Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться. Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все. Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую. Тем более, судя по всему, человек не знает всех подводных камней.
Ну так не томіть, а розкажіть про них?
Доречі - влізти в іпотеку під заставу своєї квартири(в якій мешкаю) - це досить цікава тема!👍😁 Але влізати треба в "дохідну квартиру", або в "дохідну комерцію"👍
Влазити тре на початку росту (бажано десь біля дна), а не на піку чи біля нього, бо падати буде ой як больно при обвалі нерухомості.
Я имел ввиду не столько это, а то что договор ипотеки надо не только внимательно читать, понимать, но и осознавать, что банк может его вертеть в свою сторону как захочет. Если кто-то не согласен - валяйте, судитесь. У банка итак на зп сидит толпа юристов и все входы-выходы они знают. Вы против них будете тратить свои нервы, деньги и время и совсем не факт, что выиграете. У меня была ипотека и банк без основания отказался выполнять свои обязательства, но вынуждая меня делать то, что не предусмотрено договором. Собственно поэтому я и рассчитался за 4 года, хотя планировал пользоваться кредитной линией 10 лет. За кредитную линию, а не ипотеку я платил на 1,5% годовых больше и заплатил 1,5% комиссии СО ВСЕЙ открытой суммы, хотя воспользовался намного меньшей. Мне еще после закрытия ипотеки несколько лет звонили с какими-то требованиями по предоставлению документов и грозили штрафами в случае непредоставления. Требовали страховать залог только в своей страховой, что я делал несколько лет, но потом застраховал в той страховой, где страховал машину и это обошлось мне на ПОРЯДОК дешевле, чем у них. Но после закрытия ипотеки они продолжали настаивать, что я ОБЯЗАН страховаться ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА договора, хотя я выполнил все формальности для того, чтобы прекратить с ними все отношения. Если зотите знать, кто "герой" этого "романа" -укрсиб. Пока самый мудачный банк, из всех с кем имел дела.
rjkz написав:.. .. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе...
протезирование сосудов ног папе после диагноза "аневризма" полтора года назад мне обошлось за две ноги где-то 90 кгрн.
Почувствуйте разницу. Это просто шунтирование+ небольшой стенд под колено. Одна нога была чуть сложнее - пришлось с двух сторон заходить. Страховая оплатила. Насколько я знаю, если не вплетать страховую, то ценник значительно меньше. Бывают нюансы.
Где то паренёк не имеющий страховки чек показывал за проезд на скорой и двухдневный отдых с госпитале. Из процедур было пара УЗИ брюха и суперукол витаминным комплексом, а итоге двадцать с чем то тысяч прилипло. Однозначно страховку нужно иметь, иначе придется ещё раз кредит брать))) кстати, на сердце шунтирование несколько лет назад около 80 кгрн стоило.
Первый написав:Не вигадуй. Твої прогнози в авторитеті.
Каждый вечер повторяй. Вчера было недостаточно. Разочарую тебя, правда - то не прогноз. Но ничего, еще пару лет, и начнешь понимать базовые экономические термины. Возможн, даже научишься читать несложные графики
rjkz написав:Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.
Все-таки баксовая ипотека и гривневая - это как бы немного разные вещи
Да, но ставка фиксированная. А мой друг взял гривневую и ему уже в начале 2009 года банк поднял ставку на несколько %, он не стал ждать продолжения истории, попродавал ненужное и закрыл.