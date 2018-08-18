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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9023902490259026

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 124
1. Не вище 900
15%
18
2. 901 - 1050
6%
7
3. 1050 - 1200
10%
13
4. 1201 - 1300
11%
14
5. 1301 - 1400
14%
17
6. 1401 - 1500
16%
20
7. 1501 - 1650
13%
16
8. 1651 - 1800
5%
6
9. Більше 1800
10%
13
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:11

  flyman написав:
  Успіх написав:
  rjkz написав:Так человек написал, что у него только полсуммы, а остальное хочет ипатнуться.
Я считаю, что лучше иметь хоть и небольшую, но котлету, платить лендлорду и в случае форса свалить из Киева с котлетой, чем влезть в хз что и в случае форса потерять все.
Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.
Тем более, судя по всему, человек не знает всех подводных камней.

Ну так не томіть, а розкажіть про них?

Доречі - влізти в іпотеку під заставу своєї квартири(в якій мешкаю) - це досить цікава тема!👍😁
Але влізати треба в "дохідну квартиру", або в "дохідну комерцію"👍 ;)

Влазити тре на початку росту (бажано десь біля дна), а не на піку чи біля нього, бо падати буде ой як больно при обвалі нерухомості.


Я имел ввиду не столько это, а то что договор ипотеки надо не только внимательно читать, понимать, но и осознавать, что банк может его вертеть в свою сторону как захочет. Если кто-то не согласен - валяйте, судитесь.
У банка итак на зп сидит толпа юристов и все входы-выходы они знают.
Вы против них будете тратить свои нервы, деньги и время и совсем не факт, что выиграете.
У меня была ипотека и банк без основания отказался выполнять свои обязательства, но вынуждая меня делать то, что не предусмотрено договором.
Собственно поэтому я и рассчитался за 4 года, хотя планировал пользоваться кредитной линией 10 лет. За кредитную линию, а не ипотеку я платил на 1,5% годовых больше и заплатил 1,5% комиссии СО ВСЕЙ открытой суммы, хотя воспользовался намного меньшей. Мне еще после закрытия ипотеки несколько лет звонили с какими-то требованиями по предоставлению документов и грозили штрафами в случае непредоставления. Требовали страховать залог только в своей страховой, что я делал несколько лет, но потом застраховал в той страховой, где страховал машину и это обошлось мне на ПОРЯДОК дешевле, чем у них. Но после закрытия ипотеки они продолжали настаивать, что я ОБЯЗАН страховаться ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА договора, хотя я выполнил все формальности для того, чтобы прекратить с ними все отношения.
Если зотите знать, кто "герой" этого "романа" -укрсиб. Пока самый мудачный банк, из всех с кем имел дела.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:11

  rjkz написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..
.. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе...

протезирование сосудов ног папе после диагноза "аневризма" полтора года назад мне обошлось за две ноги где-то 90 кгрн.


Почувствуйте разницу.
Это просто шунтирование+ небольшой стенд под колено.
Одна нога была чуть сложнее - пришлось с двух сторон заходить.
Страховая оплатила. Насколько я знаю, если не вплетать страховую, то ценник значительно меньше. Бывают нюансы.
Где то паренёк не имеющий страховки чек показывал за проезд на скорой и двухдневный отдых с госпитале. Из процедур было пара УЗИ брюха и суперукол витаминным комплексом, а итоге двадцать с чем то тысяч прилипло. Однозначно страховку нужно иметь, иначе придется ещё раз кредит брать))) кстати, на сердце шунтирование несколько лет назад около 80 кгрн стоило.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:13

  zРадио написав:
  cohan написав:
ой, да хиба никто не знает того банку з його апп...


Тут в авторитете адреса и телефоны ОП, а не эти ваши приложения с этими вашими бетховенами и хвондовым рынком )


Не вигадуй. Твої прогнози в авторитеті.

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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:20

  rjkz написав:У меня была ипотека и банк без основания отказался выполнять свои обязательства, но вынуждая меня делать то, что не предусмотрено договором.

Например, что ?

Вы взяли кредит в валюте и банк хотел, чтобы Вы возвращали кредит в валюте ?
А вы хотели возвращать в гривне па курсу 5-6-7-8 ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:21

  Первый написав:Не вигадуй. Твої прогнози в авторитеті.


Каждый вечер повторяй. Вчера было недостаточно. Разочарую тебя, правда - то не прогноз. Но ничего, еще пару лет, и начнешь понимать базовые экономические термины. Возможн, даже научишься читать несложные графики
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:34

  Faceless написав:
  rjkz написав:Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.

Все-таки баксовая ипотека и гривневая - это как бы немного разные вещи


Да, но ставка фиксированная.
А мой друг взял гривневую и ему уже в начале 2009 года банк поднял ставку на несколько %, он не стал ждать продолжения истории, попродавал ненужное и закрыл.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:35

А як тобі таке, Ілон Маск?)))

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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Если зотите знать, кто "герой" этого "романа" -укрсиб. Пока самый мудачный банк, из всех с кем имел дела

Ну, в кожного свої ХЕрої...
Мій мудачний/найчмирніший банк - альфа.
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