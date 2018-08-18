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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 901890199020902190229023>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 123
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:30

  Faceless написав:
  BIGor написав:Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН.

Это точно неправда, доказано множеством примеров из окружения

Я пишу на сейчас. Если у кого-то было 3-4 куе в 2014 году после обвала гривны - то такие люди вполне могли наскирдовать. А тот у кого только сейчас такие доходы - в пролете.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:34

  Damien написав:
  Faceless написав:
  BIGor написав:Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН.

Это точно неправда, доказано множеством примеров из окружения

Все оценили НАСКОЛЬКО это неправда, если даже Faceless с закидонами олигарха и тот написал, что можно купить квартиру с меньших доходов? :D

Гостинку в 26 метро в ипенях Борщаговки с ремонтом 1970 года? Или нормальную 2-к около метро соответсвующую доходам в 3-4 куе?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:35

Damien
Спочатку був таки план.
1й етап - плацдарм, хоч що не будь, навіть на ОКРЖН щоб не орендуватип
2й етап - покращення логістики до офіса: оточення по трьом ШРТ
3й етап - ще не наступив, не ясно чим ковідоноя закінчиться, ще не зрозуміло яка буде нова норма, може буде нормас і в умовному смт. Бородянка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:38

  Faceless написав:До чого тут штучність? Удвох скирдувати навпаки краще, а от дітей планувати краще коли вже є свій дах

дітей планувати краще не в мурашнику у магаполісі, а в будинку.
тому поки не буде розвитку малих міст, смт., селищ і сіл ... демографія українців буде кукукати
Востаннє редагувалось flyman в Вів 07 гру, 2021 15:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы
там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом
челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди

я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг

коллеги, ну давайте наконец начнем себя уважать
прекращайте кормить тролей
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 07 гру, 2021 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:39

  Faceless написав:
  sequence написав: практически не строится - две калеки на стройке создают ИБД, минвата открытая лежит под доджем и снегом. И он такой не один из бывш. Укрбудовских. КГС свои то стройки на несколько лет задерживает, а на укрбудовский "навес" внимания почти не обращает. Основная причина - в абисчаниях Зэлэного. Обещал дать кредит 1,5 ярда грн. на достройку и не дал. Я не знаю как правильно и цензурно называют таких людей.

Да нет, вроде строится более-менее, но прогресс есть, если регулярно наблюдать


Наверное очень пристально нужно смотреть. Периодически езжу по Вернадского-где то с середины лета особых отличий не заметил. А по находящемуся неподалеку Солар Сити и вовсе тоска-печаль.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:39

  flyman написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:flyman а буча што Продана?

это вторая линия обороны, тьху, окружения Киева

ага, дача - 1ша лінія на дальніх підступах.. Там на місяць є запасів на випадок Dooms Day - БПЦ.

на недавніх картах захоплення Коростень наш (і Умань наш, бо хасиди), а Київ не наш, то кому би ще переживати

за місяць після БПЦ, думаю буде видно на Схід, Захід, Південь чи на місці лишатися

я бы еще задумался о дальних подступах, где-то около Железного Порта или Затоке, коль пошла такая пьянка. На лето можно сдать, да и самому иногда оттопыриться
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:40

  kingkongovets написав:у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы
там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом
челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди

я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг

ти зайдти в метро і "зтанцюй танець пінгвіна, страшно веселий" на пересадочній станції,
а потім розказуй про проблеми з психікою
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:42

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав: это вторая линия обороны, тьху, окружения Киева

ага, дача - 1ша лінія на дальніх підступах.. Там на місяць є запасів на випадок Dooms Day - БПЦ.

на недавніх картах захоплення Коростень наш (і Умань наш, бо хасиди), а Київ не наш, то кому би ще переживати

за місяць після БПЦ, думаю буде видно на Схід, Захід, Південь чи на місці лишатися

я бы еще задумался о дальних подступах, где-то около Железного Порта или Затоке, коль пошла такая пьянка. На лето можно сдать, да и самому иногда оттопыриться

навіщо, ЖП чи З, якщо є Анталія/Аланія, Португалія, Албанія, Болгарія, Чорногорія, і, навіть ПСА (ЮВА)

літо тут, зимівля там
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А тот у кого только сейчас такие доходы - в пролете.

Ну, это ж не совсем правда.
Все зависит от хотелки.
Путём дискуссии выяснили, что за 5-10 лет (в зависимости от того, 3 или 4 куе) скирдования и умеренной жизни (без фанатизма в обе стороны) можно накопить на
чешка-БПСка возле метра [например, Минской], либо Варшавский, Урловской, Галактика или ещё какой мордор комфорт-класса
Рыба-сом
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