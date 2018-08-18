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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9009901090119012>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 122
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет!
Принял решение частично выйти из бетона.
В пятницу сделка на 180м2.
Если все будет ок- отпишусь.
Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
5396669
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

5396669 написав:Всем привет!
Принял решение частично выйти из бетона.
В пятницу сделка на 180м2.
Если все будет ок- отпишусь.
Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
Правда и кое что покупаю в другом ЖК, который ещё строится (название не пишу, а то опять скажут - ОП в работе).

Отдельно позднее распишу за свой опыт инвестиций в паркинг. Сдал все места в аренду даже не встречаясь с арендаторами. Реально пассивный бизнес.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:30

Voistov вы хотели расшириться, прикупили себе что-то?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:00

  5396669 написав:
5396669 написав:Всем привет!
Принял решение частично выйти из бетона.
В пятницу сделка на 180м2.
Если все будет ок- отпишусь.
Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))
Правда и кое что покупаю в другом ЖК, который ещё строится (название не пишу, а то опять скажут - ОП в работе).

Отдельно позднее распишу за свой опыт инвестиций в паркинг. Сдал все места в аренду даже не встречаясь с арендаторами. Реально пассивный бизнес.


2-ой абзац заинтересовал, можно подробнее?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:02

  BIGor написав:
  drevlyanin написав:Насколько обратим процесс-ХЗ,
но если сильно не сократят предложение денег
, ИМХО сколько нибудь существенного снижения цен ожидать не стоит.

Так а что за предложение денег? Где выдают 100 000 дол. в руки наличными?


Ну если вам или мне не выдали(и вряд ди выдадут) :( , сие не означает, что не выдают никому.
Нужно было не на аудитора учится, а профессию свадебного фотографа осваивать Злые языки утверждают, что отдельным регулярно выдают, в одном здании в центре..
Или например: вследствие известных событий поднялась цена на кукурузу и условный украинский агрохолдинг хорошо в плюсе. Какой то процент этих денег получит руководство и даже возможно часть сотрудников, и "толику" припаркует в бетоне.
На самом деле примеров-вагон и маленькая тележка, главное информационный фон: доллар фсе,
контроль за расходами сильно усилят, все дорожает-спасайся кто может и т.п.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 01:28

  Voistov написав:Посмотрите, продають двушку чешку 1966 года

https://fn.ua/view.php?ad_id=15568399

Дому 55 лет, при проектном сроке 75.
То есть проектных, без всяких мнимых, или не гарантированном продлении срока службы остаётся 20 лет.
Потолки 2.50. И ремонт на любителя не первой свежести.
Эта разрисованная спальня совсем не Рафаэлем.

«Атмосферная квартира, лучше, чем на фото!»
Ну естественно, это очень и очень!
за атмосфЭру нужно платить.
Сто тысяч долларов (100 000 у.е.)
И плюс ещё комиссия 3%.

Паноптикум


А есть аналоги-точно такие же и в том же доме, но дешевле? Что нету? Значит цена в рынке! Т.м. "vitaliian"
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 02:14

  hume написав:
  rjkz написав:
  Чукча2 написав:Ребята, семья распадается, дипресняк лютый, нет сил ...не до шуток уже
Тут все успешные, не поймут.
В нищите и голоде родился, видать ...в ней и помрём.
Каждому свой крест.


Слушайте, тут многие 40-50+, пережили 90-е, когда единицы не нуждались, все мы человеки.
Семья распадается - это серьезно. Но спасет-ли от этого покупка квартиры?
Или квартира нужна именно для завершения "распада" семьи?
Если стесненные условия, и это вносит нервозность, кроме случая когда в одной квартире живет 2-3 семьи, то рецепт прост - сдать свою квартиру и снять другую с небольшой доплатой. Условно, вы живете вчетвером в 1 к, которую можно сдать за условно 10 кгрн. Сдаете, снимаете 3 к (они обычно сдаются по цене 2к, а зачастую и дешевле) за ксловно 12-15 кгрн.
Если-же живете с родителями и "яростно скирдуете" на свое, но из-за этого "семья распадается", то опять аренда. Купите свое позже. Семья дороже денег.
Я тоже снимал пока не появиласт возможность купить. Ни со своими родителями ни с родителями жены ни на секунду не допускал мысли жить вместе.
"Любовь к теще прямо пропорциональна квадрату расстояния до нее. В километрах." Это аксиома.

Ну так, ситуация же похожая, как я понял. Деньги на покупку есть. Если есть возможность ждать - тогда не вопрос, нужно ждать. Но такой возможности нет, тогда нужно брать то, на что хватает. Да, это будет уже не то, что 2-3 года назад, но это будет своё. А деньги, которые уходили бы на аренду можно дальше скирдовать, для увеличения площади в будущем.


Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться.
Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все.
Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. :mrgreen: Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.
Тем более, судя по всему, человек не знает всех подводных камней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 02:17

  Чукча2 написав:Так это психоз , а не рынок, поднимают цены после двух просмотров, боятся что продешевили.
Лучше особо и не стало для простых людей, но люди с бабками есть...криптомиллинеры пахари, айтишники, взяточники и тд


Абсолютно такой-же психоз был до 2008 года.
Потом домкратом вниз.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 06:01

  zРадио написав:
  Libo написав:
  flyman написав:може Закон 5600? останній вагон


Не упускать свой шанс.
За последние 200 лет в США 90% всех миллионеров и миллиардеров сколотили свой первоначальный капитал на недвижимости.
Сейчас в Америке 16% всей недвиги используется как инвестиционная - сдается лордами или приобретена для спекуляции. Около трети населения живет в съемном жилье.
И нормально.
И у нас тоже будет нормально.
Обогащайтесь и не слушайте лузеров и вату. 8)


Сегодня - 10%, а не 90%. Тебе мало сидеть в луже по шею - ты решил еще и пузырьки пускать.

See below for the full list of the top 10 industries in which billionaires made their fortunes.

Top 10 Industries for 2019:

1. Finance & Investments
306 billionaires
14% of the list

2. Fashion & Retail
230 billionaires
11% of the list

3. Real Estate
223 billionaires
10% of the list

4. Technology
214 billionaires
10% of the list

5. Manufacturing
188 billionaires
9% of the list

6. Diversified
188 billionaires
9% of the list

7. Food & Beverage
171 billionaires
8% of the list

8. Healthcare
135 billionaires
6% of the list

9. Energy
85 billionaires
4% of the list

10. Media & Entertainment
71 billionaires
3% of the list



https://www.forbes.com/sites/willyakowi ... t-so-rich/


Народ, лимон в США - не такие уж огромные деньги.
Чтобы немного прозрели, один знакомый делал шунтирование сосудов ног и в одну ногу стенд поставил.
К нас-бы это назвали операцией, там это называют процедурой. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе. нЕ считая "небольших" сумм за первичную консультацию и ультрасаунд (узи). И при этом пациент провел в офисе около 3-х часов в один раз и часа 4 второй. При этом была очередь и доктор принимал других пациентов. Медсестра вводила наркоз и наблюдала за отходом от него, доктор делал процедуру в одном случае 40 минут, во втором полтора часа.
Таких частных офисов - море. И везде очереди и нельзя приехать и попасть на прием на то время, на которое записан. Обычный терапевт ведет одновременно прием в 2-х 3-х кабинетах, тратя на одного пациента минут 15 от силы. И за эти 15 минут он чаржит со страховой 200-250 баксов минимум. То есть, штуцер в час.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:28

  5396669 написав:Всем привет!
Принял решение частично выйти из бетона.
В пятницу сделка на 180м2.
Если все будет ок- отпишусь.
Но реально рынок продавца. Как же приятно писать рылам- это не актуально, а это не продаю)))

прівєт, ріспєкт!!
flyman
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