Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: практически не строится - две калеки на стройке создают ИБД, минвата открытая лежит под доджем и снегом. И он такой не один из бывш. Укрбудовских. КГС свои то стройки на несколько лет задерживает, а на укрбудовский "навес" внимания почти не обращает. Основная причина - в абисчаниях Зэлэного. Обещал дать кредит 1,5 ярда грн. на достройку и не дал. Я не знаю как правильно и цензурно называют таких людей.
Да нет, вроде строится более-менее, но прогресс есть, если регулярно наблюдать
Наверное очень пристально нужно смотреть. Периодически езжу по Вернадского-где то с середины лета особых отличий не заметил. А по находящемуся неподалеку Солар Сити и вовсе тоска-печаль.
drevlyanin написав: Наверное очень пристально нужно смотреть. Периодически езжу по Вернадского-где то с середины лета особых отличий не заметил. А по находящемуся неподалеку Солар Сити и вовсе тоска-печаль.
В кратце - за год с небольшим (с сентября 2020 года) выгнали монолит полностью, сейчас утепляют и облицовывают.
Так я же не за год говорю а с лета. Вначале действительно бодро начали, хотя справедливости ради-монолит там еще Укрбуд процентов на 70 сделал, а последнее время ну очень медленно все. Один раз даже остановился и обошел по кругу в рабочий день-движения на стройке не заметил. п.с. Обождите: я писал за Академ Парк, а вы за Академ Квартал!
Рыба-сом написав:прочие расходы - 20к + ещё всякие форс-мажоры, болезни и прочее
Не думаю что у Доллярчика семейный бюджет даже с 2 детьми превышает 20 кгрн.
Люди с доходом в 3-4к в своем большинстве в таком жить не будут. Обычно снимают 1-2 комнатную за 15-20 тыс.
Почему это не будут. Ремонт простенько, но аккуратненько. Всегда показатель, что самое внимательно надо смотреть, фото не все показывает, но если он весь такой как на фото, то состояние удовлетворительное. Если человек в аренде с двумя детьми, то человеку нужно своё жильё. Вы просто не представляете похоже, как некоторые люди экономно живут.
А если один, и зп 3-4 куе, то тоже не обязательно за 20тыс
rjkz написав:.. .. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе...
протезирование сосудов ног папе после диагноза "аневризма" полтора года назад мне обошлось за две ноги где-то 90 кгрн.
Почувствуйте разницу. Это просто шунтирование+ небольшой стенд под колено. Одна нога была чуть сложнее - пришлось с двух сторон заходить. Страховая оплатила. Насколько я знаю, если не вплетать страховую, то ценник значительно меньше. Бывают нюансы.
Пересичных потихоньку приучают к качественным инвестиционным продуктам. Несколько лет, и фраза "альтернатив вложениям в недвижимость в Украине не существует" станет верным признаком финансовой безграмотности.
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Для того щоб інвестувати в іноземні акції, необхідно:
- бути користувачем "Х" App; - мати картку або поточний гривневий рахунок в "Х" Банку; - бути громадянином (резидентом) України віком від 18 років
zРадио написав:Пересичных потихоньку приучают к качественным инвестиционным продуктам. Несколько лет, и фраза "альтернатив вложениям в недвижимость в Украине не существует" станет верным признаком финансовой безграмотности.
Название банка убрал, чтобы не делать рекламу:
"Х" Банк дозволив клієнтам інвестувати в іноземні акції
Така можливість з’явилась у цифровому додатку банка "Х" App.
Клієнтам буде доступне інвестування в акції таких міжнародних гігантів, як Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, VISA та інші компанії.
Для того щоб інвестувати в іноземні акції, необхідно:
- бути користувачем "Х" App; - мати картку або поточний гривневий рахунок в "Х" Банку; - бути громадянином (резидентом) України віком від 18 років
ой, да хиба никто не знает того банку з його апп...
zРадио написав:Пересичных потихоньку приучают к качественным инвестиционным продуктам. Несколько лет, и фраза "альтернатив вложениям в недвижимость в Украине не существует" станет верным признаком финансовой безграмотности.
Название банка убрал, чтобы не делать рекламу:
"Х" Банк дозволив клієнтам інвестувати в іноземні акції
Така можливість з’явилась у цифровому додатку банка "Х" App.
Клієнтам буде доступне інвестування в акції таких міжнародних гігантів, як Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, VISA та інші компанії.
Для того щоб інвестувати в іноземні акції, необхідно:
- бути користувачем "Х" App; - мати картку або поточний гривневий рахунок в "Х" Банку; - бути громадянином (резидентом) України віком від 18 років
Альфа банк, чего шифровать то, на соседней ветке обсуждение давно Посмотрим что за зверь
zРадио написав:Пересичных потихоньку приучают к качественным инвестиционным продуктам. Несколько лет, и фраза "альтернатив вложениям в недвижимость в Украине не существует" станет верным признаком финансовой безграмотности.
Название банка убрал, чтобы не делать рекламу:
"Х" Банк дозволив клієнтам інвестувати в іноземні акції
Така можливість з’явилась у цифровому додатку банка "Х" App.
Клієнтам буде доступне інвестування в акції таких міжнародних гігантів, як Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, VISA та інші компанії.
Для того щоб інвестувати в іноземні акції, необхідно:
- бути користувачем "Х" App; - мати картку або поточний гривневий рахунок в "Х" Банку; - бути громадянином (резидентом) України віком від 18 років
Кумедні дописи пішли... Таке враження, що тема перетворюється на гумористичну:
Faceless написав:
BIGor написав:
Faceless написав:quote="5350781:BIGor"]Я лично давно подсчитал, что в Киеве с 3-4 дохода куе в месяц - делать нечего - такие люди не игроки на КРЖН./quote] Это точно неправда, доказано множеством примеров из окружения
Я пишу на сейчас. Если у кого-то было 3-4 куе в 2014 году после обвала гривны - то такие люди вполне могли наскирдовать. А тот у кого только сейчас такие доходы - в пролете.
Даже те, у кого только сейчас. У вас какое-то странное мерило, как будто с доходами в 3-4 куе можн осмотреть только Тетрис с ТТ. И с 3-4 куе, и даже с доходами куда меньшими 3куе даже на сейчас это реальная задача. Не за пару лет, но задача реальная.
BIGor написав:Или нормальную 2-к около метро соответсвующую доходам в 3-4 куе?
Что там за за сетка "соответствия"? С 3-4 куе надо только БФ, ФК или Тетрисы с ТТ?
Для порівняння -- про місця, де є зарплати 100куе (на рік, а "чистими" то буде якраз десь так половина, що і дасть= 4*12міс), амери, наприклад, пишуть про НЙ чи ЛА. Прирівнювати по зарплатах К до НЙ чи ЛА (при тому що у США і рівень бідності 500$, і середніх класів аж два, і вони суттєво більші за наш вузенький і маленький, а вищий клас у нас зовсім мізерний, а ще ж і коеф.паритету нині майже 3! http://m.tyzhden.ua/Economics/124567 ) -- то вже зовсім недитячий зашквар... Та 4куе -- то як 12куе в Штатах. То 24бідності. Всюди. Крім як у НЙ чи ЛА. Там вони скиглять, що це мало. Але бідкатись десь у ТьмуТараканях, біля всіляких Ородруїнів -- це шедеврально. А у нас -- 4куе то й взагалі усі 45 бідностей (прож.мінімумів). Та... Цікаві "негравці" пішли.
drevlyanin написав:
BIGor написав:
drevlyanin написав:В Варшавском+ дом 8 почти готов, сдача 2 кв 2022, посмотрите "ход строительства". С Пущей Водицей вопрос порешали. Ремонт нужен, да, а Вам лучше купить какую нибудь хрень, сделанную спецом на продажу? И ИМХО вложив туда около 10, уже можно переезжать жить. Остальное по мере поступления средств.
У меня не такой бездонный бюджет как у Ейрмакса - что бы делать ремонт самому...
А Вы думаете удастся купить с ремонтом как у Эйра и при этом дешевле? Оптимист Вы однако. По одежке-протягивай ножки. Не сталкивались с ремонтом сами-попросите помощь на форуме у того, кто недавно делал. Ничего архисложного там нет. В своем первом жилье я сам частично ремонт делал (клеил обои, укладывал ламинат, собирал мебель и т.п.). На инженерку лучше конечно нанимать спецов с опытом и инструментом.
Крім, хіба що, випадку, якщо самі є інженером.
Бо таки треба враховувати, що "ремонтниками" працюють навряд чи, все таки, інженери. А, ймовірніше -- петеушники. Чи й просто "народні умільці". І навіть краєм ока глянувши на їхній підхід до роботи -- якось не виникає бажання віддати все у їхні дбайливі руки... От теплі підлоги, як я бачу, масово нині нав'язують вони. Хоча мені незрозумілі ні ціна, ні технологія (при якій тепло слабо заізольовано від з.б. плит убогим, гнучким пінопластом, а від власника -- товстою стяжкою, що щедро порошиться піском, і ще чорт зна чим...), ні логіка керування (коли все воно десь в кутку, замість бути під рукою – на батареї). Ні коли ще працюючу дрель вкладають десь біля труб (і свердло може їх пошкрябати). І це ж при тому, що нагрівання води газом коштуватиме десь так в 1.4 ... 1.7 рази дорожче, аніж електрикою за нічним тарифом. Чомусь є відчуття, що ці люди не вдаються у глибокі розрахунки вищої і нижчої теплоти згорання. ККД. Вигоди (для споживача). Їм, мабуть, головне зробити подожче -- аби мати більше у своєму %...
Окреме питання -- чому люди неприродніми рівними поверхнями себе оточують!? Ще й доплачують за це... Дивно... Невже вони не тиснуть їм на психіку?