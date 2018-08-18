Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:раньше сядеш - раньше вийдеш. Народна мудрість
Ну то я так і пропоную зробити РАЙ для молодих сімей)
наприклад, отак у майбутньому 2025р.>>> В 22-25 женяться/одружаться і вже зразу можна приступати до збільшення сім'ї - так як працює програма "Вел.буд.житла" - від найкращого призидента Успіха!👍😀😁 І двушку-трьошку можна зразу ж брати/оформлювати по цій програмі, просто принісши в банк довідку, що дружина вже на 6му міс. вагітності!👍
BIGor написав:Гостинку в 26 метро в ипенях Борщаговки с ремонтом 1970 года? Или нормальную 2-к около метро соответсвующую доходам в 3-4 куе?
Такая: https://lun.ua/ru/жк-варшавский-плюс-киев/планировки?layout_id=178260&rooms_count=2 или такая: https://lun.ua/ru/жк-dibrova-park-киев/планировки?layout_id=174622&rooms_count=2 это для Вас я так понимаю фу-фу. п.с. Мне бы такое до 30 лет, был бы доволен вполне.
Рыба-сом написав:возле метро - да но не на приречной, или северной хотя имхо и это лучше, чем ирпень, или вышгород
Ну, не знаю. Как по мне, лучше от конечной 24 троллейбуса минут 15 пешкарусом топать чем жить рядом с рынком на ГД или окнами на "сектор газа" на Оболонском проспекте, зато до метро 3 мин. Но это всё субъективно
К слову, рынок на выходных довольно сильно горел. может это свисток к началу его сноса? а если его застроят по типу, а-ля жк яскравый, то капец будет району... да и продление окружной к заливу верблюд не на пользу некогда тихому району.