять аренда. Купите свое позже. Семья дороже денег. Я тоже снимал пока не появиласт возможность купить. Ни со своими родителями ни с родителями жены ни на секунду не допускал мысли жить вместе. "Любовь к теще прямо пропорциональна квадрату расстояния до нее. В километрах." Это аксиома.
Ну так, ситуация же похожая, как я понял. Деньги на покупку есть. Если есть возможность ждать - тогда не вопрос, нужно ждать. Но такой возможности нет, тогда нужно брать то, на что хватает. Да, это будет уже не то, что 2-3 года назад, но это будет своё. А деньги, которые уходили бы на аренду можно дальше скирдовать, для увеличения площади в будущем.
Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться. Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все. Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую. Тем более, судя по всему, человек не знает всех подводных камней.
Чукча2 написав:Так это психоз , а не рынок, поднимают цены после двух просмотров, боятся что продешевили. Лучше особо и не стало для простых людей, но люди с бабками есть...криптомиллинеры пахари, айтишники, взяточники и тд
Абсолютно такой-же психоз был до 2008 года. Потом домкратом вниз.
Не упускать свой шанс. За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости. Сейчас в Америке 16% всей недвиги используется как инвестиционная - сдается лордами или приобретена для спекуляции. Около трети населения живет в съемном жилье. И нормально. И у нас тоже будет нормально. Обогащайтесь и не слушайте лузеров и вату.
Сегодня - 10%, а не 90%. Тебе мало сидеть в луже по шею - ты решил еще и пузырьки пускать.
See below for the full list of the top 10 industries in which billionaires made their fortunes.
Top 10 Industries for 2019:
1. Finance & Investments 306 billionaires 14% of the list
2. Fashion & Retail 230 billionaires 11% of the list
3. Real Estate 223 billionaires 10% of the list
4. Technology 214 billionaires 10% of the list
5. Manufacturing 188 billionaires 9% of the list
6. Diversified 188 billionaires 9% of the list
7. Food & Beverage 171 billionaires 8% of the list
8. Healthcare 135 billionaires 6% of the list
9. Energy 85 billionaires 4% of the list
10. Media & Entertainment 71 billionaires 3% of the list
Народ, лимон в США - не такие уж огромные деньги. Чтобы немного прозрели, один знакомый делал шунтирование сосудов ног и в одну ногу стенд поставил. К нас-бы это назвали операцией, там это называют процедурой. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе. нЕ считая "небольших" сумм за первичную консультацию и ультрасаунд (узи). И при этом пациент провел в офисе около 3-х часов в один раз и часа 4 второй. При этом была очередь и доктор принимал других пациентов. Медсестра вводила наркоз и наблюдала за отходом от него, доктор делал процедуру в одном случае 40 минут, во втором полтора часа. Таких частных офисов - море. И везде очереди и нельзя приехать и попасть на прием на то время, на которое записан. Обычный терапевт ведет одновременно прием в 2-х 3-х кабинетах, тратя на одного пациента минут 15 от силы. И за эти 15 минут он чаржит со страховой 200-250 баксов минимум. То есть, штуцер в час.
5396669 написав:Всем привет! Принял решение частично выйти из бетона. В пятницу сделка на 180м2. Если все будет ок- отпишусь. Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))