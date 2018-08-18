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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:47
Рыба-сом написав: sequence написав:
Если мы говорим об условных кирпичах без ремонта в условной Республике, то хватит 70-75К на "фьючерс" + на сиротский ремонт 30ки должно хватить в голову. Сдача в 2024 - два года придется страдать, снимать и подкапливать.
А что там за 70? Вроде ж тут писалось, что метр от 2к или вроде того?
sequence написав:
То есть задача найти 70К.
Так 100 же (+30к ремонт), а не 70
Однухи там по 54Кгрн/м2 вроде в секциях со сдачей 2024. А еще помницца там были какие-то черные пятницы с неплохим дисконтом на 100% оплате. А еще можно взять в рассрочку с валютной привязкой.
Поправьте если кто лучше знает.
Республику я упомянул исключительно в контексте того что челу с доходом 3-4Кбаксов врядли захочется жить в эконом-шлаке, а этот комплекс хоть и в чигирях, но вполне "концептуальный"
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:48
hume написав: rjkz написав:
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Народ, лимон в США - не такие уж огромные деньги.
Чтобы немного прозрели, один знакомый делал шунтирование сосудов ног и в одну ногу стенд поставил.
К нас-бы это назвали операцией, там это называют процедурой. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе. нЕ считая "небольших" сумм за первичную консультацию и ультрасаунд (узи). И при этом пациент провел в офисе около 3-х часов в один раз и часа 4 второй. При этом была очередь и доктор принимал других пациентов. Медсестра вводила наркоз и наблюдала за отходом от него, доктор делал процедуру в одном случае 40 минут, во втором полтора часа.
Таких частных офисов - море. И везде очереди и нельзя приехать и попасть на прием на то время, на которое записан. Обычный терапевт ведет одновременно прием в 2-х 3-х кабинетах, тратя на одного пациента минут 15 от силы. И за эти 15 минут он чаржит со страховой 200-250 баксов минимум. То есть, штуцер в час.
Хорошо у вас там в США.)) Вы заметили, что у вас США фигурирует в каждом эфире.. Кисельные берега.
Ничего, что я только отвечаю на посты где этот вопрос поднимается?
Сам я не стартую оффтоп.
Профильная ветка оффтопа давно стартанула и зачахла.
Что касается кисельных берегов - что есть то есть. Доходы у людей в США и в Украине - это две разные вселенные.
Заметьте, я просто ответил на Ваш пост.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:52
Рыба-сом написав: BIGor написав:
А тот у кого только сейчас такие доходы - в пролете.
Ну, это ж не совсем правда.
Все зависит от хотелки.
Путём дискуссии выяснили, что за 5-10 лет (в зависимости от того, 3 или 4 куе) скирдования и умеренной жизни (без фанатизма в обе стороны) можно накопить на
чешка-БПСка возле метра [например, Минской], либо Варшавский, Урловской, Галактика или ещё какой мордор комфорт-класса
покупать совкошлак, даже возле метро - некошерно
его кошерно снимать, а покупать надо говнострой в ипенях бо там комнат больше, а у вас же дети
ну а потом ессно жаловаться на отсутствие там детсадов, школ, нормального транспорта, парковок и прочей инфраструктуры
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:56
hume написав: rjkz написав:
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Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться.
Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все.
Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь.
Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.
Тем более, судя по всему, человек не знает всех подводных камней.
Из за того, что человек ждал форс мажора(скорее всего Путин нападет, война...при других форсмажорах вроде не нужно из Киева сваливать) он прошляпил самые хорошие точки входа. Кстати вы тоже, но вам было скорее все равно, тк вы стояли на низком старте в Америки, где все шоколадно
У него не хватает суммы на то, что он изначально планировал, но можно подвинуться в хотелках
Мы не знаем что у него есть сейчас и что у него было тогда.
В конце 2014, начале 2015 были варианты с объектами ЖИБ-УКБ, но у меня не настолько стальные ...ца, посчитал риски чрезмерными.
В 2015-2016 рассматривал варианты с МК, но Вы-же меня и отвадили. И спасибо за это.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 15:58
ета, тутай таке питання виникло...
в зв"язку з ростом цін на пластик і от ето вот усе, чи не дешевше тепер
зробити підвіконня з граніту (майд ін украйна)?
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Додано: Вів 07 гру, 2021 16:11
kingkongovets написав:
покупать совкошлак, даже возле метро - некошерно
его кошерно снимать, а покупать надо говнострой в ипенях бо там комнат больше, а у вас же дети
ну а потом ессно жаловаться на отсутствие там детсадов, школ, нормального транспорта, парковок и прочей инфраструктуры
Да, знаете, посмотрев, что, как и где строят сейчас (ну, за аналогичные деньги, в смысле), совкошлак на Оболони лично для меня заиграл новыми красками, вдоль ГС так точно ))))
Но рынок это тоже понимает: для интереса глянул, трёшка в 134 серии рядом с Минской - 110куе сейчас.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 16:15
Рыба-сом написав: kingkongovets написав:
покупать совкошлак, даже возле метро - некошерно
его кошерно снимать, а покупать надо говнострой в ипенях бо там комнат больше, а у вас же дети
ну а потом ессно жаловаться на отсутствие там детсадов, школ, нормального транспорта, парковок и прочей инфраструктуры
Да, знаете, посмотрев, что, как и где строят сейчас (ну, за аналогичные деньги, в смысле), совкошлак на Оболони лично для меня заиграл новыми красками, вдоль ГС так точно ))))
Но рынок это тоже понимает: для интереса глянул, трёшка в 134 серии рядом с Минской - 110куе сейчас.
возле метро - да
но не на приречной, или северной
хотя имхо и это лучше, чем ирпень, или вышгород
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Додано: Вів 07 гру, 2021 16:15
Faceless написав: Успіх написав: vitaliian написав:
ВХод на кржн от 1куе в месяц
Треба додавати - "на холостяка/самотнього вовка".
Але, самотній вовк - будь-де може перекантуватись/заночувати, а от що робити сім'ям хоч з однією дитиною з таким доходом на сім'ю?
І так, зараз посиплеться від інших форумчан - "ну так треба спочатку заробити на квартиру, а вже тоді заводити сім'ю".
Але тут вже попахує якоюсь штучність, не любов'ю...
Коротше, серце кров'ю обливається за молоді/бідні сім'ї.
Невже не можна якусь РЕАЛЬНУ держпрограму придумати для молодих сімей?
Ехххххх, був би я президентом)) я точно щось би на цю тему придумав би!
Наприклад, довкола міста Лева(і довкола інших міст) почав би "Велике будівництво житла для сімей з дітьми".
Наштампував би 100500 висотних мурашників з овноблоку)) малометражків - наприклад, 40м2 - двох-кімнатні і 50м2 - трьошки.
І поселяв би туди сім'ї з дітьми в іпотеку під найнижчі відсотки(майже по собівартості овноблоку) - з мінімальним першим внеском)Думаю, що за декілька років - нас знову було б 52 лями населення!!!
От тоді і лендлорди б завили вовками, а не молоді сім'ї!
(ну, хіба б здавали в оренду щось з прихованими плінтусами)
До чого тут штучність? Удвох скирдувати навпаки краще, а от дітей планувати краще коли вже є свій дах
А є якась статистика, в скільки років тепер переважно одружуються/виходять заміж?
Бо, якщо цифри покажуть "під 30" - то тут трохи делема
-то така сім'я зможе наскирдувати за 5-10р. на нормальну двушку не в іпенях. А це вже їм буде 35-40р. - якось не дуже комільфо починати тільки "думати" про заведення дітей, коли стукне 40кет!
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 07 гру, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 16:15
change_pm написав:
ета, тутай таке питання виникло...
в зв"язку з ростом цін на пластик і от ето вот усе, чи не дешевше тепер
зробити підвіконня з граніту (майд ін украйна)?
нет. Сделайте лучше из влагостойкой кухонной столешницы и не заморачивайтесь. Себе так сделал - дешево, сердито и выбор декора ничем не органичен
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Додано: Вів 07 гру, 2021 16:19
Успіх написав:
А є якась статистика, в скільки років тепер переважно одружуються/виходять заміж?
Бо, якщо цифри покажуть "під 30" - то тут трохи делема
-то така сім'я зможе наскирдувати за 5-10р. на нормальну двушку не в іпенях. А це вже їм буде 35-40р. - якось не дуже комільфо починати тільки "думати" про заведення дітей, коли стукне 40кет!
то до 30 пий-гуляй-веселись-нежурись бо долярчик дасть страждущим по соціальній квартирі в обл. центрі. це Успіх
Думати тре починати раніше, а не в 30.
Я бачу, в тебе думалка тільки в 30 проснулася, пізніше за вставалку
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 07 гру, 2021 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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