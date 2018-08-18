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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9009901090119012

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 122
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
13
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 08:33

rjkz хорошая история, жаль про США...
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:04

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  rjkz написав:Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться.
Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все.
Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.
Тем более, судя по всему, человек не знает всех подводных камней.

Ну так не томіть, а розкажіть про них?

Доречі - влізти в іпотеку під заставу своєї квартири(в якій мешкаю) - це досить цікава тема!👍😁
Але влізати треба в "дохідну квартиру", або в "дохідну комерцію"👍 ;)
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:32

  drevlyanin написав:Ну если вам или мне не выдали(и вряд ди выдадут) :( , сие не означает, что не выдают никому.
Нужно было не на аудитора учится, а профессию свадебного фотографа осваивать Злые языки утверждают, что отдельным регулярно выдают, в одном здании в центре..
Или например: вследствие известных событий поднялась цена на кукурузу и условный украинский агрохолдинг хорошо в плюсе. Какой то процент этих денег получит руководство и даже возможно часть сотрудников, и "толику" припаркует в бетоне.
На самом деле примеров-вагон и маленькая тележка, главное информационный фон: доллар фсе,
контроль за расходами сильно усилят, все дорожает-спасайся кто может и т.п.

Может фотографы и получают такие баснословные суммы, но рядовые сотрудники агрохолдингов и 100 куе - это перебор. Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН. Не понимаю как кто-то мечтает о недвижке с меньшими доходами.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 09:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН.

Ну, почему же? Лет 10 неистового скирдования и чешка-БПСка возле метра, либо Варшавский, Урловской, Галактика или ещё какой мордор комфорт-класса, за который ещё потом будут морально гнобить "бачили очі, що купували".
Концептуальный пеноблок Республика-ФК - то уже тысяч от 5 можно дерзать.
Рыба-сом
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