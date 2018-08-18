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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9020902190229023

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 123
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
11%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
12%
15
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
11%
13
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:37

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  flyman написав:раньше сядеш - раньше вийдеш. Народна мудрість

Ну то я так і пропоную зробити РАЙ для молодих сімей)

наприклад, отак у майбутньому 2025р.>>>
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І двушку-трьошку можна зразу ж брати/оформлювати по цій програмі, просто принісши в банк довідку, що дружина вже на 6му міс. вагітності!👍 :D
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:39

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:39

  BIGor написав:Гостинку в 26 метро в ипенях Борщаговки с ремонтом 1970 года? Или нормальную 2-к около метро соответсвующую доходам в 3-4 куе?


Такая:
https://lun.ua/ru/жк-варшавский-плюс-киев/планировки?layout_id=178260&rooms_count=2
или такая:
https://lun.ua/ru/жк-dibrova-park-киев/планировки?layout_id=174622&rooms_count=2
это для Вас я так понимаю фу-фу.
п.с. Мне бы такое до 30 лет, был бы доволен вполне.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:41

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:
Рыба-сом написав:возле метро - да
но не на приречной, или северной
хотя имхо и это лучше, чем ирпень, или вышгород

Ну, не знаю. Как по мне, лучше от конечной 24 троллейбуса минут 15 пешкарусом топать чем жить рядом с рынком на ГД или окнами на "сектор газа" на Оболонском проспекте, зато до метро 3 мин.
Но это всё субъективно 8)


К слову, рынок на выходных довольно сильно горел.
может это свисток к началу его сноса?
а если его застроят по типу, а-ля жк яскравый, то капец будет району... :evil:
да и продление окружной к заливу верблюд не на пользу некогда тихому району.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я просто в шоке от предложений на рынке. 90 куе за вот это. Такое уг мне впервые попадается. С бамбуком бгг
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-komn-kv ... ewActive=1
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:46

  Faceless написав:
Damien написав:
  BIGor написав:Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН.


Все оценили НАСКОЛЬКО это неправда, если даже Faceless с закидонами олигарха и тот написал, что можно купить квартиру с меньших доходов? :D
Я с закидонами олигарха? КК, Первый и Прохожий тогда кто? Я всегда писал - я простой пересичный

походу тут аудитор из биг4 с закидонами олигарха, посему и отправился на малую родину крутить коровам хвосты ибо "Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего"
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:50

  hume написав:Я просто в шоке от предложений на рынке. 90 куе за вот это. Такое уг мне впервые попадается. С бамбуком бгг
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/1-komn-kv ... ewActive=1

дизанерський проект "Япона-мать"
flyman
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