rjkz написав:

Народ, лимон в США - не такие уж огромные деньги.Чтобы немного прозрели, один знакомый делал шунтирование сосудов ног и в одну ногу стенд поставил.К нас-бы это назвали операцией, там это называют процедурой. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе. нЕ считая "небольших" сумм за первичную консультацию и ультрасаунд (узи). И при этом пациент провел в офисе около 3-х часов в один раз и часа 4 второй. При этом была очередь и доктор принимал других пациентов. Медсестра вводила наркоз и наблюдала за отходом от него, доктор делал процедуру в одном случае 40 минут, во втором полтора часа.Таких частных офисов - море. И везде очереди и нельзя приехать и попасть на прием на то время, на которое записан. Обычный терапевт ведет одновременно прием в 2-х 3-х кабинетах, тратя на одного пациента минут 15 от силы. И за эти 15 минут он чаржит со страховой 200-250 баксов минимум. То есть, штуцер в час.