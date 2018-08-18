Мало дзвінків, але вони є.
А скільки пропонують? Чи тільки ріелтори телефонують?
п.с.
Кожного тижня знижуйте ціну на 1 куй і так протягом місяця - то може куплять ще до кінця року
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 гру, 2021 08:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мало дзвінків, але вони є.
А скільки пропонують? Чи тільки ріелтори телефонують?
п.с.
Кожного тижня знижуйте ціну на 1 куй і так протягом місяця - то може куплять ще до кінця року
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 08 гру, 2021 10:13, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 08 гру, 2021 09:50
68 куе за 1-к повітря, + ще 10-20 куе на ремонт + кучу часу та зусиль. Про метро вже сказали. Подивимось на інвештора який це купить .
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:10
"Концептуальне повітря над котлованом")))
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:21
Многие в интернетах не сидят цены не мониторят видят стройку пакуют деньги в узелок и идут за квартирами.
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:59
сочувствую инвесторам
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:02
Кстати да, есть довольно большой контингент людей, которые не мониторят цены из года в год, от кризиса в кризис. Скирдуют, а при наличии достаточной суммы выходят на рынок и им глубоко фиолетово сколько стоил бетон в прошлом году, или три года назад.
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:16
а по другим квартирам больше ?
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:22
Думаю, вы и сами знаете:
-место так себе, до действующего метро далеко а строящуюся откроют в лучшем случае через 2 года, даже до депресивной Гречко с троллейбусами нужно прогулятся, школы, садики, нормальные магазины, поликлиники поблизости отсутствуют. С одной стороны овраг, с остальных "чисто поле" после тепличного комбината с линией ЛЕП, гаражи и Квазар на издыхании.
-насколько помню сдачу домов переносили не раз
-дешевле застройщика на сколько-на 3 куе? Что бы был активный интерес разница должна быть от 10%. Интергал наверняка отдаст и в рассрочку а вы ведь хотите 100%.
-в Варшавских и Диброве можна найти и дешевле в строящемся, а возможно и в готовом(летом точно было) при этом поблизости Варшавского уже есть "цивилизация", а возле Дибровы метро будет прямо рядом и тралик с маршрутками под подъездом.
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:30
Есть такое, но цены "на сегодня" смотрят все и не только в одном комплексе. У каждого комп(смартфон) с интернетом в кармане.
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:31
Интересно что за контингент людей? Или снова люди с 3-4 куе дохода что сидят на мивине?
Зараз переглядають цей форум: BIGor, drevlyanin і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|