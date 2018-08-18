Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:С 3-4 можно откладывать 2-3, вот и выходит 15-23 месяца.
Доход в 3-4 у человека не на пустом месте появился. До этого был 1-2 и люди счастливо жили как-то. Разумный человек при росте доходов не увеличивает пропорционально рост потребления. Что им стоило ничего не менять в своей жизни и за несколько лет наскирдовать на начальную квартиру? Так большинство людей и делают, а только потом, решив жилищный вопрос и экономя на аренде, наращивают потребление. А некоторые так и продолжают жить в своей зоне комфорта и через время покупают одну квартирку под аренду, потом еще одну.
Разумный человек не увеличивает рост потребления в кг, а вот в расходах он этот рост происходит автоматически. У меня в 1998 году был доход 500 долларов, я откладывал 200. Видимо, когда доход стал 2500 в 2005, я должен был откладывать 2300, верно?
sequence написав:Если мы откладываем в месяц 2К без всяких капитализаций, значит 24*3 = 72К. Три года. За эти суровые годы надо приучить себя, что Турция ничем не хуже Мальдив, а односолодовый виски на самом деле почти не отличается от Ред Лейбл )
Если брать возраст отдыхающих Турция/Мальдивы, то увидим, что в Турции большинство 25-45, на Мальдивах 45-75. В активном возрасте у людей есть лучшее применение деньгам, чем переплачивать за отдых.
100%. Был даже такой роман. Увидеть Лондон и умереть. Это как раз про 75 летнего туриста из Украины, которому повезло протянуть до такой глубокой по местным меркам старости. Запаковал в багаж сумку лекарств от десятка хронических болезней, три пары очков, чтобы лучше видеть, любимый стакан для вставной челюсти - и наслаждаешься видами на Темзу, стараясь укутаться в шаль, чтобы не прихватил миозит.
Акуительное радость от путешествия.
Зато дома тебя ждет просторная 2-х, да что там 2-х - трехкомнатная хорома, ради которой отказывал себе во всем в лучшую, самую активную часть жизни. В ней уже давно правда прописались внуки, которые будут приглядывать за утомленным путешественником по возвращении до уже скорой кончины.
sequence написав: протезирование сосудов ног папе после диагноза "аневризма" полтора года назад мне обошлось за две ноги где-то 90 кгрн.
Почувствуйте разницу. Это просто шунтирование+ небольшой стенд под колено. Одна нога была чуть сложнее - пришлось с двух сторон заходить. Страховая оплатила. Насколько я знаю, если не вплетать страховую, то ценник значительно меньше. Бывают нюансы.
Где то паренёк, не имеющий страховки, показывал чек за проезд на скорой и двухдневный отдых с госпитале. Из процедур было пара УЗИ брюха и суперукол витаминным комплексом, а итоге двадцать с чем то тысяч прилипло. Однозначно страховку нужно иметь, иначе придется ещё раз кредит брать))) кстати, на сердце шунтирование несколько лет назад около 80 кгрн стоило.
В том-же рипорте от страховой, был и вызов скорой, доставка в госпиталь и 3х дневное пребывание. Тоже около 20-ки, скорая отдельно 1900+/-. Я в принципе не поэтому заоффтопил, госпиталь гребет из разных источников и очень много. Это потом распределяется на много людей и целей. А вот пример частного офиса с очень небольшим штатом очень показателен в плане иллюстрации доходов "пэрэсичных" докторов с частной практикой.
Faceless написав:Все-таки баксовая ипотека и гривневая - это как бы немного разные вещи
Да, но ставка фиксированная. А мой друг взял гривневую и ему уже в начале 2009 года банк поднял ставку на несколько %, он не стал ждать продолжения истории, попродавал ненужное и закрыл.
Условия по ставке в договоре, там никакой магии. Плавающие ставки, привязанные к uird, т.е все весьма прозрачно, появились, емнип, ещё в 2010. Ну и мозги отключать, конечно, не нужно, и влазить по самые абрикосы. А так - ряд банков в этом году предлагал и предлагает ставку ниже даже официальной инфляции. Не только лишь всегда можно так зайти
Я напомню, обсуждение началось с печальной истории Чукчи. Живет в 1к аренде, имеет 50% от цены какой-то недвиги, доход 1100. Предполагается вкинуть все 50% + ипотека. Мне не нравится 2 момента: 1. Вход на безумно и неоправданно ажиотажном рынке, очень напоминающем 2008. 2. Человек может потерять все и остаться дОлжным. Это ему решать, это его жизнь и ответственность перед своей семьей (не знаю, почему жизнь в аренде грозит развалу семьи, но это меня не касается. Я думал, что более весомые причины, тут скорей проблема в инстинкте гнездования). Напомню также кейс своих знакомых, которые прожили в аренде около 20 лет. Жена хотела квартиру всегда и все равно по какой цене. ПРи том, что они снимали через дорогу от своих работ 2к и всего 1 раз перехали за это время в дом рядом с первым. И вот перед пандемией или в ее начале купили 3 (или 4? уже забывать начал) к 130 м2 за 120 куе в доме 2005 года с неплохим хоть и морально устаревшим ремонтом. Высокий этаж, кирпич. Между Лукьяновкой и Львовской площадью. Мопы нынче не модные, но они не жалуются. Страдают молча . В 2007 жена пилила непадецки мужа, чтобы брал ипотеку.