Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:.. .. Делал доктор в своем частном офисе. В один визит одна нога, через 2 недели вторая. За 2 визита на "процедуры" доктор получил от страховой почти 130 куе...
протезирование сосудов ног папе после диагноза "аневризма" полтора года назад мне обошлось за две ноги где-то 90 кгрн.
Почувствуйте разницу. Это просто шунтирование+ небольшой стенд под колено. Одна нога была чуть сложнее - пришлось с двух сторон заходить. Страховая оплатила. Насколько я знаю, если не вплетать страховую, то ценник значительно меньше. Бывают нюансы.
Где то паренёк, не имеющий страховки, показывал чек за проезд на скорой и двухдневный отдых с госпитале. Из процедур было пара УЗИ брюха и суперукол витаминным комплексом, а итоге двадцать с чем то тысяч прилипло. Однозначно страховку нужно иметь, иначе придется ещё раз кредит брать))) кстати, на сердце шунтирование несколько лет назад около 80 кгрн стоило.
Востаннє редагувалось hume в Вів 07 гру, 2021 23:50, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.
Все-таки баксовая ипотека и гривневая - это как бы немного разные вещи
Да, но ставка фиксированная. А мой друг взял гривневую и ему уже в начале 2009 года банк поднял ставку на несколько %, он не стал ждать продолжения истории, попродавал ненужное и закрыл.
Первый написав:Не вигадуй. Твої прогнози в авторитеті.
Каждый вечер повторяй. Вчера было недостаточно. Разочарую тебя, правда - то не прогноз. Но ничего, еще пару лет, и начнешь понимать базовые экономические термины. Возможн, даже научишься читать несложные графики
Якщо читати графіки як ти, то якось навіть вчитися не хочу. Якесь дуже дороге застосування «таких знань». От ти думаєш що вмієш. Прочитав. Написав і шо?
Bobua написав: Крім, хіба що, випадку, якщо самі є інженером.
Бо таки треба враховувати, що "ремонтниками" працюють навряд чи, все таки, інженери. А, ймовірніше -- петеушники. Чи й просто "народні умільці". І навіть краєм ока глянувши на їхній підхід до роботи -- якось не виникає бажання віддати все у їхні дбайливі руки... От теплі підлоги, як я бачу, масово нині нав'язують вони. Хоча мені незрозумілі ні ціна, ні технологія (при якій тепло слабо заізольовано від з.б. плит убогим, гнучким пінопластом, а від власника -- товстою стяжкою, що щедро порошиться піском, і ще чорт зна чим...), ні логіка керування (коли все воно десь в кутку, замість бути під рукою – на батареї). Ні коли ще працюючу дрель вкладають десь біля труб (і свердло може їх пошкрябати). І це ж при тому, що нагрівання води газом коштуватиме десь так в 1.4 ... 1.7 рази дорожче, аніж електрикою за нічним тарифом. Чомусь є відчуття, що ці люди не вдаються у глибокі розрахунки вищої і нижчої теплоти згорання. ККД. Вигоди (для споживача). Їм, мабуть, головне зробити подожче -- аби мати більше у своєму %...
Окреме питання -- чому люди неприродніми рівними поверхнями себе оточують!? Ще й доплачують за це... Дивно... Невже вони не тиснуть їм на психіку?
Під інженерією мав на увазі в першу чергу електрику та сантехніку, Яка б освіта у тих умільців не була, але погодьтеся-для цих видів побіт потрібно вже мати грунтовніші навички та ширший набір інструменту, ніж для наклеювання шпалер чи збирання ліжка. Звичайно можна купити китайський набір за 300 грн та зпаяти власноруч розводку води в двадцятип'ятиповерхівці з поліпропіленових труб, та як на мене-це вже занадто сміливо для початківця.
Спасибо, что указали минуту. Очень грамотно коротко передал суть.
Затронул конечно же урочище Горбачиха, вокруг которого начнется нереальный срач, ибо глаз Никонова держит этот участок на прицеле, на другой чаше весов оказались редкие виды животных и растений (это цитата) я конечно хз что там редкого, обычная лесопосадка по которой вечерком стремненько гулять. Так что будет что наблюдать.
Не понятны съезды с моста в центр садов. Опять же говорится, что этими съездами может пользоваться спецтехника, полиция, скорая, а так же, ВОЗМОЖНО, жители русановских садов. это получается у жителей дач свой собственный въезд будет, ну неплохо так, где такое ещё возможно))
Ну а в завершении видео про разбор моста становится понятно, что это все такая дальняя перспектива (имею ввиду его полное окончание) с переброс главной конструкции через озеро Радужное, место отдыха всего радужного массива. Пойдут с вилами останавливать технику. Ну и пустить тоннель от победы до моста тоже вызывает улыбку.
Итого, мы увидим урезанный мост, основная часть которого оттянуть хоть что то с Московского. Но полноценной заменой оного он стать не сможет.
Я далеко не спец, но думаю без запуска метро этот мост не стоит вложенных в него сил и средств.
Востаннє редагувалось hume в Вів 07 гру, 2021 23:53, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Ну а в завершении видео про разбор моста становится понятно, что это все такая дальняя перспектива (имею ввиду его полное окончание) с переброс главной конструкции через озеро Радужное, место отдыха всего радужного массива. Пойдут с видами останавливать технику. Ну и пустить тоннель от победы до моста тоже вызывает улыбку.
Итого, мы увидим урезанный мост, основная часть которого оттянуть хоть что то с Московского. Но полноценной заменой оного он стать не сможет.
Я далеко не спец, но думаю без запуска метро этот мост не стоит вложенных в него сил и средств.
метро маст хев, який смисл просто добавляти ще один автомобільний потік, який і так стане в корках!
rjkz написав:Я знаю что говорю. В 2008 влезть в баксовую ипотеку под залог СВОЕЙ квартиры - это надо уметь. Пройоп получился зачетный. Еле-еле за 4 года расчитался с банком. больше такого не хочу и другим не советую.
Все-таки баксовая ипотека и гривневая - это как бы немного разные вещи
Да, но ставка фиксированная. А мой друг взял гривневую и ему уже в начале 2009 года банк поднял ставку на несколько %, он не стал ждать продолжения истории, попродавал ненужное и закрыл.
Условия по ставке в договоре, там никакой магии. Плавающие ставки, привязанные к uird, т.е все весьма прозрачно, появились, емнип, ещё в 2010. Ну и мозги отключать, конечно, не нужно, и влазить по самые абрикосы. А так - ряд банков в этом году предлагал и предлагает ставку ниже даже официальной инфляции. Не только лишь всегда можно так зайти