Додано: Вів 07 гру, 2021 23:01

kingkongovets написав: инсайд от авдокушина - самая актуальная на сейчас подробная трассировка подольского мостового перехода и планы по его строительству

с 24й минуты



https://youtu.be/1SKPi9D5F2Q инсайд от авдокушина - самая актуальная на сейчас подробная трассировка подольского мостового перехода и планы по его строительствус 24й минуты

Спасибо, что указали минуту. Очень грамотно коротко передал суть.Затронул конечно же урочище Горбачиха, вокруг которого начнется нереальный срач, ибо глаз Никонова держит этот участок на прицеле, на другой чаше весов оказались редкие виды животных и растений (это цитата) я конечно хз что там редкого, обычная лесопосадка по которой вечерком стремненько гулять. Так что будет что наблюдать.Не понятны съезды с моста в центр садов. Опять же говорится, что этими съездами может пользоваться спецтехника, полиция, скорая, а так же, ВОЗМОЖНО, жители русановских садов.это получается у жителей дач свой собственный въезд будет, ну неплохо так, где такое ещё возможно))