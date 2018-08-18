|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 гру, 2021 08:33
rjkz хорошая история, жаль про США...
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 09:04
rjkz написав:
Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться.
Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все.
Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.Тем более, судя по всему, человек не знает всех подводных камней
.
Ну так не томіть, а розкажіть про них?
Доречі - влізти в іпотеку під заставу своєї квартири(в якій мешкаю) - це досить цікава тема!👍😁
Але влізати треба в "дохідну квартиру", або в "дохідну комерцію"👍
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2132
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 09:32
drevlyanin написав:
Ну если вам или мне не выдали(и вряд ди выдадут)
, сие не означает, что не выдают никому.
Нужно было не на аудитора учится, а профессию свадебного фотографа осваивать Злые языки утверждают, что отдельным регулярно выдают, в одном здании в центре..
Или например: вследствие известных событий поднялась цена на кукурузу и условный украинский агрохолдинг хорошо в плюсе. Какой то процент этих денег получит руководство и даже возможно часть сотрудников, и "толику" припаркует в бетоне.
На самом деле примеров-вагон и маленькая тележка, главное информационный фон: доллар фсе,
контроль за расходами сильно усилят, все дорожает-спасайся кто может и т.п.
Может фотографы и получают такие баснословные суммы, но рядовые сотрудники агрохолдингов и 100 куе - это перебор. Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН. Не понимаю как кто-то мечтает о недвижке с меньшими доходами.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5506
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 1207 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 гру, 2021 09:45
BIGor написав:
Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН.
Ну, почему же? Лет 10 неистового скирдования и чешка-БПСка возле метра, либо Варшавский, Урловской, Галактика или ещё какой мордор комфорт-класса, за который ещё потом будут морально гнобить "бачили очі, що купували".
Концептуальный пеноблок Республика-ФК - то уже тысяч от 5 можно дерзать.
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 2051
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1738 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
- Профіль
-
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Рыба-сом
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21669
|4032265
|
|
|716
|383465
|
|
|16
|30406
|
|