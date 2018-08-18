Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:навіщо, ЖП чи З, якщо є Анталія/Аланія, Португалія, Албанія, Болгарія, Чорногорія, і, навіть ПСА (ЮВА)
літо тут, зимівля там
У мене є знайомий, колишній колега в Празі, програміст. Не такий як я, а трушний: 30 років, маргінал з червоними очима та бажанням вчити як на асемблері прогати і т.д. Його зусилля ринок оцінів й він зараз має десь 6куо чистими. Живе з котом та кролем, хоче ще собі пса. Я кажу, знайди собі тітку якусь. Він: нах вона мені, я з такими грошима можу собі яку хочу шалаву знімати хоч кожен тиждень. Я: ну і багато вже назнімав? Він: ну, ти розумієш, що коли ти бідний та самотній, то тебе це пригнічує, а так, знаючи, що в будь-якиц момент...
Тому цікаво, скільки разів Ви вже "на югах" зимували?
flyman написав:навіщо, ЖП чи З, якщо є Анталія/Аланія, Португалія, Албанія, Болгарія, Чорногорія, і, навіть ПСА (ЮВА)
літо тут, зимівля там
У мене є знайомий, колишній колега в Празі, програміст. Не такий як я, а трушний: 30 років, маргінал з червоними очима та бажанням вчити як на асемблері прогати і т.д. Його зусилля ринок оцінів й він зараз має десь 6куо чистими. Живе з котом та кролем, хоче ще собі пса. Я кажу, знайди собі тітку якусь. Він: нах вона мені, я з такими грошима можу собі яку хочу шалаву знімати хоч кожен тиждень. Я: ну і багато вже назнімав? Він: ну, ти розумієш, що коли ти бідний та самотній, то тебе це пригнічує, а так, знаючи, що в будь-якиц момент...
Тому цікаво, скільки разів Ви вже "на югах" зимували?
не все зразу, спочатку закінчити оточення Києва, а потім "база на морі". Не потрібно розпорошувати концентрацію фокуса. Мультизадачність тут не рулить
kingkongovets написав:покупать совкошлак, даже возле метро - некошерно его кошерно снимать, а покупать надо говнострой в ипенях бо там комнат больше, а у вас же дети ну а потом ессно жаловаться на отсутствие там детсадов, школ, нормального транспорта, парковок и прочей инфраструктуры
Да, знаете, посмотрев, что, как и где строят сейчас (ну, за аналогичные деньги, в смысле), совкошлак на Оболони лично для меня заиграл новыми красками, вдоль ГС так точно )))) Но рынок это тоже понимает: для интереса глянул, трёшка в 134 серии рядом с Минской - 110куе сейчас.
возле метро - да но не на приречной, или северной хотя имхо и это лучше, чем ирпень, или вышгород
Ну, не знаю. Как по мне, лучше от конечной 24 троллейбуса минут 15 пешкарусом топать чем жить рядом с рынком на ГД или окнами на "сектор газа" на Оболонском проспекте, зато до метро 3 мин. Но это всё субъективно
Успіх написав:А є якась статистика, в скільки років тепер переважно одружуються/виходять заміж? Бо, якщо цифри покажуть "під 30" - то тут трохи делема -то така сім'я зможе наскирдувати за 5-10р. на нормальну двушку не в іпенях. А це вже їм буде 35-40р. - якось не дуже комільфо починати тільки "думати" про заведення дітей, коли стукне 40кет!
то до 30 пий-гуляй-веселись-нежурись бо долярчик дасть страждущим по соціальній квартирі в обл. центрі. це Успіх Думати тре починати раніше, а не в 30. Я бачу, в тебе думалка тільки в 30 проснулася, пізніше за вставалку
Ну так - життя ж коротке! Трохи до дупи впахувати до 30, а тоді ще впахувати на дітей до 50 А коли ЖИТИ?
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 07 гру, 2021 16:25, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди
я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг
ти зайдти в метро і "зтанцюй танець пінгвіна, страшно веселий" на пересадочній станції, а потім розказуй про проблеми з психікою
Так и запишем, проблема с танцем пингвинов. Вы в детсаду каким зверем были? Ну там зайчики, белочки, котики...Ничему вас детсад не научил.
Успіх написав:А є якась статистика, в скільки років тепер переважно одружуються/виходять заміж? Бо, якщо цифри покажуть "під 30" - то тут трохи делема -то така сім'я зможе наскирдувати за 5-10р. на нормальну двушку не в іпенях. А це вже їм буде 35-40р. - якось не дуже комільфо починати тільки "думати" про заведення дітей, коли стукне 40кет!
то до 30 пий-гуляй-веселись-нежурись бо долярчик дасть страждущим по соціальній квартирі в обл. центрі. це Успіх Думати тре починати раніше, а не в 30. Я бачу, в тебе думалка тільки в 30 проснулася, пізніше за вставалку
Ну так - життя ж коротке! Трохи до дупи впахувати до 30, а тоді ще впахувати на дітей до 50 А коли ЖИТИ?
kingkongovets написав:у человека реальные проблемы с психикой, он не в состоянии перейти на другую ветку метро, не может долго находиться вне дома, считает свой образ жизни нормальным и всерьез верит шо сможет шо то заработать сдавая свой шлак, шо на него найдутся нормальные арендаторы там вся легенда максимально неправдоподобна, но дело не в этом челу надо к доктору, а он флудит на финансовом форуме и на него ведутся нормальные люди
я кстати тоже поначалу верил в легенду про чудаковатого, но трудолюбивого и высокооплачиваемого айтишника, гг
ти зайдти в метро і "зтанцюй танець пінгвіна, страшно веселий" на пересадочній станції, а потім розказуй про проблеми з психікою
Так и запишем, проблема с танцем пингвинов. Вы в детсаду каким зверем были? Ну там зайчики, белочки, котики...Ничему вас детсад не научил.