Додано: Вів 07 гру, 2021 22:11

flyman написав: Успіх написав: rjkz написав: Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться.

Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все.

Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.

Тем более, судя по всему, человек не знает всех подводных камней. Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться.Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все.Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.

Ну так не томіть, а розкажіть про них?



Доречі - влізти в іпотеку під заставу своєї квартири(в якій мешкаю) - це досить цікава тема!👍😁

Але влізати треба в "дохідну квартиру", або в "дохідну комерцію"👍 Ну так не томіть, а розкажіть про них?Доречі - влізти в іпотеку під заставу своєї квартири(в якій мешкаю) - це досить цікава тема!👍😁Але влізати треба в "дохідну квартиру", або в "дохідну комерцію"👍

Влазити тре на початку росту (бажано десь біля дна), а не на піку чи біля нього, бо падати буде ой як больно при обвалі нерухомості. Влазити тре на початку росту (бажано десь біля дна), а не на піку чи біля нього, бо падати буде ой як больно при обвалі нерухомості.

Я имел ввиду не столько это, а то что договор ипотеки надо не только внимательно читать, понимать, но и осознавать, что банк может его вертеть в свою сторону как захочет. Если кто-то не согласен - валяйте, судитесь.У банка итак на зп сидит толпа юристов и все входы-выходы они знают.Вы против них будете тратить свои нервы, деньги и время и совсем не факт, что выиграете.У меня была ипотека и банк без основания отказался выполнять свои обязательства, но вынуждая меня делать то, что не предусмотрено договором.Собственно поэтому я и рассчитался за 4 года, хотя планировал пользоваться кредитной линией 10 лет. За кредитную линию, а не ипотеку я платил на 1,5% годовых больше и заплатил 1,5% комиссии СО ВСЕЙ открытой суммы, хотя воспользовался намного меньшей. Мне еще после закрытия ипотеки несколько лет звонили с какими-то требованиями по предоставлению документов и грозили штрафами в случае непредоставления. Требовали страховать залог только в своей страховой, что я делал несколько лет, но потом застраховал в той страховой, где страховал машину и это обошлось мне на ПОРЯДОК дешевле, чем у них. Но после закрытия ипотеки они продолжали настаивать, что я ОБЯЗАН страховаться ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА договора, хотя я выполнил все формальности для того, чтобы прекратить с ними все отношения.Если зотите знать, кто "герой" этого "романа" -укрсиб. Пока самый мудачный банк, из всех с кем имел дела.