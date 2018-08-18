Додано: Вів 07 гру, 2021 15:39

у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы

там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом

челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди



я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг



коллеги, ну давайте наконец начнем себя уважать

прекращайте кормить тролей