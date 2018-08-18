Додано: Сер 08 гру, 2021 11:22

RomaS написав: Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/1-k-kv- ... LwgvK.html

Место ведь хорошее. Скоро метро будет. Почему-то мало звонков по этой квартире. Может объявление плохое?Место ведь хорошее. Скоро метро будет.

Думаю, вы и сами знаете:-место так себе, до действующего метро далеко а строящуюся откроют в лучшем случае через 2 года, даже до депресивной Гречко с троллейбусами нужно прогулятся, школы, садики, нормальные магазины, поликлиники поблизости отсутствуют. С одной стороны овраг, с остальных "чисто поле" после тепличного комбината с линией ЛЕП, гаражи и Квазар на издыхании.-насколько помню сдачу домов переносили не раз-дешевле застройщика на сколько-на 3 куе? Что бы был активный интерес разница должна быть от 10%. Интергал наверняка отдаст и в рассрочку а вы ведь хотите 100%.-в Варшавских и Диброве можна найти и дешевле в строящемся, а возможно и в готовом(летом точно было) при этом поблизости Варшавского уже есть "цивилизация", а возле Дибровы метро будет прямо рядом и тралик с маршрутками под подъездом.