Додано: Вів 07 гру, 2021 21:55

Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: quote="5350781:BIGor"]Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН./quote]

Это точно неправда, доказано множеством примеров из окружения quote="5350781:BIGor"]Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН./quote]Это точно неправда, доказано множеством примеров из окружения

Я пишу на сейчас. Если у кого-то было 3-4 куе в 2014 году после обвала гривны - то такие люди вполне могли наскирдовать. А тот у кого только сейчас такие доходы - в пролете. Я пишу на сейчас. Если у кого-то было 3-4 куе в 2014 году после обвала гривны - толюди вполне могли наскирдовать. А тот у кого только сейчас такие доходы - в пролете.

Даже те, у кого только сейчас. У вас какое-то странное мерило, как будто с доходами в 3-4 куе можн осмотреть только Тетрис с ТТ. И с 3-4 куе, и даже с доходами куда меньшими 3куе даже на сейчас это реальная задача. Не за пару лет, но задача реальная.

BIGor написав: Или нормальную 2-к около метро соответсвующую доходам в 3-4 куе? Или нормальную 2-к около метро соответсвующую доходам в 3-4 куе?

Что там за за сетка "соответствия"? С 3-4 куе надо только БФ, ФК или Тетрисы с ТТ? Даже те, у кого только сейчас. У вас какое-то странное мерило, как будто с доходами в 3-4 куе можн осмотреть только Тетрис с ТТ. И с 3-4 куе, и даже с доходами куда меньшими 3куе даже на сейчас это реальная задача. Не за пару лет, но задача реальная.Что там за за сетка "соответствия"? С 3-4 куе надо только БФ, ФК или Тетрисы с ТТ?

drevlyanin написав: BIGor написав: drevlyanin написав: В Варшавском+ дом 8 почти готов, сдача 2 кв 2022, посмотрите "ход строительства". С Пущей Водицей вопрос порешали. Ремонт нужен, да, а Вам лучше купить какую нибудь хрень, сделанную спецом на продажу? И ИМХО вложив туда около 10, уже можно переезжать жить. Остальное по мере поступления средств. В Варшавском+ дом 8 почти готов, сдача 2 кв 2022, посмотрите "ход строительства". С Пущей Водицей вопрос порешали. Ремонт нужен, да, а Вам лучше купить какую нибудь хрень, сделанную спецом на продажу? И ИМХО вложив туда около 10, уже можно переезжать жить. Остальное по мере поступления средств.

У меня не такой бездонный бюджет как у Ейрмакса - что бы делать ремонт самому... У меня не такой бездонный бюджет как у Ейрмакса - что бы делать ремонт самому...



А Вы думаете удастся купить с ремонтом как у Эйра и при этом дешевле? Оптимист Вы однако.

По одежке-протягивай ножки. Не сталкивались с ремонтом сами-попросите помощь на форуме у того, кто недавно делал. Ничего архисложного там нет. В своем первом жилье я сам частично ремонт делал (клеил обои, укладывал ламинат, собирал мебель и т.п.). На инженерку лучше конечно нанимать спецов с опытом и инструментом. А Вы думаете удастся купить с ремонтом как у Эйра и при этом дешевле? Оптимист Вы однако.По одежке-протягивай ножки. Не сталкивались с ремонтом сами-попросите помощь на форуме у того, кто недавно делал. Ничего архисложного там нет. В своем первом жилье я сам частично ремонт делал (клеил обои, укладывал ламинат, собирал мебель и т.п.). На инженерку лучше конечно нанимать спецов с опытом и инструментом.

Кумедні дописи пішли...Таке враження, що тема перетворюється на гумористичну:Для порівняння -- про місця, де є зарплати 100куе (на рік, а "чистими" то буде якраз десь так половина, що і дасть= 4*12міс), амери, наприклад, пишуть про НЙ чи ЛА.Прирівнювати по зарплатах К до НЙ чи ЛА (при тому що у США і рівень бідності 500$, і середніх класів аж два, і вони суттєво більші за наш вузенький і маленький, а вищий клас у нас зовсім мізерний, а ще ж і коеф.паритету нині майже 3!) -- то вже зовсім недитячий зашквар...Та 4куе -- то як 12куе в Штатах. То 24бідності. Всюди. Крім як у НЙ чи ЛА. Там вони скиглять, що це мало.Але бідкатись десь у ТьмуТараканях, біля всіляких Ородруїнів -- це шедеврально.А у нас -- 4куе то й взагалі усі 45 бідностей (прож.мінімумів). Та... Цікаві "негравці" пішли.Крім, хіба що, випадку, якщо самі є інженером.Бо таки треба враховувати, що "ремонтниками" працюють навряд чи, все таки, інженери. А, ймовірніше -- петеушники. Чи й просто "народні умільці". І навіть краєм ока глянувши на їхній підхід до роботи -- якось не виникає бажання віддати все у їхні дбайливі руки...От теплі підлоги, як я бачу, масово нині нав'язують вони. Хоча мені незрозумілі ні ціна, ні технологія (при якій тепло слабо заізольовано від з.б. плит убогим, гнучким пінопластом, а від власника -- товстою стяжкою, що щедро порошиться піском, і ще чорт зна чим...), ні логіка керування (коли все воно десь в кутку, замість бути під рукою – на батареї). Ні коли ще працюючу дрель вкладають десь біля труб (і свердло може їх пошкрябати). І це ж при тому, що нагрівання води газом коштуватиме десь так в 1.4 ... 1.7 рази дорожче, аніж електрикою за нічним тарифом.Чомусь є відчуття, що ці люди не вдаються у глибокі розрахунки вищої і нижчої теплоти згорання. ККД. Вигоди (для споживача). Їм, мабуть, головне зробити подожче -- аби мати більше у своєму %...Окреме питання -- чому люди неприродніми рівними поверхнями себе оточують!? Ще й доплачують за це... Дивно... Невже вони не тиснуть їм на психіку?