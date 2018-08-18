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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9020902190229023>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 123
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:20

  flyman написав:навіщо, ЖП чи З, якщо є Анталія/Аланія, Португалія, Албанія, Болгарія, Чорногорія, і, навіть ПСА (ЮВА)

літо тут, зимівля там

У мене є знайомий, колишній колега в Празі, програміст. Не такий як я, а трушний: 30 років, маргінал з червоними очима та бажанням вчити як на асемблері прогати і т.д. Його зусилля ринок оцінів й він зараз має десь 6куо чистими.
Живе з котом та кролем, хоче ще собі пса. Я кажу, знайди собі тітку якусь.
Він: нах вона мені, я з такими грошима можу собі яку хочу шалаву знімати хоч кожен тиждень.
Я: ну і багато вже назнімав?
Він: ну, ти розумієш, що коли ти бідний та самотній, то тебе це пригнічує, а так, знаючи, що в будь-якиц момент...

Тому цікаво, скільки разів Ви вже "на югах" зимували?
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Діти від 2019 року народження отримають по 620 тисяч гривень – законопроєкт про економічний паспорт

https://www.the-village.com.ua/village/ ... 7J7UYT6OFY

зы:
к обвалу, не?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:23

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:навіщо, ЖП чи З, якщо є Анталія/Аланія, Португалія, Албанія, Болгарія, Чорногорія, і, навіть ПСА (ЮВА)

літо тут, зимівля там

У мене є знайомий, колишній колега в Празі, програміст. Не такий як я, а трушний: 30 років, маргінал з червоними очима та бажанням вчити як на асемблері прогати і т.д. Його зусилля ринок оцінів й він зараз має десь 6куо чистими.
Живе з котом та кролем, хоче ще собі пса. Я кажу, знайди собі тітку якусь.
Він: нах вона мені, я з такими грошима можу собі яку хочу шалаву знімати хоч кожен тиждень.
Я: ну і багато вже назнімав?
Він: ну, ти розумієш, що коли ти бідний та самотній, то тебе це пригнічує, а так, знаючи, що в будь-якиц момент...

Тому цікаво, скільки разів Ви вже "на югах" зимували?

не все зразу,
спочатку закінчити оточення Києва,
а потім "база на морі".
Не потрібно розпорошувати концентрацію фокуса.
Мультизадачність тут не рулить
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:24

  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:покупать совкошлак, даже возле метро - некошерно
его кошерно снимать, а покупать надо говнострой в ипенях бо там комнат больше, а у вас же дети
ну а потом ессно жаловаться на отсутствие там детсадов, школ, нормального транспорта, парковок и прочей инфраструктуры

Да, знаете, посмотрев, что, как и где строят сейчас (ну, за аналогичные деньги, в смысле), совкошлак на Оболони лично для меня заиграл новыми красками, вдоль ГС так точно ))))
Но рынок это тоже понимает: для интереса глянул, трёшка в 134 серии рядом с Минской - 110куе сейчас.
возле метро - да
но не на приречной, или северной
хотя имхо и это лучше, чем ирпень, или вышгород

Ну, не знаю. Как по мне, лучше от конечной 24 троллейбуса минут 15 пешкарусом топать чем жить рядом с рынком на ГД или окнами на "сектор газа" на Оболонском проспекте, зато до метро 3 мин.
Но это всё субъективно 8)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:24

  flyman написав:
  Успіх написав:А є якась статистика, в скільки років тепер переважно одружуються/виходять заміж?
Бо, якщо цифри покажуть "під 30" - то тут трохи делема :roll: -то така сім'я зможе наскирдувати за 5-10р. на нормальну двушку не в іпенях. А це вже їм буде 35-40р. - якось не дуже комільфо починати тільки "думати" про заведення дітей, коли стукне 40кет! :roll:

то до 30 пий-гуляй-веселись-нежурись бо долярчик дасть страждущим по соціальній квартирі в обл. центрі. це Успіх
Думати тре починати раніше, а не в 30.
Я бачу, в тебе думалка тільки в 30 проснулася, пізніше за вставалку

Ну так - життя ж коротке! :D
Трохи до дупи впахувати до 30, а тоді ще впахувати на дітей до 50 :mrgreen:
А коли ЖИТИ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 07 гру, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:25

  flyman написав:
  kingkongovets написав:у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы
там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом
челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди

я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг

ти зайдти в метро і "зтанцюй танець пінгвіна, страшно веселий" на пересадочній станції,
а потім розказуй про проблеми з психікою

Так и запишем, проблема с танцем пингвинов. Вы в детсаду каким зверем были? Ну там зайчики, белочки, котики...Ничему вас детсад не научил.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:27

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:А є якась статистика, в скільки років тепер переважно одружуються/виходять заміж?
Бо, якщо цифри покажуть "під 30" - то тут трохи делема :roll: -то така сім'я зможе наскирдувати за 5-10р. на нормальну двушку не в іпенях. А це вже їм буде 35-40р. - якось не дуже комільфо починати тільки "думати" про заведення дітей, коли стукне 40кет! :roll:

то до 30 пий-гуляй-веселись-нежурись бо долярчик дасть страждущим по соціальній квартирі в обл. центрі. це Успіх
Думати тре починати раніше, а не в 30.
Я бачу, в тебе думалка тільки в 30 проснулася, пізніше за вставалку

Ну так - життя ж коротке! :D
Трохи до дупи впахувати до 30, а тоді ще впахувати на дітей до 50 :mrgreen:
А коли ЖИТИ? :mrgreen:

раньше сядеш - раньше вийдеш. Народна мудрість
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:Так и запишем, проблема с танцем пингвинов. Вы в детсаду каким зверем были? Ну там зайчики, белочки, котики...Ничему вас детсад не научил

Він був мухою))))))))
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:28

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  kingkongovets написав:у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы
там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом
челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди

я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг

ти зайдти в метро і "зтанцюй танець пінгвіна, страшно веселий" на пересадочній станції,
а потім розказуй про проблеми з психікою

Так и запишем, проблема с танцем пингвинов. Вы в детсаду каким зверем были? Ну там зайчики, белочки, котики...Ничему вас детсад не научил.

Вовком
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 гру, 2021 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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