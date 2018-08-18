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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:30
Faceless написав: BIGor написав:
Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН.
Это точно неправда, доказано множеством примеров из окружения
Я пишу на сейчас. Если у кого-то было 3-4 куе в 2014 году после обвала гривны - то такие
люди вполне могли наскирдовать. А тот у кого только сейчас такие доходы - в пролете.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:34
Damien написав: Faceless написав: BIGor написав:
Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН.
Это точно неправда, доказано множеством примеров из окружения
Все оценили НАСКОЛЬКО это неправда, если даже Faceless с закидонами олигарха и тот написал, что можно купить квартиру с меньших доходов?
Гостинку в 26 метро в ипенях Борщаговки с ремонтом 1970 года? Или нормальную 2-к около метро соответсвующую доходам в 3-4 куе?
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:35
Damien
Спочатку був таки план.
1й етап - плацдарм, хоч що не будь, навіть на ОКРЖН щоб не орендуватип
2й етап - покращення логістики до офіса: оточення по трьом ШРТ
3й етап - ще не наступив, не ясно чим ковідоноя закінчиться, ще не зрозуміло яка буде нова норма, може буде нормас і в умовному смт. Бородянка
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:38
Faceless написав:
До чого тут штучність? Удвох скирдувати навпаки краще, а от дітей планувати краще коли вже є свій дах
дітей планувати краще не в мурашнику у магаполісі, а в будинку.
тому поки не буде розвитку малих міст, смт., селищ і сіл ... демографія українців буде кукукати
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 07 гру, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:39
у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы
там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом
челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди
я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг
коллеги, ну давайте наконец начнем себя уважать
прекращайте кормить тролей
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 07 гру, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:39
Faceless написав: sequence написав:
практически не строится - две калеки на стройке создают ИБД, минвата открытая лежит под доджем и снегом. И он такой не один из бывш. Укрбудовских. КГС свои то стройки на несколько лет задерживает, а на укрбудовский "навес" внимания почти не обращает. Основная причина - в абисчаниях Зэлэного. Обещал дать кредит 1,5 ярда грн. на достройку и не дал. Я не знаю как правильно и цензурно называют таких людей.
Да нет, вроде строится более-менее, но прогресс есть, если регулярно наблюдать
Наверное очень пристально нужно смотреть. Периодически езжу по Вернадского-где то с середины лета особых отличий не заметил. А по находящемуся неподалеку Солар Сити и вовсе тоска-печаль.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:39
flyman написав: sequence написав: vitaliian написав:flyman
а буча што Продана?
это вторая линия обороны, тьху, окружения Киева
ага, дача - 1ша лінія на дальніх підступах.. Там на місяць є запасів на випадок Dooms Day - БПЦ.
на недавніх картах захоплення Коростень наш (і Умань наш, бо хасиди), а Київ не наш, то кому би ще переживати
за місяць після БПЦ, думаю буде видно на Схід, Захід, Південь чи на місці лишатися
я бы еще задумался о дальних подступах, где-то около Железного Порта или Затоке, коль пошла такая пьянка. На лето можно сдать, да и самому иногда оттопыриться
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:40
kingkongovets написав:
у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы
там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом
челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди
я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг
ти зайдти в метро і "зтанцюй танець пінгвіна, страшно веселий" на пересадочній станції,
а потім розказуй про проблеми з психікою
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:42
sequence написав: flyman написав: sequence написав:
это вторая линия обороны, тьху, окружения Киева
ага, дача - 1ша лінія на дальніх підступах.. Там на місяць є запасів на випадок Dooms Day - БПЦ.
на недавніх картах захоплення Коростень наш (і Умань наш, бо хасиди), а Київ не наш, то кому би ще переживати
за місяць після БПЦ, думаю буде видно на Схід, Захід, Південь чи на місці лишатися
я бы еще задумался о дальних подступах, где-то около Железного Порта или Затоке, коль пошла такая пьянка. На лето можно сдать, да и самому иногда оттопыриться
навіщо, ЖП чи З, якщо є Анталія/Аланія, Португалія, Албанія, Болгарія, Чорногорія, і, навіть ПСА (ЮВА)
літо тут, зимівля там
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:45
BIGor написав:
А тот у кого только сейчас такие доходы - в пролете.
Ну, это ж не совсем правда.
Все зависит от хотелки.
Путём дискуссии выяснили, что за 5-10 лет (в зависимости от того, 3 или 4 куе) скирдования и умеренной жизни (без фанатизма в обе стороны) можно накопить на
чешка-БПСка возле метра [например, Минской], либо Варшавский, Урловской, Галактика или ещё какой мордор комфорт-класса
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